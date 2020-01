L'Oroscopo del weekend che va dal 17 al 19 gennaio regalerà splendide emozioni e un modo di pensare frizzante e dinamico. Complice la presenza di Luna in Bilancia e poi in Scorpione, che filtrerà le sensazioni in maniera elegante, avviando un'introspezione profonda e molto emotiva. L'entrata di Mercurio in Acquario completerà il tutto, facendo aprire la mente anche a Gemelli, Ariete, Sagittario e Bilancia. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo del weekend

Ariete: Mercurio in Acquario farà sì che l'attività intellettuale sia sempre in fermento.

I pensieri verranno filtrati con la ragione e le idee saranno più funzionali. Se venerdì Luna in opposizione potrebbe elargire qualche noia in campo sentimentale, la situazione migliorerà nella restante parte del weekend.

Toro: Mercurio e Urano in quadratura produrranno una gran quantità di pensieri e questo non beneficerà il progredire dei progetti amorosi. Capiterà quindi che potreste essere di umore altalenante, quando invece dovreste equilibrare il tutto mettendo ordine tra i pensieri.

Gemelli: l'influsso lunare farà compagnia nella giornata di venerdì e filtrerete le emozioni attraverso il raziocinio, equilibrando le sensazioni alla perfezione.

Riuscirete a trasformare questi impulsi sensuali in una nuova energia creativa e affascinante. Buona la presenza di Mercurio in Acquario, che esorterà ad aprirvi a un dialogo costruttivo.

Cancro: Venere e Nettuno saranno sempre in splendida posizione astrale dai Pesci. Così potrete beneficiare di un nuovo benessere, che renderà l'amore molto romantico e sognante. Urano dal Toro si occuperà del vostro presente e inscenerà nuovi stimoli dinamici, per rendere la sfera affettiva imprevedibile.

Leone: le influenze di Luna e Marte coinvolgeranno anche voi venerdì, rendendovi passionali e un po' morbosi nei confronti delle persone amate. L'astro marziano infatti non negherà la sensibilità lunare, ma la trasformerà in un'energia profonda e incontrollabile. Attenzione a un sabato e una domenica un po' tesi per i sentimenti.

Vergine: Marte in quadratura produrrà inquietudine nel modo di amare, ma potrete contare su una splendida posizione lunare soprattutto sabato e domenica.

L'astro d'argento in Scorpione renderà l'amore molto affascinante e profondo così potrete attrarre come una calamita una persona che riterrete speciale.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna in Bilancia nella giornata di venerdì vi renderà molto sensibili ai complimenti. In cerca di sicurezze anche in amore, desidererete stare al centro dell'attenzione e sarete molto propensi all'ascolto, anche nei riguardi delle amicizie.

Infatti Mercurio in questo weekend passerà in Acquario e approfondirà la comunicazione a 360°.

Scorpione: sensibili ma anche un tantino ansiosi nelle giornate di sabato e domenica, accoglierete l'entrata di Luna nel segno che sprigionerà sensazioni tumultuose e affascinanti. Molto seduttivi e sensuali, andrete a caccia di emozioni seguendo un'introspezione profonda che scaverà oltre la superficie dell'anima.

Sagittario: Luna e Marte in sestile nella giornata di venerdì vi renderà più competitivi e impulsivi nei confronti dell'amore. Le fluttuazioni lunari verranno sovrastate da un Marte dinamico che reagirà emotivamente all'incapacità di tenere sotto controllo le emozioni, sprigionando insicurezza e ansia. La situazione sarà più serena sabato e domenica.

Capricorno: buoni gli influssi lunari nel weekend, quando Luna in Scorpione incrocerà con il vostro segno un bel sestile astrologico. Così potrete vivere questo fine settimana in modo più sereno e fortunato, in compagnia degli amici che contano. Infatti sarete molto selettivi anche in amore, equilibrando le sensazioni con la prudenza.

Acquario: molto aperti mentalmente grazie all'entrata di Mercurio nel segno, sarete comunicativi e cercherete di attuare le idee brillanti con una fiducia in più. Voi dell'Acquario odierete sempre l'immobilismo intellettuale e fisico, quindi via libera a un dinamismo che concretizzerà successi in questo weekend.

Pesci: ottimo il trigono di Luna con Nettuno e Venere nel weekend. Molto affascinanti e magnetici, percepirete i sentimenti altrui e risponderete con calore. Per voi single saranno favorite le nuove relazioni e voi in coppia potrete toccare un'intensità amorosa eccellente.