L'Oroscopo di domani 31 gennaio 2020 mette sotto analisi ancora una volta l'Astrologia applicata ai settori amore e lavoro. A dare soddisfazione (si spera!) o a portare un po' d'ansia sono le nuove previsioni di questo imminente venerdì di fine settimana, ovviamente come anticipato nel titolo incentrate sui simboli rappresentanti la prima sestina dello zodiaco. Prima di partire in quarta analizzando sia i segni migliori che quelli valutati in negativo nel periodo, che ne dite se iniziassimo a mettere sul piatto i più fortunati di questo 31 gennaio?

Certi della risposta, segnaliamo con piacere il prestante momento riservato dalle stelle a due simboli astrali: Toro e Cancro, entrambi valutati nella scaletta seguente con le ottime cinque stelle relative ai periodi super-positivi. A titolo di cronaca, si annuncia sicuramente buona la parte legata ai sentimenti anche per il Leone, forte di una meravigliosa Venere rilevata nel periodo speculare positiva al 95%. Peccato per quella noiosa quadratura da Marte che ne ridimensiona di molto gli effetti.

Intanto, in relazione ai segni in difficoltà nel frangente secondo l'oroscopo del giorno 31 gennaio, a portare la zavorra relativa alle giornate indicate con il 'sottotono' saranno coloro nativi in Ariete e Vergine. Bene, iniziamo pure a dare conto della scaletta con le stelle quotidiane e, subito dopo, i consigli relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Classifica stelline 31 gennaio

La classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 31 gennaio 2020 è pronta a svelare le stelline assegnate come sempre ai sei simboli astrali in analisi nel contesto. Come annunciato in apertura, ad essere valutati in positivo dall'oroscopo di domani su amore e lavoro i soli segni interessanti Toro e Cancro. In questo periodo l'Astrologia ci mostra l'avvicinamento della Luna al segno del Toro, a breve in positiva congiunzione con Urano.

Mercurio in Acquario viaggia spedito verso il settore dei Pesci mentre restano stabili Sole, Mercurio, Venere e tutti gli altri. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★★: Ariete, Vergine.

★★: NESSUNO

Oroscopo venerdì 31 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★. Giornata quasi di fine settimana che è stata valutata nelle previsioni di venerdì con le tre stelle relative al 'sottotono'. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, basterà avere la Luna attualmente nel vostro segno per far decadere all'istante il vostro buon umore?

Noi diciamo di si, anche perché l'Astro d'Argento si troverà in questa fase in diretta quadratura con Plutone in Capricorno, onde per cui... Appesantito da banali questioni domestiche o da ingerenze extra-familiari, il tono emotivo del vostro rapporto di coppia ne uscirà quasi certamente abbattuto, come privato del suo naturale entusiasmo: pazientate. Single, la Luna sfavorevole (meno male che la congiunzione con Urano si avvicina!) farà naufragare il buonumore e le speranze rivolte a questa giornata. Provate a pensare in positivo e qualcosa di buono accadrà sicuramente. Nel lavoro, cercate di non essere troppo impulsivi e di non lasciarvi prendere dalla vostra eccentricità perché potreste riscontrare alcune difficoltà nel portare avanti dei progetti.

Magari qualche collega importuno proverà anche ad ostacolarvi, chi lo sa...

Toro: ★★★★★. Giornata più che ottima, considerata nelle predizioni di venerdì come un ponte positivo dal recente giovedì negativo verso il prossimo sabato altamente fortunato (Luna nel segno in arrivo!). L'amore, sarà protagonista indiscusso della vostra quotidianità, grazie all'avvicinarsi della 'musa dei poeti' al vostro segno ritroverete una certa serenità nel focolare domestico ed anche tanta passionalità con il partner. Sarete di ottimo umore e pieni di affetto, il che sarà utile per mettere in pratica i vostri progetti o magari perfezionare alcuni dettagli relativi ai giorni di prossimo arrivo.

La vita affettiva a voi single si presume possa essere espressa da giornata veramente 'da sballo'. Tranquilli, anche se la mancanza di un partner con cui condividere una piacevole giornata si potrebbe far sentire, potrete sempre contare su amici ben disposti nei vostri confronti: pronti a divertirvi insieme a loro? Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica tanta positività in arrivo: ci voleva proprio! Grazie alla Luna amica, potrebbe arrivare finalmente uno scossone alla vostra vita o alle vostre abitudini! Grazie al periodo facile, avrete delle ottime idee da non lasciarsi sfuggire.

Gemelli: ★★★★.

Giornata valutata con discreta positività al segno dei Gemelli, e questo è già una mezza vittoria per chi di voi è in attesa di conferme o risposte. In amore, sarà sicuramente una giornata molto tranquilla, tutto procederà bene e vi sentirete felici e contenti tra le braccia del vostro partner. Inizialmente potreste accusare un po' di nervosismo, il che vi farà sembrare leggermente deconcentrati, poi però la giornata sarà dinamica e molti di voi risulteranno brillanti e vivaci agli occhi di chi vi interessa. Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì indicano una giornata molto serena in ambito sentimentale.

Con la Luna parzialmente a favore ci saranno sicuramente apprezzabili notizie pronte a far ripartire il sorriso a molti di voi nativi. L’intesa con i vostri amici sarà buona e chi è alla ricerca di nuove conoscenze potrà scegliere quale frequentare e magari divertirsi con una piacevole persona. Nel lavoro, ci saranno certamente delle notizie positive con vantaggi e opportunità da sfruttare per ottenere qualcosa di buono. Sarà un periodo intenso per gli impegni ma, tranquilli, gli eventi saranno favorevoli per stringere nuove collaborazioni.

Le predizioni del giorno 31 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Giornata ottima, valutata nelle predizioni di venerdì con le cinque stelline indicanti la 'quasi perfezione'. Si presume possa arrivare per voi una giornata quasi elettrica e piena di impulsi positivi: vi sentirete vivi e dinamici, magari anche pronti per nuove avventure amorose. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani, in amore, vede l'intesa con il partner effervescente grazie a nuove curiosità da soddisfare: avrete a disposizione un buon feeling ed un'ottima sintonia da mettere in pratica con chi amate. Single, quanti di voi domani viaggeranno per necessità personali o per altri motivi?

Speriamo tanti: in questa giornata si prospettano sicuramente delle belle sorprese per chi ha in agenda uno spostamento straordinario, dunque non legato alla routine. Potreste avere la possibilità non soltanto di svagarvi, ma anche di incontrare persone nuove ed interessanti per far stare bene il vostro cuore. Nel lavoro è un classico per il vostro segno: come sempre, anche questo fine gennaio vi sentirete obbligati a fare il punto della situazione, ad analizzare tutto ciò che è successo nel corso del mese e tirare le somme. Qualcosa potrebbe iniziare a cambiare per questo inizio febbraio: vi si offriranno aiuti nelle faccende pratiche e/o finanziarie.

Leone: ★★★★. La giornata di venerdì sarà mediamente accettabile, anche se in certi momenti sarete costretti a correre ai ripari per mettere in sicurezza alcune situazioni tendenti a sgusciare di mano. In amore, l'oroscopo vede Venere abbastanza a favore, il che vi permetterà di ritrovare una certa serenità che da tempo avevate quasi perduto. L’intesa di coppia sarà un po' rinsaldata e vi sentirete discretamente appagati: sforzandovi di vivere in un clima di dolcezza e di tenerezza vi consentirà di capire molto sulla persona che avete a fianco. Rimanere passivi su determinati argomenti, spesso può rivelarsi poco costruttivo e il rapporto con il partner potrebbe subire un freno: siate loquaci e attenti nel parlare e soprattutto nell'ascoltare.

Single, la vostra testa sarà piena di idee, pronte per essere realizzate. Avrete voglia di novità, magari di dare un taglio alla routine. Qualcosa di grande ed inaspettato potrebbe accadere tra venerdì e domenica. Approfittate per scappare dalle solite facce e dagli impegni di sempre e cercate di conoscere gente nuova. Nel lavoro ci saranno delle belle novità che potrebbero cambiare definitivamente il vostro futuro professionale. Il periodo potrebbe essere molto fortunato se siete però alla ricerca di nuovi stimoli lavorativi: Giove supporterà le vostre iniziative.

Vergine: ★★★. In arrivo una giornata valutata negativamente, sottoscritta in questo caso con le solite tre stelle relative ai periodi segnati dal 'sottotono'.

Quasi sicuramente il periodo sarà scandito da fasi alterne, in alcuni contesti in grado di alterare il buon andamento di questa parte della settimana. L'oroscopo di domani 31 gennaio, pertanto, visto il cielo astrale poco performante, consiglia in amore tanta concentrazione. Venere e Nettuno in Pesci speculari negativi al 75%, nella zona più alta del cielo parlano chiaro: per evitare problemi o inutili discussioni con le persone del circondario dovrete evitare di agire sopra le righe, magari lasciando correre gesti o parole che risultassero poco carine nei vostri confronti. A ribattere c'è sempre tempo e voi dovete essere in periodo favorevole per farlo con successo... I single che ancora sono in cerca dell’amore avranno sicuramente più di qualche difficoltà nel trovarlo. A rendere nervosi sarà il capire se si tratta di amore vero o solamente di passioni passeggere che spesso lasciano solo tanto amaro in bocca e nulla più... Nel lavoro potreste avere dei contrasti che vi impediranno di portare a termine alcuni vostri impegni. Sarete sommersi di lavoro e per affrontare tutto al meglio non vi resterà altro da fare se non farsi aiutare da qualcuno competente.

