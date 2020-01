Prosegue senza sosta e non accenna a fermarsi la 'marcia trionfale' del nuovo film di Checco Zalone (nome d'arte del comico barese Luca Medici), dal titolo 'Tolo Tolo'. Il lavoro cinematografico, che vede Zalone per la prima volta anche dietro la macchina da presa nel ruolo di regista del suo stesso film, nel solo giorno di debutto nelle sale cinematografiche italiane, lo scorso 1 gennaio 2020, ha battuto sin da subito ogni record, sia in termini di presenze che di incassi, nella storia del Cinema italiano.

Sarà per la comicità di Luca Medici, sarà per la tematica attualissima trattata (l'immigrazione), il film è stato accolto da un grandissimo successo di pubblico e di critica.

'Tolo tolo', il film che batte ogni record

In soli cinque giorni di programmazione nelle sale di tutto il territorio nazionale, 'Tolo Tolo' ha sfiorato i trenta milioni di euro di incasso (al momento - per essere precisi - siamo a cifra 29.967.803 euro, ma il dato è in continuo aggiornamento e crescita) ed è stato visto da ben 4.206.527 di spettatori in sala (dati ufficiali riportati dal sito internet 'Cinetel', società partecipata dell'A.N.E.C.

acronimo che sta per Associazione Nazionale Esercenti Cinema che si occupa dei dati statistici dell'intero comparto del mondo del cinema, aggiornati a domenica 5 gennaio 2020). Il film è stato distribuito dalla società 'Medusa Film' S.p.a. in ben 1285 città in tutta la Penisola.

Gli altri film al box office italiano

Solo nello scorso week-end ha incassato poco più di ventuno milioni di euro, risultando primo in assoluto al box office tra i film italiani, seguito sul podio rispettivamente dai film 'Pinocchio' di Matteo Garrone (secondo nelle classifiche, con protagonista il premio Oscar per il cinema Roberto Benigni, che ha incassato ben 13.435.277 di euro ed è stato visto da 2.006.140 di spettatori, uscito nelle sale cinematografiche il 19 dicembre 2019, distribuito da 01 Distribution) e 'Jumanji: The Next Level' (uscito il 25 dicembre 2019, terzo nelle classifiche con un incasso pari a 1.386.355 di euro con 1.386.355 di spettatori che lo hanno visto, distribuito dalla società Warner Bros Italia S.P.A.).

Non è sul podio 'La dea fortuna', il nuovo film di Ferzan Ozpetek, quarto in classifica che comunque nell'ultimo fine settimana ha incassato 6,5 milioni di euro totali. Altro film italiano di successo è 'Il primo Natale' di Ficarra e Picone, uscito il 12 dicembre 2019, che però, è il secondo film italiano più visto nel periodo delle festività natalizie dopo 'Tolo tolo' (ha incassato solo nell'ultimo weekend 926 mila euro, per un totale di 14,7 milioni di euro complessivi).