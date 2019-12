Il 2020 sarà molto fiorente per gli innamorati del segno del Sagittario. Essi dovranno sborsare parecchio per realizzare i loro desideri di coppia, ma nel complesso saranno ben disposti a sacrificare qualcosa in cambio di una maggiore stabilità sentimentale.

Ottimi i rapporti anche all'interno delle famiglie grazie anche ad uno slancio rinnovato dalla comunicazione fra le parti che si farà più intensa e proficua. Le amicizie saranno altalenanti.

Amore e sentimenti

I pianeti Giove e Saturno sono nella seconda casa astrologica del vostro segno in questo 2020.

Ciò significa che per fare progetti in ambito amoroso decisamente più importanti rispetto a quelli fatti finora dovrete far fronte a spese enormi e a sacrifici molto più intensi. Saranno questi infatti i termini per valutare se vorrete seriamente che la vostra situazione amorosa evolva in qualcosa di più. Ad ogni modo, questa dedizione sarà ampiamente ripagata dalla positività degli influssi degli astri, quindi andranno sicuramente a buon fine e non vi daranno problemi in futuro.

Le coppie appena sbocciate avranno modo di conoscersi meglio e di approfondire la relazione in modo repentino.

Gli incontri per trovare un potenziale partner saranno molti e dovreste percepire a pelle l'affinità che state cercando. Se dovete prima cercare di smaltire una delusione, sappiate che lo farete molto in fretta e senza soffermarvi a pensare a cosa sarebbe potuto succedere se le cose fossero andate diversamente. Soltanto in un secondo momento sarete in grado di pensare all'aspetto erotico e a quello più scherzoso e superficiale.

Affetti e amicizie

La famiglia non farà che regalarvi soddisfazioni, soprattutto se si parla di figli, e di comprensione a tutto tondo per quanto riguarda i genitori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Sarà un anno in cui riuscirete a parlare un po' di tutto, anche di argomenti che spesso e volentieri non riuscite ad affrontare a viso aperto. Il consiglio sarà quindi quello di aprirvi alla vostra famiglia, di introdurre argomenti e di discuterci sopra con maturità. La comunicazione subirà un'impennata che non vi aspettavate, e anche voi sarete più liberi di esprimervi.

Le amicizie saranno altrettanto socievoli e vi spingeranno a fare nuove esperienze, a tentare qualche follia in più e ad uscire dal guscio di timidezza, specie se siete ancora ragazzi.

Probabilmente potreste entrare in conflitto per qualcosa che non gradite, ma con un po' di chiarimenti ogni discussione si risolverà per il meglio.

Gli ascendenti per il 2020 sull'amore per il Sagittario saranno l'Ariete, il Toro, i Gemelli, il Leone, lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno, l'Acquario e i Pesci.