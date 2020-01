Le predizioni zodiacali di domenica 26 gennaio 2020 sono disponibili per tutti voi lettori, pronte a dare un senso compiuto all'ultima giornata di questa settimana. Poche o nulla le novità in merito all'Astrologia: ottimo il transito della Luna e di Venere in avvicinamento al segno dell'Ariete. Ancora momenti difficili si pronosticano al Toro, sotto diretta quadratura dal Sole in Acquario. Splendido il sestile in atto tra Mercurio e Marte, con sullo sfondo lo spauracchio della quadratura da parte di Nettuno verso lo stesso Marte.

Passiamo al sodo dando voce in capitolo alle predizioni zodiacali dall'Ariete fino a Pesci, con l'amore e il lavoro assoluti protagonisti di questa domenica.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: lucide intuizioni. Buone occasioni, lucide intuizioni e un pizzico di fortuna sono questi i doni portati da Venere e Luna in avvicinamento al segno: perfetti per alzare l’umore e fare procedere a meraviglia in amore e nella vita sociale. Il rapporto con la persona amata, questa domenica è favorito da una buona dialettica, sono improntati a una nuova e profonda sensualità.

Ma sapete quante soddisfazioni tutto questo vi porterà? Lo scoprirete presto...

Toro: no a mosse azzardate. Questa prossima domenica 26 gennaio, secondo quanto messo in evidenza dalle predizioni zodiacali, avvertite un po' di stanchezza. Il Sole in quadratura a Urano fa riaffiorare anche una certa insicurezza affettiva, il che vi porta a mettere in secondo piano le vostre esigenze, vuoi per spirito di sacrificio, vuoi per paura di perdere ciò che avete guadagnato.

Recuperate velocemente la vostra autostima e lasciate passare questo giorno senza fare mosse azzardate.

Gemelli: tanti impegni. La giornata vi vede protagonisti di circostanze dove potrete dimostrare la vostra bontà e generosità: vi farete notare per il vostro buon cuore, offrendo validi consigli e aiuti concreti. Sarete impegnati in molteplici attività tanto che rimarrà ben poco tempo da dedicare all’amore; il partner si sentirà infatti un po’ trascurato.

Un amico (o un'amica) vi chiederà di fare qualcosa di importante per lui stesso: accettate con riserva...

Cancro: fine giornata con sorpresa! Sole e Luna avversi lasciano prevedere stati di stanchezza da combattere ai primi sintomi, con riposo e con l’assunzione di cibi particolarmente ricchi di ferro, magnesio e potassio. La vostra medicina naturale per questa domenica rimane il relax, il dolce far niente che agisce con un immediato beneficio su tutto il sistema nervoso, ultimamente messo a dura prova. In amore invece basterà seguire il buon istinto dando corda ai desideri di chi amate. Una sorpresa a fine giornata vi aspetta!

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: tanta fantasia. Le predizioni zodiacali indicano novità in amore: ci sono felici previsioni anche per chi è in coppia. La Luna in Acquario del 26 gennaio spinge voi single verso nuove avventure, nuove amicizie dalle quali potrebbe scaturire un innamoramento all’improvviso. Brillante la vita di società. Fantasia, immaginazione fervida e un sano ottimismo sono i regali delle stelle di domenica: a voi l’astuzia di utilizzarli bene in qualsiasi ambito!

Vergine: amore da 'dieci e lode!'. Fate luce dentro di voi. Un po' di raccoglimento dovrebbe portarvi ad avere le idee più chiare e mettere ordine nei vostri programmi.

Per quanto riguarda la professione, le predizioni zodiacali del periodo indicano, specie se operate alle dipendenze altrui, che il momento è propizio per chiedere un aumento di stipendio. Da dieci e lode il settore amoroso con la famiglia e gli amici in primo piano.

Bilancia: staccate la spina! Le predizioni zodiacali del giorno premono affinché non pecchiate di ingenuità nell’affrontare una situazione d'amore o familiare: la fretta e l’euforia potrebbero indurvi sia a sottovalutare la cosa, sia a commettere passi falsi. Contenetevi a tavola e fate del movimento fisico. Se potete, staccate la spina dalle solite cose e programmate con le persone a voi care una domenica rilassante, tonificante.

Scorpione: ottima l'intesa con il partner. Non mancheranno opportunità per segnare punti a vostro favore, sia questa domenica che il lunedì seguente. Capite che è il momento giusto per mettervi in luce, sì o no? Ottenere l’attenzione e l’approvazione dei superiori o dei datori di lavoro non è mica una cosa impossibile: basta provarci per scoprirlo... L’intesa con la persona amata invece sarà emotivamente più coinvolgente del solito, poiché non sarete indifferenti ai desideri del partner.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: più tempo per l'amore. Vi attende una giornata positiva: un viaggio reale o surreale per appagare la vostra sete di sapere potrebbe essere uno dei vostri obiettivi primari.

L’amore c’è, ma merita più tempo e attenzione: lasciate da parte per adesso i programmi difficili da realizzare e concentratevi sulle cose semplici che piacciono. Al lavoro siete in grado di dimostrare di possedere la comunicativa e la conoscenza necessaria per imporvi come elemento di spicco: fatelo!

Capricorno: chiedete consigli! Sfruttate la giornata di domenica 26 gennaio per i progetti e gli appuntamenti più importanti. Fate tesoro della vostra esperienza in qualsiasi campo e unitela a quella di chi sapete essere vincente: chiedete consigli e suggerimenti. Non è detto che voi dobbiate metterli in pratica per forza, ma è sempre utile avere un confronto con chi 'ce l'ha fatta', se non altro per migliorare il futuro.

Acquario: Marte contrario al segno vi fa un baffo! Si prevedono ulteriori passi avanti nella carriera e buoni affari per chi è intraprendente, mentre per chi teme il rischio è consigliabile adottare cautela. La fortuna è dalla vostra parte anche in amore grazie al Sole in 'Casa 7': questa domenica rappresenta l’asso nella manica che permette di assaporare un piatto molto ricco! Marte avverso però invita sempre alla calma e alla prudenza in generale.

Pesci: passione al top. Le predizioni zodiacali di domenica 26 gennaio annunciano un Sole protettivo e una prosperosa Luna nel quinto campo nel settore dell'Acquario.

Bene l’amore con la passione. Aumentano la resa e l’impegno nella gestione delle vostre avventure sentimentali. Gli astri favoriscono spunti organizzativi che procurano sinceri elogi e meritati guadagni nel lavoro. I movimenti finanziari poi, se ben condotti, danno generosi frutti: non temete di sbagliare, Mercurio positivo vi rende attenti e razionali.