L'Oroscopo dell'amore dedicato alla giornata di sabato 1° febbraio individua gli influssi planetari favorevoli per concretizzare splendide sensazioni in coppia. I single, approfittando della presenza di Mercurio e Sole in Acquario, possono prendere al volo le opportunità amorose anche grazie a Marte in Sagittario che rende le avventure sentimentali molto dinamiche e l'amore di coppia più coinvolgente. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri oroscopo di sabato

Ariete: Luna ancora presente nel segno spinge a concretizzare l'amore in modo impetuoso e immediato.

Mercurio dall'Acquario garantisce splendide novità amorose ai single, mentre voi in coppia dovete sbloccare una situazione che crea attrito.

Toro: buona la voglia di rivoluzionare la solita routine, elargita da Urano e Venere in sestile astrologico. L'eccitazione è forte, dovete solo contrastare una confusione mentale causata da Mercurio in quadratura, che crea stalli emotivi sia per le coppie che per voi single.

Gemelli: in bilico tra il sogno e la realtà grazie a Nettuno in quadratura che scombussola la sfera emotiva, non sapete quale direzione fare prendere ai sentimenti.

Chi di voi ha già una relazione, deve attingere a un dialogo chiarificatore, mentre coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella devono affrontare le novità con maggiore entusiasmo.

Cancro: un po' malinconici con Luna in quadratura a Saturno, sarete troppo silenziosi e questa chiusura interiore non giova di certo all'amore. Urano, Venere e Nettuno sono dalla vostra parte e garantiscono sensibilità e romanticismo.

Leone: un nuovo savoir-faire viene regalato da Luna in trigono favorevole che ai single conferisce l'energia giusta per attualizzare i progetti amorosi con successo. Una smania insaziabile lambisce le coppie, dove il desiderio di ottenere "tutto e dubito" è forte con Marte favorevole.

Vergine: attenzione a non strafare in amore, chiedendo più del dovuto al partner o desiderando un'immediatezza amorosa difficile da raggiungere subito.

Marte in quadratura a Venere potrebbe creare problemi in campo sentimentale, che riuscirete a superare solo con la perseveranza elargita da Saturno in trigono.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: Marte e Mercurio illuminano la sfera sentimentale con un'intuizione fulminea che non ha eguali. Venere e Nettuno chiedono cosa volete dall'amore e potete rispondere basandovi su sensazioni più entusiasmanti, e da Sole in trigono che rende le coppie più armoniose e i single più aperti all'avventura.

Scorpione: beneficiate dell'aspetto favorevole di Venere e Nettuno che garantiscono passione, grazia e bellezza.

Voi single così come gli Scorpione legati da una relazione già stabile, approfittate di questo transito spettacolare dove il romanticismo è alle stelle.

Sagittario: il coraggio non vi manca di certo con Marte dinamico nel segno che elargisce grande spirito di iniziativa ai Sagittario in cerca d'amore. Le coppie devono contenere un modo di vivere i sentimenti troppo critico, che potrebbe sprigionare polemiche.

Capricorno: Saturno, Plutone e Giove illuminano le emozioni e vi rendono più ricettivi nei confronti dell'amore. Certo Luna in posizione di quadratura sprona più alla riflessione che all'azione, ma in ogni caso un modo di fare ponderato rende più stabili le storie già avviate e può aprire la mente ai single a caccia dell'anima gemella.

Acquario: pieni di idee e più intraprendenti con Mercurio e Sole che transitano nel segno, ricercate persone avventurose con cui trascorrere splendidi momenti energizzanti. Le coppie possono coltivare gli interessi in due, seguendo il consiglio dell'astro mercuriano che esorta a viaggiare.

Pesci: idealisti e pensatori grazie agli influssi di Nettuno, l'immaginazione è tanta ed è tutta da investire nella sfera amorosa per beneficiare di momenti davvero romantici. Voi single approfittate di Venere nel segno che da campo libero alle avventure amorose. Voi già in compagnia della persona amata, approfondite il piacere in modo stravagante e originale.