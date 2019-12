L'Oroscopo dell'amore per i single dedicato alla giornata di lunedì 9 dicembre, fa approfondire le novità amorose con il cuore e con la mente. I pensieri diventano più profondi e le emozioni più percettive, grazie a Luna in Toro che propone nuovi stimoli e a Urano che detta legge in campo sentimentale, facendo cogliere l'attimo in maniera fortuita.

Nuove storie si intrecciano in maniera appassionata, proviamo a scoprire qualcosa in più grazie alle previsioni astrologiche.

Percezioni sottili nell'oroscopo dell'amore di lunedì

Ariete: la vicinanza di Nettuno rende creativi e intuitivi, captando al volo le sensazioni di chi vi sta di fronte.

Premurosi con tutti, cercherete l'amore poiché desiderosi di affetto, pur mantenendo un atteggiamento alquanto ribelle, che ha bisogno dei propri spazi per progredire. Urano garantirà sorprese imprevedibili.

Toro: le emozioni saranno più profonde con Luna nel segno che sprigiona un'affettività avvolgente, anche se un po' possessiva. Urano regala la capacità di osare in amore, cogliendo l'attimo in modo imprevedibile e molto eccitante.

Gemelli: un po' di stanchezza fa sì che prediligiate stare a casa piuttosto che lanciarvi alla conquista dell'amore.

Nettuno, Sole e Mercurio remano contro ma la vicinanza di Luna e di Urano sarà benefica per ritrovare un briciolo di brio frizzante che accende nuovi entusiasmi.

Cancro: buone le influenze di Marte, Nettuno e Urano che rendono le opportunità amorose molto creative, imprevedibili e affascinanti. Mercurio dallo Scorpione cerca di farvi stare con i piedi per terra nei confronti di una persona che vi ha rubato il cuore, consigliando la riflessione per valutare tutti gli elementi che concorrono alla formazione della storia amorosa.

Leone: alquanto confusi dalla quadratura di Luna e Mercurio, stenterete a percepire le emozioni e a integrarle con i pensieri, perdendo quella profondità d'animo che vi è consona. Ancora un po' e l'astro mercuriano spezzerà questa quadratura, passando in Sagittario e le idee saranno a un tratto più chiare e costruttive per l'amore.

Vergine: Urano fa cogliere l'attimo in amore, mentre Luna invoglia a seguire una scia più sensibile e intuitiva. Tutto diventa così molto collegato a un presente mutevole e i gesti compiuti non prenderanno in considerazione le conseguenze future. Di certo la voglia di passare all'azione non mancherà e non vi annoierete.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto selettivi in amore, ricercherete prima di tutto l'affermazione di voi per passare all'attacco in ambito amoroso, più fiduciosi nelle proprie capacità. Cercate di lasciarvi alle spalle i ricordi di un passato che ha fatto soffrire, altrimenti non riuscirete mai ad aprirvi al presente con slancio.

Scorpione: Luna in opposizione a Marte crea qualche scontento che serberete nella propria interiorità, evitando di esternare il tutto a conoscenti o amiche fidate.

Questi timori inespressi però nuocciono all'amore, quindi che ne dite di metabolizzare il tutto, evitando di crearvi ferite emotive e mentali?

Sagittario: piuttosto confusi dagli influssi lunari provenienti dal Toro, il Sole cercherà di lanciare impulsi contrastanti facendovi affermare la personalità con maggiore fiducia nelle proprie possibilità. Plutone e Saturno molto vicini al segno, sapranno aprire la mente e il cuore all'amore.

Capricorno: in amore vivrete le emozioni con slancio ma cercherete continuità.

Quello di cui avete bisogno è un rapporto stabile, non vi basta la semplice avventura. La potrete trovare grazie alla presenza degli astri nel segno che garantiscono fortuna e amore.

Acquario: in amore dovrete essere meno possessivi e più flessibili se vorrete ottenere una storia stabile. Luna e Urano in quadratura scombussolano un po' le sensazioni, creando qualche nervosismo e Marte minaccia di dare un calo di energia che fa mancare di centrare il bersaglio amoroso.

Pesci: un po' testardi e molto timorosi degli imprevisti, camminerete con i piedi di piombo sulla strada che conduce all'amore.

Il bisogno di nuove conferme è grande, ma dovrete essere pazienti e comprensivi con un corteggiatore in particolare che non si pronuncia. Rispettate quindi i suoi tempi.