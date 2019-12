Oroscopo per tutti i segni zodiacali in relazione al nuovo anno 2020: novità in arrivo per i Gemelli, Capricorno al top della forma e tanta fortuna per il segno zodiacale del Leone. Secondo le previsioni astrologiche relative al 2020 avremo delle interessanti novità per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Marte è in una buona posizione, questo influirà positivamente sui segni zodiacali del Capricorno e del Sagittario. Vediamo quali sono le nuove previsioni per i tutti i 12 segni zodiacali per il nuovo anno 2020.

Oroscopo 2020: previsioni astrali da Ariete a Vergine

Ariete: inizio del nuovo anno poco entusiasmante per il segno zodiacale dell'Ariete, il 2019 non è stato un anno soddisfacente ma nei prossimi mesi si presenteranno delle importanti novità del punto di vista professionale.

Toro: un principio di 2020 che potrebbe rivelarsi un po' difficoltoso: alcune decisioni importanti vi manderanno in confusione mentre nei mesi successivi avrete più serenità, grazie anche all'arrivo di buone notizie.

Gemelli: il 2020 sarà un anno pieno di novità molto accattivanti per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Il lavoro sarà soddisfacente, avrete una piacevole armonia con il vostro partner. Anche per i single ci saranno delle novità: questo potrebbe essere l'anno in cui farete delle conoscenze interessanti.

Cancro: un primo trimestre caratterizzato da una certa monotonia: la situazione andrà a migliorare con l'arrivo della primavera. In amore potrebbe presentarsi un terzo incomodo, non trascurate alcune attenzioni di troppo da parte di qualcuno apparentemente vostro amico.

Leone: il 2020 sarà un anno ricco di opportunità per la vostra carriera. Avrete delle belle soddisfazioni in arrivo e questo sarà anche un anno molto fortunato sul piano delle finanze.

Vergine: vi mettete alle spalle un anno che vi ha riservato delle delusioni non da poco. Il nuovo anno vi darà l'occasione di voltare pagina e di intraprendere un nuovo cammino.

Le difficoltà si presenteranno ma la vostra determinazione sarà fondamentale per raggiungere il vostro scopo.

Cosa dicono le stelle: previsioni astrologiche 2020 da Bilancia a Pesci

Bilancia: inizio del nuovo anno abbastanza tranquillo, la vostra situazione sentimentale rimarrà stabile e avrete un po' di tregua dal lavoro, dato che ultimamente vi ha messo troppo sotto pressione. Il 2020 vi permetterà di avere dei buoni propositi e finalmente potrete iniziare un nuovo percorso importante per la vostra vita.

Scorpione: gli ultimi mesi sono stati molto difficili e tutto ciò non ha fatto altro che mettere a dura prova la vostra forza emotiva. Il nuovo anno sarà certamente positivo, miglioreranno molte cose ma tutto questo dipenderà anche dalle circostanze e sopratutto dalla vostra capacità di reagire di fronte alle situazioni.

Sagittario: il 2020 avrà un inizio un po' tormentato. Il clima teso non facilita il dialogo con il vostro partner: la situazione migliorerà in poco tempo, l'energia positiva emanata da Marte vi farà risollevare con grande successo e riporterà il buon umore anche dal punto di vista sentimentale.

Capricorno: gennaio sarà un mese poco stimolante e questo vi farà sentire un po' annoiati, ma a partire da febbraio sarete in ottima forma. Avrete nuove ispirazioni, sarete ambiziosi e competitivi, questo vi farà raggiungere in poco tempo i vostri obiettivi.

Acquario: l'anno che è trascorso non è stato uno dei migliori e quindi siede fiduciosi per l'arrivo del nuovo anno.

Il 2020 sarà l'inizio di un nuovo capitolo pieno di eventi emozionanti e importanti, soprattutto per alcune persone a cui tenete molto e che vi stanno a cuore. Novità in arrivo anche per i single: Questo potrebbe essere l'anno in cui conoscerete la vostra anima gemella.

Pesci: nel 2020 raggiungerete importanti traguardi e vi potrete finalmente dedicare a ciò che più vi appassiona. Serenità in famiglia e nella coppia, nei prossimi mesi avrete delle proposte accattivanti, queste si presenteranno soprattutto in ambito professionale.