L'Oroscopo di venerdì 31 gennaio, dedicato all'amore e alle opportunità lavorative di ciascun segno zodiacale, approfondisce un quadro astrologico davvero spettacolare. Luna in Ariete garantisce la giusta impulsività grintosa per attuare i sogni tenuti in un cassetto, mentre Sole e Mercurio, in sinergia dall'Acquario, applicano un approfondimento delle sfere vitali molto entusiasmante e intellettivo. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Istintività e dinamismo nell'oroscopo di venerdì

Ariete: con Luna nel segno venite attratti da "prede amorose" dotate di un carattere forte e deciso. L'astro d'argento fa affermare il vostro io in modo istintivo e a tratti aggressivo. Darete quindi il massimo di voi in tutte le sfere vitali, vincendo una quadratura di Saturno che cerca di bloccare questa progressione.

Toro: un progetto lavorativo importante viene sbloccato da un'idea vostra che diventa geniale e fruttuosa. In amore ci sono persone che fanno pettegolezzi, mettendovi i "bastoni tra le ruote" nella vostra attuale storia o impedendovi di aprirvi a nuove vicende amorose, in modo critico e invidioso.

Gemelli: più diretti nell'esprimere ciò che provate, sarete comunicativi e incisivi sia in amore che sul lavoro. Il bisogno di libertà è forte, con Luna in posizione favorevole dall'Ariete che sprona a vivere la vita con maggiore indipendenza. Non avete mezze misure e questa sincerità viene apprezzata da chi vi vuole bene.

Cancro: piuttosto distratti sul lavoro, attenzione a non commettere manchevolezze che potrebbero darvi grattacapi.

Voi in cerca di lavoro dovrete raddoppiare gli sforzi per ottenerlo. In amore siete molto silenziosi, ma attenzione a non rimuginare in maniera eccessiva sulle situazioni attuali o quelle passate.

Leone: il satellite notturno è in posizione amichevole e siete alla ricerca di un coinvolgimento amoroso più profondo. Lo troverete senz'altro, a patto che investiate maggiori energie in amore e nello sviluppo dei progetti a cui tenete.

Marte dal Sagittario garantisce una marcia in più per progredire con successo.

Vergine: in amore non date più del necessario. Troppo presi dalla persona amata, potreste fare di tutto per farvi desiderare quando invece dovreste dare la possibilità al partner di dimostrarvi il suo amore. Buona la precisione sul lavoro, dove i vostri sforzi sono ricompensati alla grande.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: non lasciatevi suggestionare dai pregiudizi che potrebbero sprigionare scarsa stima nei confronti di una figura femminile in particolare. La noia cerca di avvolgervi e lambisce anche il settore professionale, ma contate sull'influsso benefico di Marte in sestile astrologico, in grado di garantire sensualità e dinamismo.

Scorpione: sul lavoro attenzione ai colleghi che potrebbero nascondervi qualcosa. Il periodo è molto impegnativo per la sfera professionale, ma supererete brillantemente i mille impegni che vi sono stati elargiti. In amore, buona la posizione di Venere e Plutone che rendono i sentimenti più intensi.

Sagittario: una sorpresa sta per arrivare ad animare la sfera lavorativa. Buone anche le novità in amore, a patto che arginiate una tendenza alla polemica e un disappunto che non vi abbandonano mai. Colpa di Marte in quadratura a Venere che sfida a mantenere uno stato d'animo equilibrato.

Capricorno: è un periodo un po' faticoso per il lavoro, ma i sacrifici che state facendo danno i loro frutti.

Favorita la creatività in tutte le sfere vitali che fa trovare la soluzione giusta al momento giusto, sbloccando una situazione amorosa in stallo da tempo.

Acquario: buono il sestile astrologico di Marte con Mercurio nel segno, che garantisce un impegno mentale per portare avanti i progetti, con creatività e intelligenza. In ambito lavorativo sono favorite le attività individuali. In amore date l'impressione di essere combattivi, mentre invece volete far valere i vostri diritti con fermezza.

Pesci: ottimo il sestile astrologico Venere-Plutone che preannuncia una nuova amicizia o una relazione d'amore importante.

Meno abitudinari e più propensi ad approfondire le sensazioni con intensità, vi stupirete voi stessi della potenza di questi sentimenti.