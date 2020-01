Nell'Oroscopo della giornata di venerdì 17 gennaio, per l'Ariete sarà il momento di alzare la testa e cercare nuovamente di divertirsi, mentre la Bilancia potrà dimostrare di essere vicina verso coloro che ne hanno bisogno, grazie a Giove e Mercurio favorevoli. Il Sagittario potrà concedervi qualche sfizio, considerate le precedenti prestazioni sul posto di lavoro, mentre una nuova fiamma porterà novità per i single sotto il segno del Leone. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di venerdì 17 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni venerdì 17 gennaio, segno per segno

Ariete: con il Sole in quadratura al segno del Capricorno, dovrete cercare di essere più vivi, più allegri.

Dovrete alzare la testa e saper reagire alle delusioni della vita quotidiana. Uscite con gli amici, mettetevi il vestito più bello che avete e tornate in pista. In ambito sentimentale le relazioni fisse saranno molto attive, pronti ad iniziare l'anno con il piede giusto, cercando di coinvolgersi sempre più in nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro la pausa natalizia si è conclusa, e sarà necessario tornare a lavorare al meglio per non perdere il ritmo. Voto - 7,5.

Toro: le vostre energie saranno maggiormente focalizzate verso l'ambito sentimentale durante la giornata di venerdì.

Il vostro fascino non sarà messo in dubbio da nessuno, avrete una visione più ampia delle vostre emozioni e saprete come sfruttarle. Se siete single i vostri sentimenti cresceranno esponenzialmente nei confronti di una persona in particolare. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo dovrete sfruttare le vostre capacità organizzative. Le vostre capacità dipendono da voi e nessuno potrà ostacolarvi. Voto - 8.

Gemelli: Il passato è dietro le spalle e il futuro si apre davanti a voi pieno di opportunità eccitanti, non è il momento di esitare ma di prendere al volo quello che vi si offre. Dunque se siete single sfruttate gli influssi di una romantica Venere per attrarre l'attenzione. Se avete una relazione da tempo, questa potrebbe attraversare una fase delicata, specialmente se il partner non è in vena di dolci effusioni.

Sul posto di lavoro avrete delle buone opportunità, specialmente se siete nati nella terza decade. Non sembra esserci nulla che non possiate fare, dimostrando una grande fiducia e integrità in ciò che fate. Voto - 7,5.

Cancro: la vostra stanchezza sarà dovuta ad un cambiamento di fase lunare durante la giornata di venerdì. Potrebbero dunque esserci delle lievi tensioni sul fronte sentimentale. Cercherete di vedere soltanto il vostro punto di vista.

Cercate di prendere più seriamente i vostri sentimenti e quelli del partner. Per quanto riguarda i single volete condividere i vostri sentimenti con la vostra potenziale anima gemella, ma non è il momento di fare qualcosa di azzardato. Sul posto di lavoro dovrete solidificare le vostre relazioni con i colleghi e dimostrare che siete dei bravi lavoratori. Voto - 7.

Leone: gli influssi del pianeta Venere vi donano una buona dose di fortuna durante la giornata di venerdì, necessaria per sfruttare bene alcune opportunità in ambito lavorativo.

Più responsabilità non possono farvi male, è la diretta conseguenza delle vostre decisioni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il bisogno di approvazione è forte da parte del partner. Questo potrebbe rafforzare l'affiatamento di coppia, ciò nonostante non esagerate per risultare l'anello debole della vostra relazione. Se siete single una nuova fiamma potrebbe intrigarvi parecchio. Voto - 7,5.

Vergine: con il Sole in trigono rispetto al segno del Capricorno sarà un momento positivo per sviluppare idee creative. La giornata porterà una ventata di freschezza che vi permetterà di guardare avanti senza troppi dubbi ed incertezze.

Stress e incerte sul posto di lavoro appartengono al passato e potreste portare a termine attività complesse. Sul fronte amoroso avete bisogno di rilassarvi ancora, di recuperare le forze. Non trascurate però la vostra anima gemella. Se siete single raccoglierete ciò che di buono avete raccolto per futuri nuovi progetti. Voto - 8,5.

Bilancia: grazie ai pianeti Giove e Mercurio favorevoli nel vostro cielo, potreste rendere la giornata particolarmente interessante sotto ogni ambito. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dovrete dimostrare di essere vicini alla vostra anima gemella, superando ogni difficoltà insieme.

Per quanto riguarda i single Saturno vi renderà affascinanti dinanzi la persona che vi fa battere forte il cuore. Nel lavoro le vostre mansioni procedono in maniera piacevole. Il vostro approccio sempre gentile e disponibile vi permetterà inoltre di rafforzare il rapporto con i vostri colleghi. Voto - 7,5.

Scorpione: si presentano piacevoli novità per voi nativi del segno durante la giornata di venerdì, grazie agli influssi benefici di Mercurio. Sarete propensi a non mettere in discussione eventuali problematiche della vostra relazione di coppia. In questo modo avrete la possibilità di evitare problemi e migliorare l'intesa.

Per quanto riguarda i single ultimamente state chiedendo e pretendendo un po' troppo. Forse dovrete volare più in basso se volete riuscire ad ottenere qualcosa. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Marte nel buon segno vicino del Sagittario vi aiuta a mantenere la calma e portare a termine con freddezza le vostre mansioni. Voto - 7,5.

Sagittario: Marte in quadratura al vostro segno zodiacale vi assicura appoggio incondizionato sotto il profilo economico e lavorativo. Non vi mancheranno dunque le risorse ma soprattutto le energie per essere creativi e proporre qualcosa che vi possa tenere attivi e concedervi qualche sfizio.

Sul fronte sentimentale dato che mai nulla avviene per caso, cercate di prendere ciò che di buono vi capiterà tra le mani, soprattutto se siete single. Sul posto di lavoro le cose potrebbero non andare per il verso giusto. Cercate quindi di prestare particolare attenzione. Voto - 7,5.

Capricorno: con il Sole in congiunzione al vostro segno zodiacale, le vostre capacità comunicative sono al massimo, e vi consentiranno di avanzare nuovi progetti di coppia da sviluppare nel corso dell'anno. Sarete particolarmente sicuri di voi stessi e incrementare l'intesa di coppia sarà semplice per voi. Se siete single dovrete fare attenzione a non confidare i vostri segreti.

Per quanto riguarda il lavoro potrete puntare sulla creatività e sulla fantasia per vincere una sfida difficile. Voto - 8.

Acquario: avrete modo di esprimere al meglio le vostre doti sentimentali durante la giornata di venerdì. In amore troverete le soluzioni adatte per incrementare i vostri sentimenti tra voi e il partner. Per quanto riguarda i single potreste avere delle belle sorprese da una persona vicina. Si annuncia un notevole miglioramento per quanto riguarda la salute, che vi agevolerà nei vostri incarichi sul posto di lavoro. Sarete infatti carichi di energie, affrontando svariate situazioni grazie anche all'aiuto di un collega.

Voto - 7,5.

Pesci: Marte nel segno del Sagittario si farà sentire parecchio nel vostro cielo. La sfera sentimentale si presenterà molto favorevole grazie a Nettuno. Non abbiate paura di condividere i vostri sentimenti con il resto del mondo, soprattutto se siete single nati nella seconda decade. Se avete una relazione fissa potrebbe essere il momento di correre qualche rischio con la vostra anima gemella. Nel lavoro la vostra semplicità sarà molto produttiva, permettendovi di svolgere con audacia le vostre mansioni. Voto - 8.