L'Oroscopo del 3 dicembre annuncia una ventata di novità abbastanza interessanti per ciascun segno zodiacale.

In particolare ci saranno novità lavorative per i nativi del Toro ed incomprensioni d'amore per i nati sotto il segno dei Pesci. Nel dettaglio, l'astrologia di martedì e le previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata potrebbero crearsi le condizioni giuste e necessarie per prendere in considerazione mutui, finanziamenti oppure operazioni bancarie.

Se avete dei soldi da risparmiare, cosa molto rara in questo periodo, assicuratevi che non corrano rischi inutili. Questo non significa tenerli sotto il materasso, ma investirli consapevolmente. In amore siete sempre cauti e diffidenti, prima di dare la vostra fiducia a qualcuno vi guardate bene le spalle. Tale atteggiamento è senz'altro saggio ma non tutti lo apprezzano.

Toro – Sul fronte professionale avrete finalmente delle novità positive, che vi apriranno le porte per il futuro e permetteranno agli eterni indecisi di scegliere la propria strada, senza ripensamenti.

Per voi è importante essere convinti di ciò che fate e per questo, a volte, rifiutate certe opportunità. Le coppie di lunga durata non dovrebbero perdere tempo a verificare ogni affermazione del partner, ma dovrebbero fidarsi ciecamente.

Gemelli – Alcuni di voi pensano ancora al passato, forse a un ex che ha commesso un errore e non è stato perdonato. Se non riuscite a liberarvi di questo pensiero vuol dire che c'è ancora qualcosa di irrisolto tra voi due. Meglio mettere le cose in chiaro, magari questa persona avrà imparato la lezione per il futuro, sempre se ce ne sarà uno.

Sul lato economico potrebbero esserci importanti novità: più entrate che uscite. Questa, con i tempi che corrono, è una bella novità, soprattutto se avete un'impresa o un'attività commerciale. È opportuno spingere un po' di più sulle vendite.

Previsioni di martedì 3 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questo periodo cercate di far respirare di più chi lavora per voi da qualche tempo, creare un clima di eccessiva tensione non l'aiuterà a produrre di più e a lavorare con serenità. Spesso sapete incutere timore negli altri e questo potrebbe bloccare iniziative importanti.

In amore, le relazioni durature diventeranno sempre più solide. Coloro che hanno creduto di dover cambiare atteggiamento nei confronti del partner, dovranno ricredersi. Vivrete dei momenti di passione molto intensi.

Leone – In questa giornata di martedì è tempo di fare nuovi progetti, mettere su famiglia o iniziare una convivenza. Non risentirete di tutti quei problemi che i cambiamenti possono portare. Tutto fila liscio a vantaggio della vostra felicità. Anche il lavoro sarà agevolato dalla vostra grande voglia di fare.

Gli impegni non vi peseranno, preferite avere la mente impegnata piuttosto che oziare.

Vergine – In questa giornata sarete messi alla prova, ci saranno molte occasioni da cogliere al volo. Spesso lasciate che le cose vi accadano sotto il naso, senza pensare a ciò che possono provocare. In campo sentimentale non conoscerete sofferenze e delusioni. Il vostro istinto vi guiderà benissimo in qualunque direzione vogliate andare. Potreste subire un blocco dovuto alla salute o allo stress.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In amore, potreste avere difficoltà a gestire le vostre emozioni, perché il vostro modo abituale di gestire tale sentimento è ignorarlo.

Questo atteggiamento non vi servirà in questa giornata e nemmeno nelle prossime. Il lavoro sarà un po' altalenante. Avrete delle ore splendide, con qualche bella novità e altre ore assolutamente normali in cui l'abitudine sarà la parola d'ordine. Cercate di mettere in pratica le vostre idee che covate da un bel po' di tempo.

Scorpione – In questo periodo i vostri sogni si sono fatti più chiari. Avete avuto la possibilità di prendere esempio da chi, come voi, ha inseguito a lungo un sogno e poi lo ha raggiunto.

Questo vi ha spronati e dato la giusta carica di mettere a punto alcune questioni e mandare avanti i vostri progetti. Tuttavia, in questo periodo non siete molto attirati dai sentimenti e questo è penalizzante per voi, perché vi private di esperienze che tentano di farvi crescere nel campo dell'amore.

Sagittario – Chi di voi inizia una conoscenza dovrà andarci con i piedi di piombo. Fate un passo alla volta e aspettate di essere sicuri dei vostri sentimenti, altrimenti meglio frequentarsi come amici. Nel campo lavorativo c'è qualche tensione da affrontare con cautela. Qualche collega o chi vi sta vicino potrebbe non sopportare il vostro comportamento e cerca in qualche modo di ostacolarvi.

L'oroscopo di martedì 3 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questo periodo non avete particolari problemi a realizzare i vostri progetti, solo che dovete tenere costantemente una certa lucidità e darvi da fare senza risparmiarvi. La grinta non vi manca, come l'intraprendenza. Quindi spingete su alcuni progetti e su alcuni rapporti particolari. Molti di voi sono in crisi sentimentale. Alcuni mollano, mentre gli altri cercheranno di resistere, soprattutto se sono coinvolti da rapporti matrimoniali. Cercate di non essere troppo precipitosi. Costruite qualcosa di sereno per il futuro.

Acquario – In questa giornata un'opportunità di lavoro potrebbe bussare alla vostra porta. Anche se non ne avete bisogno, vi sentirete molto lusingati e apprezzati. Se le proposte non vi interessano mettete subito le cose in chiaro. Non sarebbe giusto lasciare sulle spine coloro che credono in voi e hanno speso tempo prezioso. Gli indecisi che da un po' di tempo stanno frequentando una persona dovrebbero farsi avanti. Siete già a un punto di non ritorno, perciò è inutile attendere e far tribolare chi vi sta attorno.

Pesci – in campo professionale dovete solo impegnarvi di più per ottenere ottimi risultati.

L'unico problema potrebbe essere il vostro nervosismo e non è escluso che riusciate a farvi odiare per questo. In amore, qualche incomprensione si farà sentire. Tuttavia, gli amori solidi e duraturi non si faranno rovinare da discussioni o litigi, mentre le storie appena nate potrebbero avere qualche problema in più, ma è tutto perfettamente normale.