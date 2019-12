Prende il via un nuovo fine settimana e arrivano le previsioni e l'Oroscopo di sabato 7 dicembre 2019. Per il Cancro attenzione in amore, non mancheranno le complicazioni nei rapporti con gli altri. Per lo Scorpione c'è la necessità di stare vicino a dei veri amici. Nel dettaglio leggiamo le novità che vivranno in amore e nel lavoro i nativi dei dodici segni zodiacali.

Previsioni e oroscopo 7 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: per i nati sotto questo segno zodiacale sarà un sabato in cui bisogna fare maggiore attenzione, la Luna in opposizione vi renderà piuttosto agitati e più scontrosi.

Per questo motivo evitate, se possibile di discutere, soprattutto per questioni banali facilmente risolvibili.

Toro: in queste ore sono favorite le grandi innovazioni nel lavoro, se vi propongono qualcosa di nuovo evitate di pensarci troppo se non volete mandare all'aria tutto. In amore potreste vivere emozioni particolari accanto alla persona amata.

Gemelli: le situazioni che nasceranno in questa giornata del 7 dicembre saranno da vivere con particolare attenzione in amore. Non si escludono comunque momenti positivi nel corso del pomeriggio, qualcuno potrebbe addirittura stupirvi in positivo.

Cancro: in una storia d'amore solida in queste ore arriveranno possibili complicazioni che potrebbero scatenare problemi insuperabili. Non saranno semplici da gestire, occorre fare grande attenzione. A livello lavorativo fase migliore, siete più propositivi anche con gli altri.

Leone questa giornata porterà maggiori spunti e più forza nei sentimenti. Sono favorite le storie che vanno avanti da diversi anni. Nel lavoro gli accordi che prenderete adesso saranno favoriti, investimenti promettenti.

Vergine: questo è un periodo di grande interesse a livello sentimentale, sarà utile fin da ora per prendere decisioni importanti da qui al prossimo anno.

A livello lavorativo è un momento utile.

Bilancia: la mattinata porterà qualche tensione in più nei rapporti, qualcosa non va come vorreste e questo potrebbe farvi perdere la pazienza.

Scorpione: durante la giornata di sabato è consigliabile trascorrere alcune ore accanto ad una persona che vi possa portare maggiore serenità. Vi sentite giù di morale, ma le amicizie potranno risollevare il vostro entusiasmo.

Sagittario: continua per voi uno stato di grande forza che vi permetterà anche di prendere decisioni importanti o scegliere strade che porteranno nuovi vantaggi da qui al futuro, sia in amore che nel lavoro.

Avete anche voglia di lanciarvi verso qualcosa di nuovo, di uscire dai soliti schemi.

Capricorno: il fine settimana parte con qualche momento di tensione in più, sentite che alcune persone sono contro di voi. Meglio evitare di andare verso qualche scontro, lasciatevi scivolare le cose addosso.

Acquario: per i nati sotto questo sogno zodiacale la giornata potrà creare qualche fastidio per quanto riguarda le questioni di carattere economico e lavorativo. Le spese ultimamente sono state troppe e ora avete la necessità di recuperare per pareggiare i conti.

Pesci: parte un momento interessante, giornata favorevole per tutti coloro che hanno in mente di spostarsi o iniziare qualcosa di nuovo. Entro la fine di questa settimana arriverà anche un chiarimento in una storia che aspettavate da tempo .