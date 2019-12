L'oroscopo di giovedì 26 dicembre è pronto a fornire le proprie previsioni relativamente alla sfera amorosa e sentimentale per coloro che sono ancora single.

In particolare in questa giornata festiva il Leone vorrà stare in compagnia, lo Scorpione si affiderà al suo intuito. Di seguito tutti gli approfondimenti riguardanti i cuori solitari dei dodici segni dello zodiaco per la giornata di Santo Stefano.

Previsioni astrologiche dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarete sempre più convinti della strada intrapresa e quindi cercate qualcosa di serio.

Non fatevi deviare da qualche amico che vuole coinvolgervi in avventure poco concrete.

Toro: ultimamente ve la state godendo e molto. Anche se percepite che questo non può e non deve essere il vostro stile di vita, intanto continuate a sfruttare il momento.

Gemelli: farete delle nuove e interessanti amicizie. Vi porteranno gioia e voglia di vivere. Credete in voi stessi e andate avanti in quella che pensate possa essere la strada migliore.

Cancro: siete più sereni e riuscite a vedere le cose in maniera più chiara.

Siete però indecisi e combattuti tra la voglia di innamorarvi perdutamente e il bisogno di libertà.

Leone: siete sempre più convinti che l'importante sia stare in compagnia. Non farete quindi distinzioni tra il passare una giornata con gli amici e il cercare invece nuove conoscenze.

Vergine: l'approccio che avete provato con la persona da voi individuata non ha sortito un effetto positivo. Non fatevene una colpa, probabilmente non era quella giusta o semplicemente dovete avere una dose maggiore di pazienza.

Bilancia: la vostra volontà è di realizzare qualcosa che possa essere importante. Al momento ci state lavorando e qualche frequentazione potrebbe venire fuori. Non abbiate la presunzione di pensare che tutti debbano per forza cadere ai vostri piedi.

Scorpione: ci sarà parecchia scelta, dovete solo ponderare bene i vostri pensieri.

Come al solito sarà il vostro intuito a decidere. A volte risulta essere la vostra arma vincente, in altri casi invece è la vostra dannazione.

Sagittario: alcune nuove conoscenze le state portando avanti nella maniera giusta. Potrebbero pretendere ben presto da voi qualcosa di più di quello che attualmente siete in grado di dare.

Capricorno: avete molte possibilità, dovete solo mettervi nelle condizioni di sfruttarle. Date retta a qualche amico che vi consiglia di non fare troppi pensieri e agire. A volte riflettere troppo su qualcosa spegne la magia del momento.

Acquario: il vostro status potrebbe a breve cambiare. Non soffocate il vostro istinto, se pensate che qualcosa sia giusto per voi, fatelo. Indugiare potrebbe portare esclusivamente ad avere delle recriminazioni.

Pesci: avete deciso di buttarvi principalmente in qualche situazione effimera.

In questo momento è quello che vi fa stare meglio, quindi va bene così: non vi preoccupate, in futuro ci sarà tempo per tutto.