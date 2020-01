L'Oroscopo di lunedì 27 gennaio, confida nella presenza di Sole in Acquario e Luna in Pesci, elargendo dei consigli benefici per le sfere vitali di ciascun segno zodiacale. Un entusiasmo in più spinge ad allargare i propri orizzonti amorosi e Sole garantisce entusiasmo anche all'Ariete, i Gemelli, Scorpione e Bilancia. L'astro d'argento invece acuisce in maniera eccessiva la sensibilità, rasentando la suggestionabilità.

Approfondiamo adesso il tutto nelle previsioni astrali segno per segno.

Sensibilità ed emotività nell'oroscopo di lunedì

Ariete: più dinamici con Sole e Mercurio in sestile favorevole, potrete seguire la voce del cuore e non fallire in amore. Forse siete alla ricerca di una perfezione che non esiste, piuttosto accogliete la genuinità della storia in modo più autentico. In ambito lavorativo, dovrete essere più concreti.

Toro: la Luna in sestile astrologico con Urano, produce emozioni difficili da tenere a bada. Il fatto è che la mente non riesce ad accettare questo materiale che le viene offerto e spazia in modo inconsapevole e tumultuoso.

Cercate di riordinare queste idee. La Luna comunque cerca di rendervi più gentili e malleabili nei confronti degli altri. In ambito lavorativo, sono previsti guadagni.

Gemelli: attenzione a non confondere il sogno con la realtà, a causa di Venere, Luna e Nettuno in posizione di quadratura astrale. Potreste intraprendere delle iniziative che poi si rivelerebbero insoddisfacenti e diverse da ciò che vi aspettavate.

Prudenza anche sul lavoro.

Cancro: la Luna dai Pesci è in trigono e insieme a Venere e Nettuno, punta un riflettore sull'emotività, rendendovi sensibili e introversi. Dolci e affettuosi, ma un po' volubili e tendenti a estraniarvi dalla realtà, a volte potreste sembrare inarrivabili. Ma sarete molto fantasiosi in campo lavorativo.

Leone: cercate di non lasciarvi travolgere da alcune dissonanze astrali che scombussolano un po' le sfere vitali.

Una persona in particolare vi fa battere il cuore e se dapprima vi ha incuriosito, adesso vi stupisce e dovrete valutare il tutto in maniera più obiettiva. Buona l'energia dinamica di Marte, da investire sia in amore che in campo professionale.

Vergine: Luna e Nettuno in opposizione confondono un po' le idee e il sogno si miscela alla realtà, in modo alquanto irrazionale. Attenzione: potreste venire affascinati da persone inadatte a voi e l'incantesimo iniziale potrebbe rivelarsi una delusione. La sfera lavorativa potrebbe essere influenzata negativamente da un'eccessiva stanchezza.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un'insoddisfazione latente, avvolge la sfera amorosa e getta ombre su una felicità tanto desiderata. Varie problematiche si susseguono a ripetizione e non vi sentite liberi. Solo quando riuscirete a metabolizzare gli influssi di Giove, Saturno e Plutone in quadratura, sarete davvero liberi di amare. Attenzione a non distrarvi in ambito lavorativo.

Scorpione: buoni gli influssi del satellite notturno posizionato in Pesci. La sensibilità e l'intuizione camminano di pari passo e si fanno largo nelle sfere vitali, con circospezione. A volte, dietro la vostra apparente sicurezza, potrebbe celarsi un'esitazione forse provocata da una quadratura di Sole e Mercurio, che confonde un po' le idee anche sul lavoro.

Sagittario: Marte in quadratura con Luna nei Pesci, potrebbe sprigionare spossatezza. Attenzione che potreste litigare e lasciarvi prendere da una smania orgogliosa di far valere a tutti i costi i vostri ideali. Mercurio vi esorta ad approfondire in chiave amichevole e con un dialogo costruttivo, ciò che non vi soddisfa. Attenzione a non essere aggressivi sul lavoro.

Capricorno: il rigore saturniano viene ammorbidito da una sensibilità lunare derivata dalla casa astrologica dei Pesci. Venere è dalla vostra e rende le sensazioni più affascinanti e surreali, in bilico tra il sogno e la realtà. Un desiderio di conquista vi agita l'animo, ma cercate di concentrarvi di più sul lavoro.

Acquario: il cuore è lieto con Sole nel segno e anche l'intelligenza è acuita da un Mercurio in perfetta forma. Più sbarazzini e allegri, datevi al divertimento e muovetevi in direzioni diverse, allargando i vostri orizzonti con fiducia. Avrete successo anche in campo lavorativo.

Pesci: in amore sarete piuttosto introversi con la Luna nel segno. Tenderete a ricercare alcune risposte a un modo di vivere l'amore, alquanto complicato. Alcuni cambiamenti sono difficili da affrontare, anche a causa della presenza di Nettuno nel segno, ma saranno costruttivi se vincerete la riluttanza iniziale. Buono il lavoro creativo.