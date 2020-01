Le previsioni astrologiche dell'Oroscopo per le giornate di sabato 25 e domenica 26 gennaio hanno in serbo delle sorprese interessanti per chi è nato sotto il segno del Capricorno, mentre soffierà un vento di fortuna per i Gemelli. Dubbi e incertezze in amore per la Vergine, mentre per i Pesci è atteso un weekend particolarmente focoso, dallo sfondo passionale. Per i single nati sotto il segno del Sagittario ci potrebbero essere delle novità allettanti in arrivo. Vediamo qui di seguito in dettaglio le previsioni astrologiche di tutti i segni zodiacali per questo fine settimana.

Previsioni astrologiche 25-26 gennaio, da Ariete a Gemelli

Ariete: Luna promettente per organizzare il vostro weekend. Cominciate a programmare la vostra uscita per il sabato sera, scegliendo magari i posti più rinomati e divertenti, la vostra serata potrà riservare piacevoli sorprese.

Toro: questo fine settimana manterrà un tono piuttosto basso. I giorni scorsi sono stati alquanto impegnativi sul fronte lavorativo: siete quindi alla ricerca di un po' di tranquillità in modo da poter recuperare le forze ed iniziare la settimana in buona forma.

Gemelli: fine settimana fortunato per il segno zodiacale dei Gemelli. Marte è in aspetto favorevole e, grazie ad esso, avrete l'opportunità di passare dei momenti unici e delle serate molto gradevoli insieme agli amici più stretti o con la persona amata.

Oroscopo 25-26 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro: siete arrivati al limite della sopportazione, la troppa gelosia manifestata dal partner vi sta opprimendo e desiderate avere più libertà ma soprattutto più fiducia.

Sabato sarà una giornata spenta, la domenica, invece, si prospetta tranquilla.

Leone: il dialogo con i vostri familiari è importante per mantenere un buon rapporto. Cercate di sfruttare questo fine settimana per passare del tempo con i vostri cari, la vostra compagnia sarà molto apprezzata.

Vergine: qualcosa riguardante il vostro rapporto non sta andando nei migliori dei modi e questo farà crescere dei sospetti e delle incertezze sulla vostra storia d'amore.

Sabato e domenica, secondo l'oroscopo del weekend, saranno giornate sottotono.

Oroscopo del fine settimana da Bilancia a Pesci

Bilancia: Giove vi tramanda positività per la giornata di sabato, sarete di ottimo umore e questo vi farà sentire ispirati e pieni di voglia di fare. Sabato e domenica potrebbero essere i giorni giusti per riprendere qualche attività di svago di vostro gradimento.

Scorpione: weekend poco interessante per lo Scorpione, il lavoro vi terrà impegnati per quasi tutta la giornata di sabato. In serata avrete un po' di tregua anche se la stanchezza accumulata durante il giorno potrebbe farvi rimandare la vostra uscita del sabato sera.

Sagittario: l'oroscopo parla di clima sfavorevole per le coppie, non sarà un fine settimana non del tutto positivo. Ci saranno delle incomprensioni che potrebbero portare a dei litigi che, purtroppo, rischiano di non risolversi subito. Per i single, invece, sabato e domenica risulteranno ottime giornate e in serata potrebbe esserci una sorpresa molto gradita.

Capricorno: la giornata di sabato sarà piena di sorprese, forse farete qualche nuova conoscenza che catturerà il vostro interesse. Avrete anche l'occasione di allargare il cerchio delle vostre amicizie.

Acquario: sabato sarà una giornata da dedicare a voi stessi e al relax.

Armonia nelle coppie, grazie anche a Giove che trasmetterà più passionalità nel vostro rapporto. Domenica sarà una giornata più monotona.

Pesci: serata molto romantica per i nati sotto il segno dei Pesci, Venere vi accompagna, riuscendo a tramandarvi un'energia speciale, di quelle calde e focose, tipiche delle coppie innamorate. Anche i single potranno avere qualche novità in merito alla persona del cuore.