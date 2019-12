L'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 dicembre prevede Gemelli propenso a prendere iniziative, mentre la Vergine ritroverà una certa intesa in amore. Scopriamo le previsioni degli astri della prima sestina.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questo periodo potreste aver avvertito un po' di timidezza nel mostrare il vostro lato romantico. Le persone che avete al fianco potranno regalarvi maggiore sicurezza per perseguire i vostri obiettivi. Dovrete comunque essere pazienti e continuare a impegnarvi nel vostro lavoro: solo così potrete ottenere il successo e raggiungere gli obiettivi che tanto desiderate.

Toro: grazie a Marte, per il vostro segno zodiacale ci sarà un'esplosione di energia. Potreste essere ansiosi per un qualcosa a cui siete molto appassionati e che non vedete l'ora di ottenere. Mercurio vi aiuterà a recuperare il romanticismo che avevate perso negli ultimi tempi. Se il partner si è sentito trascurato, dovrete far in modo di recuperare.

Gemelli: questa settimana dal 16 al 22 dicembre sarà molto interessante per i nati sotto il vostro segno zodiacale. La vostra vita sociale sarà maggiormente attiva e riscoprirete la voglia di passare del tempo con gli amici e le persone care.

Amate frequentare persone che sembrano essere sulla vostra lunghezza d'onda e che abbiano obiettivi simili ai vostri. Chi è single potrebbe fare incontri interessanti e riuscire ad avere un dialogo con persone molto affascinanti. La vostra schiettezza e sincerità riuscirà a farvi avere l'approvazione di chi vi sta intorno.

Cancro: in amore ci saranno alcune sfide da dover affrontare. Al momento sembrerete voi a prendere le redini della vita di coppia. Questo periodo sarà adatto per abbandonare il vostro 'guscio' e provare ad ottenere ciò che realmente desiderate.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Chi è single potrebbe attirare l'attenzione di una persona molto energica e solare.

Leone: Marte vi spingerà a proseguire nella direzione lavorativa che più vi appassiona. Seguendo il vostro istinto potrete raggiungere grandi risultati. In questa fase della vostra vita avrete una visione ben diversa di quello che sarà il vostro futuro. Le relazioni interpersonali miglioreranno grazie ad una vostra maggiore intraprendenza.

Vergine: nella settimana dal 16 al 22 dicembre, la vostra vita sentimentale potrebbe essere abbastanza intensa.

In voi si riaccenderanno emozioni inaspettate. Grazie a Marte ci sarà la possibilità di fare incontri interessanti, ma dovrete valutare bene prima di gettarvi a capofitto in una relazione. Luna nel segno riuscirà a portare una nuova ventata di romanticismo per chi vive una relazione di coppia da lungo tempo.