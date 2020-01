L'Oroscopo di domani, 16 gennaio, prevede momenti di tensione per la Bilancia, mentre lo Scorpione avrà opportunità per emergere. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: saranno da evitare le polemiche in qualsiasi ambito. Potreste sentirvi giù di corda e poco motivati nel portare avanti i vostri progetti. Gli astri ostili al vostro segno zodiacale vi impediscono di realizzare i vostri desideri. Ci sono diverse spese economiche che vi renderanno pensierosi.

Cercate di non scoraggiarvi troppo.

Toro: per i nati sotto il vostro segno zodiacale si prospetta una condizione astrologica di grande forza. Non mancheranno le nuove opportunità, soprattutto in ambito finanziario. A breve ci saranno nuove trasformazioni nella vostra vita. In amore non dovrete avere paura di mostrare i vostri sentimenti.

Gemelli: in questa giornata del 16 gennaio potrebbero esserci diversi ostacoli da dover fronteggiare. Purtroppo diverse difficoltà vi allontaneranno dai vostri obiettivi, ma non temete: si tratterà solo di un periodo passeggero.

Ovviamente tale situazione influirà anche sulla vostra vita privata. Attenzione alla gestione del denaro.

Cancro: in ambito lavorativo avrete la sensazione che qualcuno vi stia superando, pur non avendo le vostre stesse capacità. Potrebbero esserci momenti di tensione e qualche pensiero negativo potrebbe balenarvi nella testa. In ambito economico potreste dover fare delle rinunce. In amore alcuni malintesi andranno chiariti.

Leone: in questo periodo sarete molto motivati e determinati. Luna in aspetto dissonante potrebbe, però, crearvi qualche grattacapo. In ambito sentimentale ci saranno delle buone occasioni per ravvivare il rapporto di coppia. Chi è single potrà vivere in maniera più spensierata i propri sentimenti.

Vergine: in amore potreste faticare a lasciarvi andare in questa giornata del 16 gennaio.

Potreste vivere delle relazioni a distanza che vi limitano nell'essere affettuosi. Se ci sono problemi nella vita coppia sarà il caso di parlarne il prima possibile con il partner.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in amore potreste non trovare ancora il modo di lasciarvi andare e confessare i vostri sentimenti. Purtroppo c'è una condizione di ostilità che vi impedisce di essere completamente sinceri con la persona amata. Dovrete cercare di essere pazienti e fare buon viso a cattivo gioco, se necessario.

Scorpione: avrete grandi opportunità per emergere in questa fase della vostra vita. Nonostante ciò potrebbero esserci dei piccoli momenti di calo fisico. Sentite il bisogno di realizzare i progetti entro i tempi che avevate stabilito, ma quando questo non accade tendete ad andare nel panico.

Dovrete portare pazienza perché non mancheranno le critiche.

Sagittario: Luna in opposizione potrebbe crearvi dei piccoli contrattempi in questa giornata del 16 gennaio. Cercate di essere riflessivi, solo così riuscirete a superare gli ostacoli. In ambito sentimentale, invece, ci sarà una condizione migliore rispetto ai giorni passati.

Capricorno: nell'ultimo periodo potreste aver avuto a che fare con dei problemi che riguardano la sfera sentimentale della vostra vita. Ci sono alcune questioni che dovrete risolvere, senza poter più rimandare. Ci saranno decisioni che dovranno essere prese in maniera definitiva.

Per voi, comunque, sarà più semplice riuscire a parlare chiaramente.

Acquario: i nati sotto il vostro segno zodiacale sono delle persone molto creative e intraprendenti. Cercate di non rimandare i vostri impegni, ma createvi delle nuove opportunità per avere un maggiore successo. Avrete bisogno di stabilità e tranquillità per riuscire a riflettere. Se stilate un programma dei vostri impegni, riuscirete a portare a termine ogni attività in maniera più disciplinata.

Pesci: siete delle persone molto disponibili e generose. Chi vi sta intorno sembra apprezzare parecchio queste vostre qualità. Il 16 gennaio potreste rischiare di farvi prendere dalle troppe emozioni e ingigantire alcune situazioni.

Dovrete cercare di essere maggiormente prudenti e riflessivi.