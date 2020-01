L'Oroscopo del 4 febbraio è pronto a informare sull'andamento sentimentale di coloro che stanno cercando l'anima gemella e di chi sta vivendo in coppia, ma anche ad analizzare l'andamento lavorativo. Viene presa in considerazione in questa sede la seconda sestina zodiacale.

In particolare i single della Bilancia potrebbero approfondire alcuni nuovi incontri, mentre il Capricorno non sta vivendo un momento di stabilità.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il confronto con il partner ha portato i chiarimenti sperati, sfruttate la pace raggiunta e proponete qualcosa di interessante.

I single vivranno dei buoni momenti e saranno intenzionati a proseguire alcune nuove conoscenze. Non avete grossi problemi legati al lavoro, fate bene a voler sempre migliorare, ma non perdete di vista lo stato attuale delle cose.

Scorpione: la giornata di coppia sarà ricca di avvenimenti interessanti, sfruttate il momento positivo. I single potranno esprimere tutta la loro soddisfazione per un evento inaspettato. Il lavoro sarà pieno di insidie e di novità non del tutto gradite, cercate di non farvi prendere troppo dal panico e siate in grado di risolvere le piccole perplessità che avanzano nella vostra mente.

Sagittario: il partner ha espresso la volontà di passare del tempo con voi, ultimamente infatti non state dedicando alla vostra dolce metà le attenzioni sperate. Buone possibilità per i single: dovrete solo aspettare il momento favorevole, poi potrete finalmente brindare all'arrivo di un amore serio e duraturo. Un progetto lavorativo vi porterà via molto tempo, non abbiate fretta di concluderlo, potrebbe essere controproducente e deleterio.

Capricorno: il momento non è dei migliori, continua a ronzarvi in testa qualcosa che sicuramente non giova al rapporto di coppia. I single non hanno ancora deciso una cosa importante: cercate di capire se la vostra mente e il vostro cuore viaggiano di pari passo. Non perdete di vista l'aspetto economico, il lavoro si basa anche su quello.

Acquario: potrebbe essere la giornata adatta per dichiarare il vostro amore al partner, una richiesta di matrimonio sarebbe particolarmente gradita.

Coloro che sono già sposati consolideranno il loro rapporto. Qualche single potrebbe decidere di concedersi un'avventura davvero stimolante. Il lavoro vi darà buone soddisfazioni, potrebbe arrivare presto un aumento di stipendio.

Pesci: il rapporto con il partner continua a migliorare, prendete in considerazione l'ipotesi di passare il prossimo weekend con la persona amata. I single avranno l'occasione di effettuare nuove conoscenze, siate consapevoli del fatto che le cose non si costruiscono con uno schiocco di dita, pazientate e alla lunga avrete le vostre soddisfazioni. Un progetto lavorativo vi sta facendo penare, mettete tutto il vostro orgoglio e la vostra determinazione per raggiungere il traguardo.