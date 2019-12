Andiamo a scoprire le previsioni zodiacali del 2 gennaio sui 12 segni dello zodiaco, relativamente alla sfera sentimentale, prendendo in considerazione coloro che vivono un rapporto di coppia. Lo Scorpione vuole costruire basi solide, la Vergine pare non avere più stimoli.

Oroscopo dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la serata risulterà essere senz'altro più tranquilla del giorno. Non perdetevi in inutili e deleteri screzi, lasciate qualche volta andare e ascoltate anche chi non la pensa esattamente come voi.

Toro: il momento non è certo dei migliori, cercate di evitare di mettere eccessivi carichi. Il partner sta vivendo un momento particolare, va sostenuto e non colpevolizzato.

Gemelli: guardate avanti, ci sono tutti i presupposti per rendere ancora più saldo il vostro rapporto. Non fermatevi alle apparenze e non pensate che alcune difficoltà possano essere insormontabili.

Cancro: giornata positiva per coloro che vogliono ottenere più attenzioni dal proprio partner. Oggi avrete tutto ciò che vi meritate, la vostra dolce metà è pronta a soddisfarvi.

Leone: volete avere la prova che il partner nutra per voi dei sentimenti sinceri, non tirate però troppo la corda, le ossessioni e le fobie a lungo andare stancano.

Vergine: decidete cosa volete fare, continuare un rapporto senza stimoli non giova a nessuno. Rivitalizzate la relazione, oppure lasciate stare e guardate oltre. È tempo di prendere importanti decisioni.

Bilancia: sembra che abbiate altre priorità, la persona amata si sta lentamente ma inesorabilmente stancando. Fatele capire che è soltanto un momento e che il vostro amore per lei non è in discussione.

Scorpione: vi state convincendo, il partner potrebbe essere quello giusto con cui condividere gran parte della vostra vita. Non esitate e agite di conseguenza.

Sagittario: se non siete sicuri di qualcosa non buttatevi a capofitto.

Potreste poi pagare delle conseguenze molto care, la persona amata è dalla vostra parte, cercate solo di aprirvi un pochino di più e accettare qualche consiglio disinteressato.

Capricorno: probabilmente la vostra dolce metà non capirà, per tenere vivo il rapporto avrete bisogno di indagare nella vostra anima. Cercate di spiegarle che lo fate per voi stessi ma anche per non rovinare il rapporto con lei.

Acquario: oggi potreste non essere così presenti come il partner pretenderebbe. Parlate con estrema chiarezza e non rinunciate alle cose che vi fanno stare bene. La persona amata se vi vuole bene davvero saprà comprendere.

Pesci: quello che pensavate si sta rivelando, andate diritti per la vostra strada e non fatevi prendere dall'istinto del momento. La vendetta è un piatto che va servito freddo.