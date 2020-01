L'Oroscopo della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 è pronto a dare conto in merito alla classifica, alle pagelle e le predizioni astrali da lunedì a domenica.

Come da titolo, l'Astrologia applicata al periodo in oggetto andrà a favore dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano quindi gli ultimi sei segni della colla zodiacale, valutati sulla qualità dei prossimi sette giorni. Ansiosi di togliere il velo dal segno 'top della settimana'? Bene, per dovere di cronaca di diciamo subito che a questo giro gli astri sorridono ai nativi in Pesci (voto 10), nel frangente supportati da una favolosa Luna nel segno.

A seguire il simbolo astrale di Acqua appena citato, coloro aventi nel proprio Tema Natale il segno della Bilancia (voto 8). Un pelino più sotto rispetto ai primi in classifica, due meravigliosi segni tra loro perfettamente appaiati: Scorpione (voto 7) e Sagittario (voto 7). Invece per quanto riguarda la parte bassa della scaletta, le previsioni dell'oroscopo settimanale dal 27 gennaio a domenica 2 febbraio annunciano un periodo blando, comunque non negativo, per il Capricorno (voto 6) e l'Acquario (voto 6).

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 8. Stabile e molto efficiente quasi tutto il periodo per voi Bilancia. Ovviamente con una eccezione che andremo a scoprire subito: ansiosi di sapere quali saranno le vostre giornate 'no'? Tranquilli, ne avrete solamente due: lunedì 27 gennaio (ko) e domenica 2 febbraio (sottotono). Peccato per la arte iniziale e finale del periodo: pazienza!

A voi il resoconto settimanale completo:

Top del giorno giovedì 30 gennaio;

giovedì 30 gennaio; ★★★★★ mercoledì 29 e venerdì 31 gennaio, sabato 1 febbraio 2020;

★★★★ martedì 28 gennaio;

★★★ domenica 2 febbraio;

★★ lunedì 27 gennaio 2020.

Scorpione: voto 7. Diciamo che quasi tutto il periodo sarà ben supportato da pianeti efficienti, ben disposti a dare aiuto e sostegno specialmente in quelle giornate messe in preventivo come 'buone' e 'ottime'.

In pratica potrete sbizzarrirvi ad osare nel fare o eventualmente disfare cose, situazioni o ciò che riterrete più opportuno lunedì, venerdì e sabato, le vostre giornate migliori. Curiosi di sapere come sono state valutati i restanti giorni? Bene, a seguire la quotazione giornaliera dettata dalle stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 31 gennaio;

venerdì 31 gennaio; ★★★★★ lunedì 27 gennaio e sabato 1 febbraio;

★★★★ giovedì 30 gennaio e domenica 2 febbraio;

★★★ martedì 28 gennaio;

★★ mercoledì 29 gennaio 2020.

Sagittario: voto 7. Questa settimana prossima a venire non partirà troppo bene per voi Sagittario ma proseguirà e si concluderà davvero al meglio.

A risultare abbastanza impegnative saranno le due giornate di avvio: lunedì (sottotono) e martedì (ko). La parte centrale risulta ottima: mercoledì e venerdì buoni; giovedì e sabato più che buoni; domenica splendida con la 'top del giorno'. A seguire i dettagli su come si preannunciano nel complesso i prossimi sette giorni in calendario:

Top del giorno domenica 2 febbraio;

domenica 2 febbraio; ★★★★★ giovedì 30, sabato 1;

★★★★ mercoledì 29, venerdì 31;

★★★ lunedì 27 gennaio;

★★ martedì 28 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 6. Arriverà in punta di piedi la nuova settimana, ma cosa porterà di buono a voi Capricorno?

Senz'altro i primi tre giorni del periodo sono previsti positivi soprattutto martedì (cinque stelle), poi tutto cadrà a picco a metà settimana. Purtroppo è prevista una brusca caduta di positività nelle due giornate di giovedì (sottotono) e venerdì (ko). Ottima la domenica (cinque stelle), per una chiusura di weekend davvero splendida. Insomma, un continuo altalenarsi tra positività e negatività. a seguire il periodo valutato dall'oroscopo dal 27 di gennaio al 2 di febbraio:

★★★★★ martedì 28 gennaio, domenica 2 febbraio;

★★★★ lunedì 27 e mercoledì 29 gennaio, sabato 1 febbraio;

★★★ giovedì 30 gennaio;

★★ venerdì 31 gennaio 2020.

Acquario: voto 6.

Si preannunciano sette giorni poco performanti complessivamente, però, se presi uno ad uno vi permetteranno di pianificare al meglio tutto il periodo. Non trascurate ti tenere sotto controllo le due giornate peggiori che, nel vostro caso risultano interessare purtroppo proprio le due giornate del weekend: sabato (sottotono) e domenica (ko). Preoccupati? Certo che no, anche perché avrete due meravigliose giornate da sfruttare in amore, nel lavoro o come più vi aggrada: lunedì e giovedì pertanto risultano le vostre due giornate fortunate. Il responso completo rilasciato dalle stelline giornaliere di competenza dell'Acquario vi aspettano nel prosieguo:

★★★★★ lunedì 27, giovedì 30 gennaio;

★★★★ martedì 28, mercoledì 29 e venerdì 31 gennaio;

★★★ sabato 1 febbraio;

★★ domenica 2 febbraio 2020.

Pesci: voto 10.

Ed eccoci infine giunti ai Pesci. Il periodo sottoposto ad analisi da parte dell'oroscopo, come anticipato nella nostra anteprima in apertura, vi vedrà possessori dell'ambita corona di segno migliore della settimana: contenti? Avrete una 'super-giornata' proprio alla partenza della settimana, portata da una meravigliosa Luna presente nel vostro segno lunedì a partire dalle ore 00:43, dunque nel cuore della notte. Martedì, mercoledì e venerdì saranno quasi all'altezza della 'top del giorno', pertanto tenetele in considerazione. Vediamo come saranno in generale gli altri giorni secondo la scaletta rilasciata dall'oroscopo del periodo:

Top del giorno lunedì 27 gennaio - Luna in Pesci ;

lunedì 27 gennaio - ; ★★★★★ martedì 28, mercoledì 29 e venerdì 31;

★★★★ giovedì 30, sabato 1 e domenica 2.

Classifica dell'oroscopo 27 gennaio - 2 febbraio 2020

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la nuova classifica della settimana generata dall'oroscopo interessante il periodo che va da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio.

Come sempre, la scala di valori presentata è valida per l'intero comparto zodiacale, quindi andrà a toccare tutti e dodici i segni dello zodiaco. Ribadiamo, se mai ce ne fosse bisogno, che il segno al 'top' della settimana a cavallo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio sarà Pesci. A questo punto non resta altro da fare se non passare direttamente a valutare cosa ha riservato di interessante l'oroscopo della settimana riguardo la classifica con i voti valida dall'Ariete fino a Pesci. Il responso definitivo:

1° Pesci , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Toro, voto 9;

3° Bilancia, voto 8;

4° Ariete, Vergine, Scorpione, Sagittario, voto 7;

5° Gemelli, Cancro, Capricorno e Acquario, voto 6;

6° Leone, voto 5.

Il confronto periodico relativo all'oroscopo settimanale dal 27 gennaio al 2 febbraio, dunque impostato sull'ultima settimana di gennaio e quella relativa alla partenza di febbraio è arrivato al capolinea.

Vi invitiamo come sempre a non saltare il prossimo incontro con l'Astrologia settimanale: le previsioni dell'oroscopo, le pagelle e la nuova classifica stelline giornaliera prossimamente interesserà il lasso temporale compreso tra il 3 ed il 9 febbraio.