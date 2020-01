L'Oroscopo di domani, venerdì 17 gennaio, è pronto a svelare come sarà questa giornata. Avremo la Luna ultimo quarto in Bilancia. In linea di massima, questa fase lunare rappresenta la fine prima di un nuovo inizio. Sarà sprigionata una grossa carica di energia e molte cose saranno chiarite. Purtroppo questa giornata sarà abbastanza sfortunata per i nativi del Cancro. Comunque sia, ci saranno degli aspetti importanti da non sottovalutare e che riguarderanno l'amore, il lavoro e i soldi. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni

Ariete - 12° posto - Avrete ancora una giornata pesante sotto il punto di vista lavorativo, anche in casa dovrete rivedere delle questioni importanti. Anche se saranno 24 ore pesanti, nel weekend tutto si trasformerà positivamente. Quindi dovrete armarvi di coraggio e pazienza per superare questa giornata. In mattinata, non saranno da escludersi dei ritardi per coloro che per lavoro sono costretti a fare i pendolari. Bisognerà tenere gli occhi aperti e prestare attenzione a dove si metterà il piede.

Anche in cucina rischierete di bruciare le pietanze. Non rinviate un'eventuale appuntamento dal dentista o dal dottore, con la salute non si scherza.

Cancro - 11° in classifica - L’Oroscopo del 17 gennaio dice che sarà un venerdì a tratti sfortunato. Sarà la giornata peggiore dell'intera settimana e forse dell'interno mese di gennaio. Tutto si amplificherà. Qualcuno dovrà fare i conti con un malessere fisico o con un profondo stato di spossatezza.

Nel lavoro gli impegni saranno i medesimi di sempre, tuttavia faticherete a concentrarvi e sarete tentati a procrastinare. Questo momento 'No', però, servirà a scacciare via ogni pesantezza interiore e a farvi vivere il resto del mese nel miglior modo possibile. Presto ritroverete il sorriso, quindi non bisognerà arrabbiarsi se in giornata le cose andranno storte. Finirete per rinchiudervi nella vostra tana e attenderete che le acque si saranno calmate.

Leone - 10° in classifica - Aspettatevi un venerdì per certi versi traballante. Ci saranno delle situazioni da chiarire e avrete difficoltà a portare al termine delle incombenze. Tutto vi girerà storto, ma si tratterà di una fase isolata che sarà chiarita nel weekend. Dalla prossima settimana, inoltre, non sarete più disturbati da determinati transiti planetari e quindi vi sarà possibile riprendere in mano la vostra vita.

Dunque, fino a domenica sarà meglio rimandare ogni incombenza e cercare di fare meno cose possibili. Tenetevi a debita distanza da tutte le discussioni.

Capricorno - 9° in classifica - Venerdì debole, dovrete vedervela con una sfortuna perseguitante. Qualcuno vi remerà contro ed avrete un po' di gatte da pelare. Nel lavoro o nello studio si registreranno dei ritardi che vi spazientiranno. Cercate il più possibilmente di controllarvi e pensate che il giorno seguente avrete un weekend migliore e limpido.

Chi ama la neve, al più presto riceverà una piacevole sorpresa. Qualcuno sarà in ansia per un evento che si verificherà a breve, ma essere agitati mette a rischio il fisico e la mente. Avete bisogno di una bella vacanza all'estero.

Toro - 8° - Sarà un venerdì molto importante e soprattutto avvincente. Dovrete riflettere su certe situazioni sentimentali o lavorative e trovare una definitiva soluzione. Questa sarà la giornata in cui vi deciderete a rialzarvi e a cambiare positivamente. Vi scrollerete di dosso delle preoccupazioni generali. Qualcuno finalmente si deciderà a rimboccarsi le maniche per mettere in atto quei propositi dell'anno nuovo scritti un bel po' di tempo fa.

La strada del successo è lastricata di ostacoli, ma con pazienza e tenacia sarà possibile superare ogni cosa e andare avanti. Da giorni l'amore si trova in stand-by, non avete la testa per pensare agli affari di cuore.

Gemelli - 7° posto - Guardatevi alle spalle in questa giornata poiché qualcuno vi metterà il bastone tra le ruote. Alle porte del weekend vi ritroverete a riflettere sull'intera settimana che non è andata abbastanza bene. Avete lavorato duramente sia in casa che fuori. Avete dovuto fare i conti con una strana sensazione di incertezza che in questo venerdì tornerà a perseguitarvi.

Qualcosa non vi sta andando a genio, per questo motivo dovrete ridimensionarvi, fare dei tagli e ripartire da zero. Non saranno da escludersi delle discussioni, forse con gli amici o con il partner.

Oroscopo del giorno

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno rallentare la presa dopo una settimana carica di agitazioni e preoccupazioni. Avete corso avanti e indietro sudando le fatidiche 7 camice pur di essere al passo con i tempi. Tirare avanti la famiglia occupandosi della casa e del lavoro non è una passeggiata, tuttavia non venite mai a meno dei vostri impegni. In giornata tornerà la stabilità nella sfera affettiva, finalmente le coppie potranno concedersi del tempo per loro stessi.

Qualcuno sarà in partenza verso una meta interessante, altri invece si daranno un gran da fare per portare avanti un progetto destinato a migliorare la propria esistenza.

Pesci - 5° in classifica - L’oroscopo di domani annuncia chiarimenti e cambiamenti. Queste 24 ore di ultimo quarto lunare serviranno a riflettere sul da farsi. Una certa situazione, in cui versate da fin troppo tempo, vi risulterà insostenibile. Chi tiene il piede in due scarpe presto dovrà prendere una decisione. Un intoppo lavorativo o economico rischierà di mandarvi nel panico assoluto, tuttavia cercate di tenere i nervi ben saldi.

A tutti capita di sbagliare nella vita, la cosa importante è non perseverare.

Scorpione - 4° in classifica - Sarà un venerdì caotico e che farà da apripista ad un fine settimana a dir poco promettente e in crescendo. Dovrete sistemare la casa, fare il bucato, uscire a fare la spesa o accudire un membro della famiglia. Sarete talmente impegnati che arriverete a sera estremamente affannati. Tuttavia, cercate di non sovraccaricarvi di faccende altrimenti rischierete di ammalarvi o stressarvi. In amore ancora ci saranno dei dubbi da dissipare, nei giorni precedenti si è discusso di soldi o patrimonio.

Le coppie giovani stanno vivendo un momento sereno, ma in primavera qualcosa si muoverà. Cercate di riposare il più possibilmente evitando le ore piccole.

Sagittario - 3° posto - Man mano che ci avviciniamo alla primavera, si risveglia lo spirito avventuriero. Anche in amore qualcosa incomincerà a muoversi. Da tempo, qualcuno vorrebbe dare una bella scossa alla propria relazione. Questa di venerdì sarà una buona giornata per programmare, effettuare cambiamenti interiori o esteriori e per riflettere. Entro 48 ore tornerà il sereno e comincerete a vederci più chiaro. Chi è stato male dovrà cercare di evitare una ricaduta.

Cercate di mangiare sano e diminuite il consumo della caffeina. Presto vivrete un'intensa emozione che vi farà mancare il fiato.

Vergine - 2° in classifica - Passata la tempesta dei giorni scorsi, in questa giornata tornerà una bella ventata di freschezza. Ci saranno delle sorprese e delle novità riguardanti la sfera personale o lavorativa. Non saranno da escludersi dei movimenti di denaro, ma bisognerà cercare di non eccedere con le spese altrimenti rischierete di non sbarcare il lunario. Lo stress si dissolverà completamente nel weekend quando avrete modo di lasciarvi andare. Rimandate le faccende di casa al giorno seguente, evitate di accollarvi troppe responsabilità perché sarete molto stanchi.

Acquario - 1° posto - Preparatevi a vivere una giornata pazzesca e colorata. Tornerà il buon umore e tutti i problemi incominceranno a sparire anche se lentamente. Coloro che da tempo sognano di fare il salto di qualità, potranno spiccare il volo a breve. Cercate di sfruttate gli influssi favorevoli di Marte e Luna per tentare un approccio in amore. Qualcuno sogna di sposarsi o intraprendere una convivenza con il partner. Nel caso in cui arrivare a fine mese vi dovesse risultare molto faticoso, questa sarà la giornata adatta per valutare il da farsi. Non accontentatevi, non è mai troppo tardi per cambiare o imparare.