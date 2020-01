L'Oroscopo del giorno 21 gennaio 2020 sottolinea il gran momento in amore e nel lavoro messo in preventivo per due segni. Ansiosi di appurare come saranno le stelle questo martedì? A dare risposta, come giusto che sia, l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui simboli zodiacali analizzati nel periodo di riferimento. In questo caso l'attenzione cade tutta su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Vediamo di scoprire insieme chi la spunterà su tutti andando ad analizzare la scaletta espressa dalle stelline quotidiane posta a seguire, non prima però di aver dato una piccola anticipazione in merito ai sei segni in oggetto.

In questo caso diciamo subito che, per quel che concerne l'andamento del periodo, a gongolare saranno di certo coloro nativi in Capricorno e Acquario, entrambi sottoscritti nel frangente con le cinque stelle della buona sorte. Tutto o quasi in salita intanto, in base a quanto messo in evidenza nell'oroscopo di martedì 21 gennaio, per coloro appartenenti al simbolo astrale dello Scorpione: a quest'ultimo gli astri hanno riservato un giorno da considerare come 'sottotono' a causa della speculare negatività restituita da Urano in Toro, nel frangente sotto dura opposizione dal Sole in Acquario.

Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 21 gennaio 2020

L'Astrologia applicata ai sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco è pronta a mettere in evidenza l'andamento del prossimo martedì. Metro di misura, logicamente, la nuova classifica stelline quotidiana, in questo contesto restituita dall'oroscopo del 21 gennaio 2020. In lista d'attesa, come ogni giornata che si rispetti, i desideri di sempre da soddisfare o i soliti problemi da risolvere.

Indubbiamente a nostro favore giocano un ruolo fondamentale le effemeridi sul periodo: la scaletta con le stelle indicanti la qualità della giornata in esame risulta essere la sintesi della situazione astrale di competenza dei vari simboli zodiacali. Allora, senza perderci in inutili tiritere, diamo pure seguito al responso dettato dagli astri, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci.

Il resoconto condensato nel prospetto seguente:

★★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Pesci;

★★★: Scorpione.

★★: NESSUNO

Oroscopo martedì 21 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Secondo le stelle del momento, portare avanti ogni obiettivo in maniera efficace sarà una scelta senz'altro vincente. Se siete indecisi su cosa fare, l'oroscopo del momento invita ad allargare il giro delle conoscenze, magari stimolando un confronto su eventuali tematiche che più vi stanno a cuore.

In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, una buona dose di ottimismo distinguerà questa giornata: sarete pronti ad appropriarvi delle vostre energie ed a mettere dei punti fermi ad una relazione che, anche se già va abbastanza alla grande, ogni tanto tende a lasciare un po' perplessi. Con un po' di buona volontà, nonché con giusto impegno, potrete cogliere piccoli momenti di felicità da vivere con il partner.

Single, se non avete ancora legami, potreste ritrovarvi alle prese con una nuova storia: magari, perché no, anche con uno dei vostri migliori amici. Risolverete tutto usando la sempre conveniente diplomazia, ottima medicina per le situazioni senza via di uscita. Nel lavoro invece, questo martedì potreste sentirvi davvero in grado di affrontare nuove esperienze, il che vi permetterebbe di dimostrare le vostre innate qualità. In evidenza il vostro fiuto per gli affari a lunga scadenza.

Scorpione: ★★★. Periodo abbastanza 'sottotono' per voi dello Scorpione, valutato dall'oroscopo di martedì come abbastanza flemmatico e in gran parte anche pensieroso.

In più di qualche occasione vi sarà difficile aprirvi emotivamente e per questo sarete molto arrabbiati: aspettate che passi il periodo per poi ripartire 'in quarta'. In amore, il frangente sotto esame non è proprio nero, ok? Intanto non rinunciate ad un vostro desiderio solo perché il vostro partner è riluttante: potreste riuscire a convincerlo con un dialogo interessante, quindi provateci... Single, l'oroscopo del giorno invoglia alla tranquillità: quando la dea bendata vi volta le spalle indispettita, ecco che cominciano i guai e con loro la malinconia. Attenti soprattutto nei primi approcci d'amore, il rischio di fare magre figure è dietro l'angolo.

Nel lavoro invece, vivrete una fase di scontentezza dovuta ad una vostra insoddisfazione. Forse dovreste accontentarvi di quanto (poco!) già ottenuto, anche perché col tempo consoliderete la vostra posizione.

Sagittario: ★★★★. Martedì sarà una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia. Secondo l'oroscopo relativo al vostro segno, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avrete discrete opportunità su cui investire la quotidianità riuscendola a gestire nel modo giusto. In amore, sarete in pace con voi stessi senza alcuna preoccupazione sulle relazioni attualmente in corso.

Questo vi permetterà di pensare a costruire l'ambiente perfetto per voi e il vostro partner: parola d'ordine, 'fiducia'. Single, più di qualcuno tra voi, recentemente impegnato a fare qualcosa di importante, potrebbe accusare abbastanza stanchezza specialmente a livello fisico. Invece chi di voi ha una recente delusione sentimentale alle spalle, gli astri prevedono qualche piccola occasione per rimettersi in gioco. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 21 gennaio al Sagittario indica di evitare preoccupazioni o simili, a patto di non concedervi pause, sia chiaro. Le stelle saranno molto positive anche se sarà preferibile adottare degli accorgimenti per agevolare i compiti più faticosi.

Astrologia del giorno 21 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì preannuncia un periodo fortunato, quanto basta per mettere in sicurezza i problemi più impellenti. Diciamo pure che questa parte della settimana non deluderà di certo; sicuramente nel corso della giornata avrete tante ottime soddisfazioni, a patto di non trascurare quelle situazioni che ben conoscete! In amore, si consiglia pertanto di non allentare la concentrazione. L'arrivo di questo nuovo giorno farà uscire fuori tutta la vostra vena romantica: vi organizzerete per rendere unica ed indimenticabile questa giornata, specialmente la serata, logicamente da vivere insieme alla persona amata.

Single, in questa giornata sarete in ottima forma grazie alle buone congiunzioni astrali. Avrete energia da vendere e in molti faranno a gara per starvi vicino. Senz'altro questa cosa non farà altro che ingrandire il sorriso sul vostro volto. Siate partecipi del buon momento e prendete al volo ogni occasione che si dovesse presentare in questa splendida giornata. Nel lavoro, per concludere, gli astri vi regaleranno una marcia in più da utilizzare in campo professionale. Grazie alla simpatia e alla comunicativa garantite da effemeridi altamente di parte, affronterete con successo tutti i compiti a voi assegnati.

Acquario: ★★★★★. All'orizzonte si intravvede un giorno certamente molto fortunato con le stelle pronte ad offrire aiuto maggiormente in campo affettivo/sentimentale. Intanto l'oroscopo vede il periodo ideale per tentare di investire una buona fetta del proprio tempo nei sentimenti, poi tutte quante le altre cose arriveranno piano piano. In campo sentimentale, sarete molto più intuitivi del solito, il che vi permetterà di avere una migliore comprensione del vostro partner e, di conseguenza, rapportarvi in perfetta sintonia con quest'ultimo. Sta a voi iniziare a parlare ed esprimere le vostre opinioni senza riserve ed in tutta sincerità, vedrete che il meglio ed eventuali soluzioni arriveranno da senza problemi.

Single, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, se avete problemi di comunicazione vi diciamo di non farvi prendere dal panico questo martedì: riuscirete senz'altro a rimettere in sesto un rapporto iniziato in modo poco favorevole. Nel lavoro invece, le stelle sembrano essere in ottima posizione. Approfittane per osare nuovi investimenti e/o aumentare le entrate mettendo a frutto nuovi e vecchi contatti.

Pesci: ★★★★. Questo nuovo martedì a tantissimi di voi dei Pesci non riserverà di certo grosse sorprese, ma nemmeno tante delusioni. In generale, le stelle indicano che, finalmente, un grande progetto a cui tenete tanto potrebbe sbloccarsi a breve.

Allora, tenete a freno l'emozione e rimboccatevi subito le maniche, se non altro per dimostrare a voi stessi la fiducia riposta nelle stelle. Secondo l'oroscopo del giorno 21 gennaio riguardo l'amore, la tendenza attuale dovrebbe restare stabile ed in linea con i giorni scorsi. In qualche caso, il vostro stato d’animo ballerino metterà a dura prova i nervi del partner: cercate almeno di dargli una mano, magari chiedendogli un po’ di pazienza o maggior spirito di sopportazione. Se single invece, il ritmo della giornata sarà molto calmo e disteso, sembrerà quasi che le ore si allunghino e la giornata non finisca mai. Dentro di voi regnerà la pace e tanta tranquillità: sarete contraddistinti da un gran sorriso sulle labbra, il che susciterà attrazione in chi vi sta vicino. Nel lavoro, per concludere in scioltezza, i pianeti saranno parzialmente dalla vostra parte. Potreste fare certamente un figurone con colleghi e superiori dimostrando di avere conoscenze in un particolare ambito.