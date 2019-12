Il primo mese del 2020 per i nativi Gemelli sarà impeccabile. A partire dall'ambito sentimentale dove raggiungerà una perfetta sintonia di coppia, che vi sarà molto utile per rafforzare il vostro legame e superare insieme i vari ostacoli che si presenteranno nel corso delle prossime settimane. In ogni caso, preparatevi a giornate ricche di svariate emozioni e dolci effusioni. Se siete single tra le nuove amicizie potrebbe nascere qualcosa di interessante. Dovrete soltanto essere sinceri e dare il meglio di voi stessi.

Per quanto riguarda il lavoro, le vostre giornate saranno riempite da svariati eventi positivi che rallegreranno le vostre giornate. Guadagnerete molto bene inoltre e sarete spesso di buon umore, pronti a portare a termine le vostre mansioni con il sorriso. In quanto a fortuna, questa sarà soltanto sufficiente, ciò significa che sarà tutto merito dei vostri successi, mentre la salute potrebbe subire un calo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per il mese di gennaio 2020 per i nativi Gemelli.

Amore e amicizie

La prima parte del mese sarà particolarmente intrigante per voi nativi del segno in ambito sentimentale. L'affiatamento di coppia sarà particolarmente alto, permettendovi di programmare al meglio la vostra vita di coppia. Potreste prendere in considerazione l'idea di fare qualcosa che faccia voltare pagina a voi e il partner, come un trasloco, oppure una convivenza. Sicuramente non avrete modo di annoiarvi. Se siete single tra le nuove amicizie potrebbe esserci la persona giusta per iniziare una storia d’amore. Marte però vi chiede attenzione, quindi mantenete la calma.

Per quanto riguarda le amicizie, queste potrebbero passare in secondo piano. Anche se tenete molto ai vostri amici, dedicherete molto tempo all'amore e questo potrebbe portare qualche nube nei vostri rapporti.

Fortunatamente non sarà nulla di grave. Voi però cercate di non dare le vostre relazioni per scontate.

Fortuna e salute

La fortuna non sarà su livelli entusiasmanti durante il mese. Tuttavia, vi assisterà quando necessario e alcuni successi che raggiungerete a volte potrebbero essere merito vostro.

La salute invece potrebbe subire un calo, forse per via del periodo freddo. Prestate comunque attenzione e siate sempre attivi.

Lavoro e impegni

L'ambito lavorativo sarà caratterizzato principalmente da piccoli eventi, spesso gesti a tratti irrilevanti, ma che riempiranno comunque le vostre giornate di felicità, utile per avere la forza necessaria per completare le vostre mansioni. Riuscirete dunque a lavorare sodo e a guadagnare bene, soprattutto nella seconda parte del mese, grazie al pianeta Venere pronto ad assistervi.

Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, v'impegnerete tantissimo per riuscirci. Infatti avrete maggiori possibilità di raggiungere i vostri scopi poco dopo le vacanze natalizie, iniziando oppure ricominciando a guadagnarvi lo stipendio.