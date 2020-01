Luna in Ariete nell'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 31 gennaio fa vivere la relazione a due in modo dinamico e passionale. Molto impulsivi e immediati nell'ottenere tutto e subito, i segni zodiacali di Fuoco sono lambiti da questa energia dirompente. Non solo Ariete ma anche Gemelli, Acquario, Sagittario e Leone approfondiscono il rapporto in modo vibrante. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: l'immediatezza prende forma nel rapporto di coppia e un desiderio di ottenere tutto e subito viene elargito da Luna nel segno.

Coraggiosi ed energici, spingerete il piede sull'acceleratore dei sentimenti mettendo a disposizione le vostre energie per il benessere della relazione a due.

Toro: Venere, Nettuno e Urano complottano per il benessere della coppia. Non sprecate dunque nessuna occasione in amore. Dovete solo far chiarezza sulle idee circa i sentimenti che provate e applicarli nel rapporto a due, con maggiore fiducia in voi e nel partner.

Gemelli: approfittate di una Luna complice dall'Ariete che rende la relazione di coppia fervida e imprevedibile.

Dietro un'apparente calma si nasconde una natura instabile che rende il rapporto a due fervido e imprevedibile. Apritevi a nuove avventure viaggiando realmente o mentalmente e accettando le sfide con coraggio.

Cancro: annoiati dagli astri in opposizione dal Capricorno, vi sentite demotivati in coppia. Luna non gioca a vostro favore poiché in quadratura, ma potete prendere l'iniziativa voi per primi e organizzare una splendida cena romantica in due.

L'effetto è assicurato.

Leone: imprevedibili e tranquilli solo all'apparenza, basta poco a farvi perdere le staffe con Luna posizionata in Ariete. I progetti da attuare in coppia tengono alla corda e reagirete con coraggio e intraprendenza, confermando la vostra forza con i fatti.

Vergine: in amore, riscontrerete una certa difficoltà nel valutare razionalmente i fatti. Un'interferenza tra emotività e intelletto fa sì che possiate sentirvi criticati dal partner, reagendo anche in maniera impulsiva o facendovi prendere da mille sensi di colpa.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: impulsivi nel vivere le sensazioni a due, tendete ad assumere un atteggiamento capriccioso nei confronti del partner. Luna in opposizione quasi sfida ad esporre in maniera diretta ciò che non vi va giù in coppia, approfondendo il tutto con un dialogo concreto e chiarificatore.

Scorpione: Saturno dal Capricorno ispira maggiore serietà e un atteggiamento riflessivo. Potreste ricevere dei complimenti e riconoscimenti positivi dal partner, che vi riscaldano il cuore. Una buona notizia è alle porte e sta per giungere in maniera inaspettata.

Sagittario: In amore, siete voi a prendere l'iniziativa con Marte in trigono a Luna.

Armonizzando i vostri interessi e plasmando anche quelli del partner, riuscirete a portare avanti dei progetti benefici per la coppia.

Capricorno: nuovi incontri sono alle porte per voi single e i Capricorno in coppia possono approfondire le relazioni con maggiore intensità. Avete l'opportunità di vivere questa evoluzione che trasforma tutto in maniera più emotiva e piacevole. Approfittatene, vincendo una quadratura lunare malinconica.

Acquario: positivi e più liberi di affermare la vostra personalità, vivete l'amore in modo più dinamico e indipendente. Non amate essere comandati dal partner, seguirete ciò che Mercurio consiglia per migliorare il rapporto e raggiungere la felicità ambita.

Pesci: Venere nel segno promette fascino e un modo di ricercare il piacere molto esuberante. La passionalità è forte con Plutone che incrocia le sue energie in sestile astrologico. Lasciatevi trasportare da questa intensità emotiva che rende le relazioni amorose molto profonde.