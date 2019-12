Durante la settimana che va dal 9 al 15 dicembre, i nativi dell'Ariete potranno contare sugli influssi del pianeta Mercurio ed avere tutte le energie necessarie per fare ciò che meglio credono, mentre Pesci saranno particolarmente determinati e pronti a dare il massimo per la propria anima gemella. La Vergine potrà contare su un weekend particolarmente romantico, mentre il Capricorno potrà contare sul pianeta Venere per gestire al meglio la propria relazione sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 9 al 15 dicembre 2019 per ogni segno zodiacale.

Previsioni oroscopo dal 9 al 15 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: durante la settimana potrete contare sul pianeta Mercurio nel vostro cielo per portare avanti al meglio ogni ambito.

La sfera amorosa è pronta a regalarvi grandi soddisfazioni. Le energie non vi mancheranno, quindi provate a fare qualcosa di veramente speciale per la vostra dolce metà. I single potrebbero essere irritabili e non avranno una grande voglia di trovare l'amore, piuttosto si dedicheranno agli amici. Nel lavoro, grazie al vostro impegno avrete sicuramente successo e soprattutto se state facendo qualcosa che vi piace. Voto - 8,5

Toro: buone notizie in arrivo per i nativi del segno durante la settimana.

In amore avrete molto da recuperare, considerate le precedenti giornate piuttosto sottotono. Ebbene, avrete la possibilità di discutere e progettare. Sarete piuttosto audaci e non vi sentirete mai sazi della passione arde. Se poi una persona speciale non c'è accanto a voi cercherete di uscire di più con l'intenzione di trovarla il prima possibile. Nel lavoro Mercurio potrete contare su una Luna super fortunata per svolgere le vostre mansioni e potrebbe essere un buon momento per migliorare la vostra posizione.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Voto - 9

Gemelli: settimana tra alti e bassi per i nativi del segno. La sfera sentimentale riserverà il lato migliore del vostro carattere e del vostro fascino, ma attenzione all'opposizione di Venere che potrebbe causarvi qualche grattacapo. Se siete single non lasciatevi prendere dai pregiudizi e fate ciò che giusto. Per quanto riguarda il lavoro non lasciatevi distrarre e portate avanti le vostre mansioni con criterio e una buona dose di volontà. Tenere sotto controllo le uscite per evitare eccessivi sbilanciamenti sarà la vostra priorità per questo sabato e domenica.

Voto - 7,5

Cancro: potrete contare sul pianeta Mercurio durante la settimana, pronto a regalarvi cambiamenti in meglio e portare nuove occasioni, soprattutto per i single nati nella terza decade. La sfera sentimentale sarà dominata dalla Luna in trigono al segno dei Gemelli, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì, stimolandovi a rafforzare l'amore tra voi e il partner, se siete single, nuove occasioni vi permetteranno di fare passi avanti nella vostra ricerca all'amore. In quanto a lavoro, credere nelle vostre capacità potrebbe essere già una gloriosa vittoria.

Voto - 8

Leone: configurazione astrale che torna a vostro favore durante la settimana. Giove, Venere e Mercurio tornano ad essere positivi nel vostro cielo, pronti a darvi nuova linfa e rivivere con il massimo dell'entusiasmo. La sfera sentimentale sarà invasa da una grande forza d'amore, che vi permetterà di progredire la vostra relazione. Se siete single preferirete stringervi nell'affetto dei vostri cari. In ambito lavorativo qualche piccola richiesta da parte di un collega vi darà parecchio da pensare.

Non esitate a mettere le cose al loro posto onde evitare che si faccia idee sbagliate. Voto - 7,5

Vergine: la parte migliore della vostra settimana sarà il weekend, dove potreste ottenere valorosi risultati in ambito sentimentale, grazie agli influssi della Luna in Toro nella giornata di martedì. I cuori solitari avranno buone prospettive per trovare l'amore. Dovranno soltanto uscire di più e approcciarsi a nuove persone. Per quanto riguarda l'ambito lavoro, Mercurio è in ottima posizione per avviare accordi, intese, sbrigare pratiche e spazzare via gli arretrati.

Voto - 8

Bilancia: Venere sfavorevole potrebbe generare disagi tra voi e la vostra dolce metà, ragion per cui dovrete trovare una soluzione ad alcune cause scatenanti, come il vostro temperamento. Se siete single, se avete l’esigenza di sperimentarvi in legami nuovi, o magari di allargare la cerchia di amicizie, datevi da fare, senz'altro per la routine risulterà idoneo farlo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo qualche perplessità su una collaborazione sulla quale avete puntato molto. Alcuni imprevisti vi porteranno nella direzione sbagliata. Indagate prima di decidere. Voto - 6,5

Scorpione: la settimana potrebbe iniziare piuttosto sottotono per i nativi del segno.

La Luna in opposizione durante le giornate di lunedì e martedì, creerà qualche problema in ambito sentimentale. Fortunatamente, la situazione cambierà drasticamente già da giovedì e l'affiatamento di coppia si riprenderà alla grande. Per i single sarebbe meglio risolvere alcune problematiche con i familiari. Nel lavoro sarà difficile darvela a bere, e riuscirete a lavorare al meglio delle vostre potenzialità. Voto - 7

Sagittario: sarete favoriti dal passaggio di Mercurio nel vostro cielo durante la settimana, e sarà l'occasione perfetta per cercare di recuperare punti all'interno della vostra relazione di coppia.

In ambito sentimentale appunto, non mancherà di certo il necessario per farvi sentire abbastanza sicuri di voi stessi, grazie agli influssi di Nettuno. Per i single, la ricerca dei sentimenti questa settimana potrebbe essere una prerogativa. In quanto a lavoro, fareste meglio a prestare attenzione ai lavori che fare poiché potrebbero essere poco esaltanti. Voto - 7,5

Capricorno: configurazione astrale formata dal pianeta Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale. La sfera sentimentale riserva per voi momenti di romanticismo su livelli veramente alti. I vostri progetti, tra voi e il partner, andranno veramente bene, e senza alcun intoppo.

Se siete alla ricerca di nuove avventure, non dovrete far altro che cercare. Al lavoro, ogni passo vi costerà fatica ma proprio per questo varrà doppio. Non esitate dunque a proporvi e a fare e dare sempre di più. Voto - 9

Acquario: nel corso della settimana, Mercurio smetterà di essere sfavorevole, portandovi finalmente un raggio di luce nella vostra vita. In ambito sentimentale, potrete contare su sentimenti sinceri, autentici, profondi, sfumati con le tinte preferite, più o meno dolci o piccanti secondo i gusti personali. In coppia o a caccia di Cupido, vi sentirete più sicuri di voi e di conseguenza saprete affrontare con consapevolezza e serenità ogni aspetto dell'amore.

Per quanto riguarda il lavoro, nonostante ci saranno tante mansioni da svolgere, riuscirete comunque a poter ottenere un po’ di riposo. Voto - 8

Pesci: se Mercurio lascia il vostro cielo, ci penserà Venere a prendersi cura di voi durante la settimana. La sfera sentimentale, seppur con dei rallentamenti, vi permetterà di trascorrere dei momenti felici, senza preoccuparvi troppo di possibili inconvenienti. Un periodo forse perfetto per i single a caccia di sensazioni forti, meno per i cuori delicati in cerca di corteggiamento e sentimenti fuori dal tempo. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sulle giornate di giovedì e venerdì se volete ottenere dei risultati di tutto rispetto.

Voto - 7,5