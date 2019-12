L'Oroscopo del giorno 10 dicembre prevede maggiore coraggio per il Capricorno, mentre lo Scorpione potrebbe essere eccessivamente protettivo in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: da evitare le discussioni e le polemiche: meglio fare buon viso e cattivo gioco. Cercate di essere maggiormente chiari e diretti con le persone che avete vicino. Il vostro essere istintivi vi renderà un libro aperto.

Toro: in questo periodo potrebbero esserci numerose trasformazioni nella vostra vita.

Qualcuno potrebbe essere alla presa con la valutazione di alcuni cambiamenti importanti. Nel lavoro vi troverete a dover chiarire alcune situazioni in bilico.

Gemelli: nella giornata di domani, 10 dicembre, avrete maggiormente voglia di lasciarvi andare. Dovrete lasciarvi alle spalle le polemiche che fanno parte del vostro passato. A causa della troppa stanchezza potreste essere sfuggenti in amore.

Cancro: in amore vi ritroverete ad assecondare molti dei vostri istinti, ma in seguito potreste pentirvene.

Chi è alle prese con una relazione nata da poco potrebbe avere dei ripensamenti. Cercate di non lasciarvi prendere dall'ansia ma affrontate tutto con maggiore sincerità.

Leone: in arrivo nuovi progetti. In ambito economico sarà necessario per voi utilizzare maggiore prudenza. Attenzione a non prendere delle scelte troppo azzardate. In amore potreste essere indecisi tra due frequentazioni. Cercate di riflettere bene.

Vergine: in questa giornata del 10 dicembre potreste rincontrare una persona che fa parte del vostro passato. Chi vuole chiudere una relazione potrebbe provare momenti di tensione.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in ambito lavorativo ci sarà una situazione stabile. Ben presto potrebbero però arrivare delle nuove opportunità dovute a delle scelte che avete fatto in passato.

Scorpione: siete delle persone molto gelose e certe volte eccessivamente protettive in amore. Questo vostro modo di fare potrebbe però non piacere a tutti. Alcuni di voi potrebbero essere alla ricerca di conferme.

Sagittario: nell'ultimo periodo avete dovuto affrontare diverse tensioni. Domani, 10 dicembre, potrete ottenere maggiori conferme in ambito professionale.

Potrete provare a chiarire alcune tensioni nate con il partner.

Capricorno: avrete voglia di amare e di lasciarvi andare. Riuscirete a vivere le emozioni in maniera più spensierata e coraggiosa. Potrete mostrare le vostre emozioni in maniera maggiormente diretta. A livello lavorativo potrebbero arrivare nuove proposte.

Acquario: previsto un recupero per chi ha avuto dei contrasti in amore. Sul lavoro avrete bisogno di capire quale sia la direzione giusta da prendere. Potreste decidere di interrompere alcune iniziative per cui avevate speso del tempo.

Pesci: periodo ricco di energie, ottimale per chi vuole apportare delle novità alla propria vita. A livello familiare potranno essere migliorati i legami con le persone care. In amore potreste soffrire se avete al fianco una persona che non vi dimostra affetto.