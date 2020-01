Venerdì 24 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole e Mercurio sostare in Acquario, mentre Plutone, Saturno e Giove stazioneranno in Capricorno. Venere e Nettuno permarranno in Pesci, come Marte che continuerà il suo moto in Sagittario. Infine Urano rimarrà stabile in Toro ed il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Bilancia ed Acquario, meno rosee per Pesci ed Ariete.

Ariete venale

Ariete: venali. Venerdì i nativi potrebbero dare troppo spazio al denaro, mettendo sotto la lente d'ingrandimento ogni uscita economica.

Il partner, stupito da questo insolito mood, gli chiederà spiegazioni in merito.

Toro: distratti. Giornata in cui i nati Toro saranno presumibilmente alle prese con un deficit di concentrazione, dono sgradito di Mercurio a braccetto coi Luminari in posizione sfavorevole, che farà optare molti nativi per un giorno di ferie, onde evitare errori grossolani.

Gemelli: sereni. Queste 24 ore che potrebbero profumare di serenità, la stessa tranquillità di cui la relazione amorosa di molti aveva un profondo bisogno.

Cancro: gelosi. Sebbene non vi siano reali motivazioni, i nati del segno potrebbero provare un forte sentimento di gelosia nei confronti del partner. Un messaggio o la telefonata di un vecchio amico basterà a farli imbestialire.

Amore top per Bilancia

Leone: taciturni. In questa giornata i nati Leone avranno poca voglia di comunicare col prossimo a causa dell'opposta posizione di Luna e Sole che ne smorzeranno l'entusiasmo.

Vergine: spossati. Le energie potrebbero essere ridotte al lumicino in casa Vergine, difatti sarà bene rinviare le attività pratiche meno urgenti per recuperare le forze perdute.

Bilancia: amore top. Splendide le effemeridi per le faccende di cuore native, grazie sopratutto a Venere stimolata da Mercurio nel loro Elemento. Lavoro in stand-by.

Scorpione: finanze flop. Il settore economico dei nativi andrà revisionato a dovere questo venerdì, eliminando le spese non necessarie in modo da snellire il bilancio.

Stress per i Pesci

Sagittario: il focus potrebbe essere orientato sull'educazione dei figli, che sarà motivo di dibattito con il partner sino a giungere a un compromesso che farà felice entrambe le parti.

Capricorno: straniti. L'ambiguo atteggiamento di un amico renderà, con ogni probabilità, perplessi i nati del segno che preferiranno osservare in rigoroso silenzio le evoluzioni di tali gesti.

Acquario: affettuosi. Dopo le gelidità amorose dei giorni scorsi, i nati del segno si riscopriranno estremamente affettuosi verso il partner ricevendo lo stesso trasporto emozionale in cambio.

Pesci: stressati.

Tra amore e lavoro la giornata dei nativi potrebbe nascondere qualche ansietà di troppo che, se non riusciranno a sfogare adeguatamente, farà subentrare un pizzico di stress.