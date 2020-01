L'Oroscopo del giorno 28 gennaio 2020 mette in primo piano l'andamento della giornata di martedì, con le nuove previsioni astrali riguardanti i settori dell'amore e del lavoro, ovviamente impostate sulla seconda sestina dello zodiaco.

Diciamo subito che a gongolare tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci saranno solamente in due: il Capricorno ed i Pesci. Entrambi i sopracitati simboli astrali sono stati valutati in periodo da cinque stelle, quindi massima positività garantita a tavolino: aspettiamo conferma dalla realtà dei fatti.

Invece, abbastanza ridotte al lumicino le speranze, secondo quanto esposto nell'oroscopo di martedì 28 gennaio, per Scorpione e Sagittario, nel frangente posizionati alla fine della classifica giornaliera.

Andiamo a scoprire dettagliatamente i valori espressi dalle stelline di martedì ad ogni singolo segno.

Classifica stelline 28 gennaio 2020

Questo nuovo martedì è già stato valutato dall'Astrologia, ovviamente messo in relazione ad ognuno dei sei segni in analisi in questo contesto. Il metro di misura in grado di dare un'idea sul grado di positività della giornata senz'altro è la classifica stelline impostata, come da titolo, sull'oroscopo del 28 gennaio 2020.

In apertura abbiamo quasi svelato l'intera scaletta, quindi mancano pochi indizi per avere un quadro generale definito. Se così non fosse, allora basterà seguire con attenzione il riepilogo posto a seguire e certamente avrete un colpo d'occhio abbastanza esaustivo in merito alla situazione generale. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Sagittario.

Oroscopo martedì 28 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Partirà abbastanza bene questo vostro martedì, anche se potrebbe in alcuni casi dover sottostare a qualche inatteso stop forzato. Attraverso le piccole cose quotidiane, anche le più insignificanti purché ad alto valore affettivo, riuscirete a riappropriarvi di quella voglia di fare che forse mancava da un pezzo. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, la giornata partirà decisamente meglio di quella precedente e promette anche un seguito abbastanza positivo.

Parlando di coppia, la strada sarà a tratti in discesa, quindi vi potrete togliere davvero molte soddisfazioni. Single, le previsioni del giorno, si stanno preparando sorprese e novità che inizierete a vedere presto. Nell'attesa intanto, rilassatevi e divertitevi con i vostri amici senza pensare troppo al futuro. Nel lavoro intanto, molto bene la calma e la tranquillità, per il resto dovrete stare al passo coi ritmi che gli astri del giorno vi imporranno. Per chi è in proprio: Urano anticipa qualcosa di positivo in arrivo prossimamente.

Scorpione: ★★★. In arrivo un giorno non proprio positivo, in questo frangente sottomesso ai capricci di pianeti poco amichevoli.

Praticamente avrete a che fare con un martedì valutato purtroppo 'sottotono'. In amore, si consiglia di non dare mai per scontato l'affetto della persona che vi sta vicino. Perciò, cercate di essere affettuosi e presenti, altrimenti la dolce metà potrebbe (forse) anche allontanarsi per sempre da voi, sappiatelo... Single, l'Astrologia del giorno indica che questo periodo al momento non è certo dei migliori: per evitare di 'tirarsi la zappa sui piedi' bisognerebbe aspettare prima che facciate quelle 'famose avance' verso la persona che sapete, ok? Nel lavoro invece, una prova insolita, quanto fuori programma, potrebbe ridimensionare la vostra immagine agli occhi dei superiori: tutta colpa dell’invidia, sicuramente ad opera di un collega abbastanza impiccione e/o ficcanaso.

Sagittario: ★★. Il prossimo martedì sarà un giorno pessimo, segnalato dagli astri con il classico sigillo del 'ko': cosa fare per evitare delusioni o contrattempi? Nulla, solo stare fermi e aspettare che passi: la giornata infatti si presenterà un po' faticosa e per niente tranquilla, tanto che vi sentirete come tra l'incudine e il martello. In amore, gli astri vi consigliano di rafforzare il dialogo con il partner: dovete assicurarvi sopratutto che il vostro punto di vista possa coincidere ed essere condiviso anche dalla persona amata, altrimenti non andrete da nessuna parte, sappiatelo. Single, si sconsiglia di dare valore a quelle relazioni ancora acerbe: potrebbero esserci ancora troppe cose da chiarire con chi sapete.

Prendendovi una pausa forse eviterete il rischio di fare una magra figura... Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 28 gennaio al Sagittario indica che le stelle tenderanno a portare un certo disordine nelle vostre finanze. Quest'ultime poi potranno essere gravate da cambiamenti e uscite non previste: in certe situazioni siate molto cauti.

Astrologia del giorno 28 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo della giornata di martedì preannuncia una periodo sfavillante sotto molti punti di vista per tanti di voi Capricorno. Una meravigliosa Luna in Pesci sarà pronta a dare un gradito supporto nelle questioni sentimentali aperte, in primis in quelle riguardanti coppie e single, nell'amicizia e in parte anche in famiglia.

In amore quindi, massima positività su cui contare e senz'altro entusiasmo, gioia di vivere e allegria quanto basta. Vi sentirete circondati da persone speciali che vi vogliono bene, pronte a dare conforto, aiuto o semplicemente a favorire la buona riuscita dei vostri desideri. In coppia potrebbero esserci novità interessanti, specie se ultimamente avete avuto differenti punti di veduta con la persona amata. Single, tanti di voi avranno conforto o appoggio dalle amicizie, quelle vere e sincere: come dice il proverbio: 'Chi trova un amico, trova un tesoro!'. Il consiglio: date spazio a quei piccoli gesti o a quelle attenzioni particolari capaci di rendere piacevole e meno deprimente la quotidianità...

Nel lavoro intanto, l'oroscopo indica che riuscirete a risolvere piccole complicazioni: l'invito però è quello di fare attenzione alle persone poco sincere.

Acquario: ★★★★. Giornata di martedì valutata dall'oroscopo del momento con le classiche quattro stelle significanti la normalità più assoluta. Contenti di tale prospettiva? Prima di rispondere, pensate a chi sta peggio di voi... In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, se attualmente state vivendo il rapporto di coppia in modo tranquillo e sereno allora non avrete difficoltà di sorta.

Comunque sarà buona cosa evitare di assillare il partner con insistenti richieste affettive o quant'altro: prodigatevi il più possibile per la sua felicità, ovviamente moltiplicando le vostre attenzioni e relative coccole. Single, alcune circostanze planetarie vi porranno in una situazione poco felice. Non demordete perché il gioco sarà quasi tutto in mano vostra: diciamo che avrete le opportunità per uscirne brillantemente, a patto di saper intervenire al momento giusto. Chiedetevi piuttosto 'quando' e 'come'... Nel lavoro invece, senz'altro gli astri saranno divisi a metà, per cui dovrete stare guardinghi ed avere massima concentrazione, anche nelle cose più semplici.

Pesci: ★★★★★. In arrivo un martedì davvero spigliato e quasi privo di problematiche importanti. Diciamo che il secondo giorno dell'attuale settimana, visto dall'occhio competente dell'oroscopo, sarà speciale a partire dai sentimenti: a prevalere potrebbe essere la ricerca di una certa stabilità affettiva in evidenza soprattutto per coloro che avessero notato eventuali 'note stonate' all'interno del menage. Infatti, secondo l'oroscopo del giorno 28 gennaio riguardo l'amore, andrete davvero alla grande. Se si dovesse respirare aria di maretta, cercate di parlarne: visto l'ottimo periodo sarà la cosa migliore da fare.

Solo cercando di tamponare subito eventuali problemi con argomentazioni valide e sincere, soprattutto analizzando il proprio 'io' senza remore, non ci sarà nulla che non possiate chiarire. Se single, voialtri invece vi farete coinvolgere completamente dall'intensità di un nuovo sentimento, il che renderà la vostra giornata ricca di batticuori e trepidazioni. A tutti voi il nostro sincero 'in bocca al lupo!". Nel lavoro, per chiudere, tutto gioca a favore di una vostra personale affermazione. In questo periodo dovrete solo stare attenti a non farvi sfuggire di mano le emozioni più intime.