Durante la giornata di sabato 7 dicembre il Sole sarà in trigono al segno del Sagittario, permettendogli di proseguire il successo delle giornate precedenti sul posto di lavoro, mentre Vergine mostrerà ora la sua parte migliore, ora la peggiore, a causa del transito di Giove. Toro preferirà mettere da parte alcune tensioni di coppia e concentrarsi ad aumentarne l'affiatamento, mentre per Acquario si aprirà una giornata del tutto dinamica. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 7 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 7 dicembre segno per segno

Ariete: grande quantità di corpi celesti che vi sorridono durante la giornata di sabato. Gli influssi del Sole nel segno del Sagittario illumina la vostra relazione di coppia e si occuperà di dar voce alle esigenze del vostro cuore. Se siete single un prodigioso Giove, pianeta principe delle novità fortunate, vi assiste. Dovete solo sapervi guardare con attenzione attorno, per scoprire chi ha puntato il suo interesse nella vostra direzione. In ambito lavorativo ci saranno delle conferme che vi permetteranno di progredire con il vostro impiego.

Voto - 8,5

Toro: lasciate da parte qualche piccola tentazione di gelosia e immergetevi con tutta la vostra generosità e l’ardore erotico di cui disponete, per vivere un ottimo rapporto con la vostra dolce metà. Giove è in buon aspetto, non abbiate paura di manifestare i vostri sentimenti, che siate single oppure no. In ambito lavorativo dovrete cercare di organizzarvi meglio, considerato che ci sono delle mansioni che state lasciando indietro. C'è qualcuno che cerca di mettervi in difficoltà e che vorrebbe scavalcarvi, ma voi impediteglielo.

Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale che vi fa muovere con destrezza nel lavoro. Giocate una partita che vi vede pronti allo scatto mentale, capaci di sbaragliare, con grande grinta e anche un discreto coraggio, concorrenti e avversari, soprattutto considerate le opportunità che si stanno creando. In amore Nettuno in Pesci vi rende capricciosi, specie se siete nati nella seconda decade. I single più fortunati tenteranno nuove strade che potrebbero rivelarsi più intriganti del solito. Voto - 7

Cancro: filo astrale piuttosto discreto durante la giornata di sabato.

Godete ancora dell'influenza di Marte e Saturno nel vostro cielo, che riescono a mantenere un ottimo affiatamento di coppia, stimolando la passione e la voglia di stare in compagnia con la vostra anima gemella. Se siete single avrete la possibilità di trovare buone soluzioni e compromessi. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo siete pieni di energie da sfruttare al meglio. Dimostrate di essere adatti alle varie mansioni assegnate grazie alle vostre abilità e alla vostra intelligenza. Voto - 8

Leone: state attraversando un periodo particolare della vostra vita di coppia e per rendere le cose davvero speciali provate a stupire la vostra anima gemella, mostrandole qualcosa di inedito.

I single saranno molto esigenti, ma se vorranno ottenere qualcosa dovranno mostrare più tolleranza nei confronti degli altri. Per quanto riguarda il lavoro, potreste riuscire a raggiungere i vostri obiettivi soltanto se sarete abbastanza determinati. Potreste inoltre trovarvi a rivaleggiare con un collega. Voto - 7,5

Vergine: giornata tra alti e bassi in quanto ad umore, considerato il transito di Giove nel vostro cielo che cercherà di remarvi contro, non dandovi quella chiarezza di vedute, di obbiettivi e sicurezze in voi stessi che da sempre fa parte del vostro carattere deciso.

Se siete single farete nuove conoscenze, ma non saranno così degne di nota. Sul posto di lavoro vi sentirete decisamente più liberi, più ispirati e attenti affinché tutto si svolga alla perfezione attorno a voi. Fate solo un po’ di cautela nel gestire le vostre finanze. Voto - 7

Bilancia: Saturno in quadratura al segno del Capricorno, rende la vostra giornata impegnativa sul posto di lavoro, dove concludere affari, oppure portare a termine dei compiti, potrebbe rivelarsi più complicato del previsto.

Prendetevi il tempo che vi serve, a meno che non ci sia una scadenza imminente. In amore qualche tensione potrebbe compromettere la vostra relazione. Prendetevi il vostro tempo, non c'è niente di male a ritagliarvi uno spazio per stare un po' soli con i vostri pensieri. Se siete single sarete molto esigenti nei confronti dei vostri amici. Voto - 6,5

Scorpione: giornata di sabato abbastanza soddisfacente per i nativi del segno. Venere nel segno del Capricorno vi rende allegri, vi gratifica lo spirito, permettendo di intendervi con la persona che avete accanto sulla base di una sintonia speciale, specie se appartenete alla prima decade.

Se siete single potranno nascere simpatie inaspettate e amori forti e passionali. Per quanto riguarda il lavoro, siate ben determinati e anche ben disposti ai cambiamenti e al lavoro stesso. La fatica non vi peserà e le decisioni neppure. Voto - 8,5

Sagittario: Sole in trigono al vostro segno zodiacale rende la vostra giornata particolarmente irresistibile all'interno della sfera sentimentale. Il luminare deputato alle emozioni, in ottimo aspetto vi facilita l’intesa, rendendovi più profondi, intensi, capaci di immergervi nel pathos e nella forza del coinvolgimento sentimentale. Se siete single non avrete problemi a esercitare il vostro fascino soprattutto per chi vuole vivere una nuova storia.

L'ambito lavorativo dovrebbe risultarvi più interessante del solito, poiché avete numerose idee da sviluppare. Voto - 8,5

Capricorno: sarete particolarmente seducenti e affascinanti specie se appartenete alla seconda decade. La vostra relazione di coppia procederà sulla base della passione, grazie agli influssi di Saturno in quadratura al vostro segno zodiacale. Tante le occasioni in vista per i single che vorranno instaurare nuove relazioni amorose. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, l'intraprendenza sarà fondamentale per riuscire a portare a termine i vostri incarichi. Abbiate inoltre cura dei vostri progetti, considerato qualche collega invidioso di voi.

Voto - 7,5

Acquario: sarete del tutto dinamici sotto ogni aspetto. Mercurio in quadratura al segno dello Scorpione vi rende poco ricettivi all’espressione amorosa. Sappiate giocare bene le vostre carte, specie se avete da poco iniziato una storia sentimentale. Se siete single avrete voglia di nuove avventure. In ambito lavorativo la comunicazione sarà fondamentale tra voi e i vostri colleghi per riuscire a portare a termine le vostre mansioni. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego avrete delle buone possibilità. Voto - 7,5

Pesci: configurazione astrale allettante che vi permette di trascorrere momenti intensi all'interno della vostra relazione di coppia.

I sentimenti hanno una posizione privilegiata per voi e non ne fate mistero, specie se siete di genere femminile. I single saranno presi dai loro impegni e avranno poco tempo da dedicare all'amore. In ambito lavorativo, si crea una bella sintonia e sarà stato per merito vostro che ci avete messo la capacità di tenere insieme le persone anche sotto il profilo umano e non solo da quello delle competenze e delle abilità professionali. Voto – 8