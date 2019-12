L'amore che attende il segno del Leone in questo 2020 avrà bisogno di attenzione e di un'analisi accorta dei “pro” e dei “contro”, soprattutto per chi deciderà di andare a vivere insieme al partner. Ci sarà più magnetismo e seduzione, ma bisogna darsi da fare anche sentimentalmente se si vorranno mantenere le conquiste fatte

I rapporti familiari saranno positivi, mentre le amicizie saranno da rivedere e valutare molto più attentamente del solito.

Amore e lato sentimentale

L'aspetto amoroso per voi del Leone non sarà idilliaco, ma nemmeno del tutto negativo.

Infatti se la prima parte dell'anno potrebbe portare con sé qualche incomprensione all'interno della coppia, e magari anche qualche litigio a causa di fattori interni alla vostra relazione, la seconda parte del 2020 grazie a Marte, potrebbe evolversi in maniera positiva, soprattutto dal punto di vista erotico. Se in programma avrete eventualmente una convivenza o un matrimonio, ponderate bene la vostra decisione senza lasciarvi trasportare troppo dai sentimenti. Sarà necessario quindi utilizzare certamente il cuore, ma anche la testa.

Dovrete essere pienamente sicuri di saper affrontare delle complicazioni che potrebbero sopraggiungere con il trascorrere dei mesi.

Ottimi i tentativi di conquista, ma se riuscirete effettivamente a rubare il cuore a una persona che seguite da tempo le possibilità che questa relazione abbia un buon seguito saranno le stesse di un esito negativo. Tutto ciò dipenderà da entrambe le parti e dalla disponibilità e intesa dell'uno nei confronti dell'altro.

Affetti e amicizie

All'interno della famiglia finalmente si respirerà un'aria molto più piacevole e serena, soprattutto nei rapporti fra genitori e figli.

Crescerà l'intesa e la voglia di fare qualcosa insieme, soprattutto quando inizierà l'estate e con essa degli eventuali viaggi più lunghi di quelli che siete soliti fare. Avrete occasione di riappacificarvi con qualcuno con cui avevate litigato in precedenza e anche legare in modo più forte rispetto al resto dei parenti.

Questo 2020 però sarà un anno di decisioni da prendere per quanto riguarderanno le amicizie. Focalizzarvi su quelle che solitamente frequentate e conoscete bene vi aiuterà ad essere molto più selettivi ed eventualmente allontanare chi litiga con voi un po' più spesso.

Ottime le prospettive di organizzare qualche viaggio in comitiva in occasione delle feste e dell'estate, anche se dovreste fare attenzione a chi si potrebbe approfittare della vostra generosità.

Gli ascendenti positivi in amore per il segno del Leone per questo anno 2020 saranno l'Ariete, il Toro, la Vergine, lo Scorpione e il Capricorno.