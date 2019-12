Purtroppo il 2020 per il segno del Cancro non regalerà successi in amore. Nemmeno una stabilità tale da farli sentire almeno tranquilli dal punto di vista sentimentale. Con Giove in opposizione e Venere tendenzialmente quasi assente, le coppie potrebbero trovare un loro epilogo. Starà comunque al giudizio individuale renderlo il meno difficoltoso possibile e trovare un accordo. Fra i membri della famiglia sicuramente ci saranno delle situazioni conflittuali che con una comunicazione pressoché inefficace non troveranno una soluzione tanto facilmente.

Buone invece le amicizie, che siano datate oppure appena sbocciate.

Amore

L'opposizione di Giove e Saturno renderà questo 2020 molto difficile per le relazioni di stampo sentimentale. Le coppie che nel 2019 stavano già affrontando una crisi molto seria nel 2020 potrebbero trovare un epilogo con una separazione, mentre quelle che non hanno avuto scossoni significativi entreranno in una fase di stallo che le renderà colme di perplessità e dubbi che purtroppo avranno un seguito soltanto negativo. Tuttavia, questa situazione per quanto difficile potrebbe risolversi con un allontanamento pacifico e chissà le due parti potrebbero lasciarsi soltanto per iniziare una amicizia duratura e stabile nel tempo.

Marte da giugno non farà altro che farvi sentire più decisi nelle vostre scelte e molto meno propensi ad essere lunatici.

State attenti ai tradimenti e alle bugie più gravi del solito. Le cose non andranno meglio se vorrete conquistare qualcuno: quest'anno potreste non essere molto fortunati con le conoscenze, soprattutto se saranno di stampo amoroso.

Affetti e amicizie

Altrettanto problematica la situazione che riscontrerete all'interno della famiglia di origine, con qualche litigio per il quale purtroppo non sempre riuscirete a trovare dei punti di contatto.

Spesso per affermare le vostre ragioni finirete soltanto con il peggiorare la situazione. Dovreste cercare dei punti di equilibrio, anche se non sarà così semplice, ed evitare di essere scontrosi, almeno per quelle situazioni in cui sarebbe meglio non sfidarsi a viso aperto.

La stessa situazione la si troverà con le famiglie appena costruite, con la sostanziale differenza che i dissidi avranno delle problematiche di fondo altalenanti ed effettivamente mai risolti e maturati nel tempo.

Fortunatamente le amicizie saranno un valido e tenace appiglio a cui aggrapparvi, e qualche nuova conoscenza in estate potrebbe dare l'avvio ad una stagione davvero rosea.

Gli ascendenti del segno del Cancro favorevoli il prossimo anno per l'ambito amoroso saranno il Toro e il Capricorno.