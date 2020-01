Giovedì 9 gennaio 2020, sul piano astrologico, avremo l'ingresso della Luna in Cancro. Stabile invece il Pianeta Marte in opposizione lunare, posizionato nel campo del Sagittario. Il Capricorno, intanto, sarà sostenuto in modo splendido da ben cinque segni presenti nel proprio comparto: Giove, Mercurio, Sole, Saturno e Plutone. A chiudere il cerchio astrale Venere in Acquario, Nettuno in Pesci e Urano in Toro. In questo quarto giorno della settimana corrente, le previsioni astrologiche, perciò, andranno in massima parte a vantaggio del Toro, dei Gemelli e del Leone, tanto per nominarne qualcuno.

Invece son previste difficoltà per Gemelli e pochi altri.

Ariete a dieta, Gemelli pronti all'azione

Ariete: mettetevi a dieta! Gli astri vi vedono propensi a concedere al vostro fisico e al vostro aspetto le giuste attenzioni: vi prenderete cura di voi stessi come, forse, non avete mai fatto in passato. Magari deciderete sia di praticare lo sport preferito, che d'iniziare seriamente una dieta. E l’amore? La vostra relazione di coppia necessita di un chiarimento!

Toro: tanta passionalità! Giornata adatta ad accrescere le vostre esperienze, approfondendo tematiche appassionanti e allacciando contatti con persone interessanti.

Saprete tenere saldamente in pugno le redini di situazioni anche molto delicate e intricate. E in amore? Il desiderio porta alle stelle le vostre quotazioni.

Gemelli: pronti all'azione! Ogni tanto qualche scossone ci vuole. Non si escludono apprensioni sul piano professionale per via di Marte nemico del segno: un affare potrebbe sfumare dall’oggi al domani, ma come dice il proverbio: "Non tutti i mali vengono per nuocere". Una delusione, infatti, potrà rappresentare quella sferzata di energia che vi costringerà a rimboccarvi le maniche.

Cancro: nervosi! Un ritardo nei vostri programmi e la necessità di tenere a freno l’impazienza potrebbero rendervi un po’ nervosi. In caso d’indecisione, l’esperienza vi aiuterà a fare la scelta giusta! Evitate gli scontri di petto. Tenete d’occhio le spese e in regola i registri.

Ispezioni e controlli, in caso d’irregolarità, fanno temere multe salate.

Leone: grintosi e determinati! È vero, Sole e Marte vi sponsorizzano offrendovi grinta e determinazione, ma è altrettanto vero che questo giorno sconsiglia di non premere troppo sul pedale dell’acceleratore, soprattutto se dovete parlare di quattrini. Meglio prendere tempo! Molto impegnati dai problemi di lavoro, ridurrete lo spazio dedicato all’amore e ai divertimenti.

Vergine: conferme nel lavoro! La giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme nel lavoro, in amore e in società. Incisività mordente, forza di persuasione. Se volete assicurarvi appoggi utili, dettate le vostre condizioni: verranno accettate a occhi chiusi! Se si parla d’amore, si prevedono fantastiche conquiste e altissima resa nell’alcova.

Finanze giù per i Bilancia, Pesci sotto stress

Bilancia: positive le finanze! Tutto procede nel migliore di modi: questa la sintesi della giornata che promette e non solo mantiene, ma può andare ben oltre le aspettative. L’amore è il gran favorito del momento, ma non è escluso che anche il lavoro e le finanze subiscano cambiamenti positivi, soprattutto se avete un’attività autonoma. Mettete grinta nelle iniziative.

Scorpione: vincenti in amore! Giorno di facili conquiste se siete single. Se, al contrario, siete in coppia, il vostro partner sarà pronto a impegnarsi più seriamente e voi sarete in grado di accettare maggiori responsabilità.

Parliamo di lavoro: attivi e dinamici al massimo grado, non lascerete nulla d'intentato per raggiungere gli obiettivi che vi proponete.

Sagittario: viaggi e divertimento! Lavoro e vita privata vi assorbiranno molte energie in questo giorno, ma vi porteranno anche risultati e soddisfazioni. Non perdete l’occasione di viaggiare e di frequentare ambienti dove potreste divertirvi e incontrare gente importante. Se una persona vi attrae, vi intriga da morire, fatevi avanti senza esitare.

Capricorno: successo in arrivo! Con tutte le energie fisiche e mentali che vi ritrovate, potrete lanciarvi alla grande nell’impresa più difficoltosa, certi di ottenere appoggi e vantaggi su più fronti.

Il successo, quindi, è a portata di mano! Il richiamo alla vita sociale sarà irresistibile: la serata rilancerà l’amore, il brio o la voglia divertirvi con gli amici di sempre.

Acquario: occasioni da cogliere! Gli astri vi offrono possibilità di realizzazioni professionali importanti. Nel tempo libero vi sentirete attratti da persone e ambienti che vi permetteranno di fare nuove esperienze. Se siete già in coppia migliora l’intesa col partner e se siete single non mancheranno occasioni preziose da cogliere al volo.

Pesci: sotto stress! Quando si è affaticati e tesi è facile scattare per un nonnulla: cercate di mantenere la calma e la lucidità di pensiero per evitare di vedere ombre dove non ci sono e le possibili discussioni.

È alto, in questo giorno, il rischio di equivoci! Momento importante, ma delicato, per tutti coloro che hanno un’attività autonoma.