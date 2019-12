Durante il weekend che va dal 7 all'8 dicembre, i nativi Ariete riacquisteranno una certa vivacità in ambito sentimentale, mentre per la Vergine sarà il momento di fare un cambio look e cercare di portare dei cambiamenti nella propria storia d'amore. Capricorno dovrà fare qualche sforzo in ambito lavorativo, mentre Pesci preferirà alternare momenti di lavoro a momenti di relax. Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per il fine settimana, dal 7 all'8 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni weekend 7-8 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: riacquisterete una certa vivacità durante il fine settimana, che vi farà venire nuovamente una grande voglia di trascorrere momenti di felicità con il partner.

Approfittate dell'occasione per aumentare l'affiatamento di coppia. Voto - 8.

Toro: potrebbero esserci alcune divergenze in famiglia durante il weekend. Fortunatamente però, la vostra positività e la vostra allegria potrebbero essere la chiave per non causare litigi senza un valido motivo. Voto - 7.

Gemelli: avrete modo di aiutare un collega in difficoltà. Sarete felici di aiutarlo e contemporaneamente, farvi notare dai colleghi più esperti. Voto - 7,5.

Cancro: vi lascerete alle spalle tutte le delusioni in amore delle giornate precedenti, e affronterete il fine settimana con tenacia e voglia di voltare pagina.

Voto - 7,5.

Leone: sarà un fine settimana ricco di lavoro per i nativi del segno. Avrete tanto da lavorare, e anche di controvoglia, dovrete portare a termine tali incarichi. Voto - 6.

Vergine: dovrete cercare di portare dei cambiamenti all'interno della vostra relazione di coppia. Provate con un cambio di look, fatevi notare dal partner, ma senza danneggiare l'affiatamento di coppia. Voto - 6,5.

Bilancia: riuscirete a ristabilire l'intesa di coppia durante il weekend. Ciò nonostante avrete ancora molto da lavorare prima che l'armonia torni ad essere di giornata.

In ogni caso però, è già un buon inizio. Voto - 7,5.

Scorpione: riuscirete a stupire i vostri colleghi sul posto di lavoro, grazie alla vostra intraprendenza. Porterete a termine svariati incarichi e, nonostante sia domenica, avrete una gran voglia di fare. Voto - 8.

Sagittario: qualche piccolo problema di salute vi terrà chiusi in casa durante il weekend. Potreste in ogni caso riposarvi, oppure godervi la compagnia della vostra anima gemella. Voto - 6,5.

Capricorno: dovrete ancora qualche altro sforzo in ambito lavorativo prima di poter rallentare il passo.

Alla fine, sarete soddisfatti dei risultati ottenuti, dimenticando quanto avete lavorato. Voto - 7.

Acquario: sarete un po’ giù di morale, a causa di alcune delusioni in ambito sentimentale. Potreste cercare di sfogarvi facendo qualcosa che vi piace fare, che sia in solitudine oppure in compagnia. Voto - 6,5.

Pesci: alternerete il vostro fine settimana a dolci momenti di svago e relax, ma anche a momenti di lavoro che a tratti svolgerete di controvoglia. Voto - 7.