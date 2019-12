Nel fine settimana del 21 e 22 dicembre 2019 troviamo la Luna e Marte sostare in Scorpione, mentre il Sole e Mercurio saranno nell'orbita del Sagittario. Plutone, Saturno, Giove e Venere stazioneranno in Capricorno, nel frattempo Urano proseguirà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Cancro e Scorpione, meno rosee per Bilancia e Vergine.

Previsioni astrologiche, il podio del fine settimana

1° posto Scorpione: passionali.

Nel focolare domestico questo fine settimana i nati Scorpione potrebbero vedere 'riemergere' la scintilla della passionalità, specialmente dal pomeriggio del 21 dicembre.

2° posto Cancro: romantici. Il clima nel menàge amoroso si farà, con ogni probabilità, più sereno grazie al favorevole duetto Luna-Marte nel loro Elemento che 'spingerà' i nativi ad un atteggiamento più romantico verso la dolce metà.

3° posto Pesci: incontri. Weekend ideale per conoscere nuove persone con le quali instaurare subito una bella amicizia.

Al lavoro, invece, ci sarà da 'ingoiare qualche rospo' per evitare inutili contrasti con l'ambiente.

Previsioni astrologiche, i segni di mezza classifica

4° posto Sagittario: viaggi. I nativi in queste due giornate avvertiranno il viscerale desiderio di staccare la spina dalla quotidianità e, c'è da scommetterci, opteranno per un viaggio last-minute assieme all'amato bene che li aiuterà a rigenerarsi.

5° posto Acquario: mondani. Il focus dei nati Acquario sarà probabilmente orientato verso il divertimento, difatti sceglieranno di passare questo fine settimana tra locali e pub con la compagnia degli amici di sempre.

6° posto Leone: taciturni. Le effemeridi di sabato e domenica non sono idilliache per i felini che presumibilmente sceglieranno di restare in rigoroso silenzio, evitando di evidenziare ciò che non va.

7° posto Capricorno: fiacchi. Mercurio e Marte in angolo dissonante potrebbero rendere fiacco il bottino energetico dei nati Capricorno che, come inevitabile conseguenza, avvertiranno anche una certa svogliatezza durante lo svolgimento delle attività pratiche.

8° posto Toro: distratti. Il duetto Sole-Mercurio nell'avverso Sagittario minerà, con tutta probabilità, la fluidità di pensiero in casa Toro e ciò potrebbe compromettere il loro rendimento professionale. Un weekend di ferie e passa la paura.

9° posto Ariete: dubbiosi. I contrasti planetari del fine settimana, Mercurio in primis, instilleranno nelle menti native qualche tarlo sulle precedenti scelte effettuate, rendendoli dubbiosi ed inclini a tornare sui propri passi.

Previsioni astrologiche, gli ultimi in graduatoria

10° posto Bilancia: perplessa.

L'ambiguo atteggiamento del partner potrebbe rendere perplessi i nativi nella giornata di domenica. Sulle prime rimarranno ad osservare per poi chiedere, a ragion veduta, numi in merito.

11° posto Vergine: finanze 'flop'. La celebre canzone di Rino Gaetano 'Spendi, spandi, effendi' è stata presa un po' troppo alla lettera dai nativi nei giorni scorsi, ed il loro denaro 'scialacquato' potrebbe palesarsi con un 'buco' nel conto finanziario nel weekend.

12° posto Gemelli: umore 'flop'. Fine settimana dove i nati del segno non brilleranno per simpatia o affabilità, difatti presumibilmente il loro tono umorale sarà ai livelli minimi e le persone con cui avranno a che fare se ne accorgeranno in un batter d'occhio.