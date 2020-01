Scopriamo l'Oroscopo del 15 gennaio, relativamente a coloro che stanno vivendo una relazione di coppia. Sono stati presi in considerazione tutti i segni dello zodiaco. I Gemelli sono assaliti da alcuni dubbi, il Leone ha le stelle dalla propria parte.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: il vostro partner cercherà in tutti i modi di soddisfarvi, cercate di ricambiare in maniera amorevole. Non é da escludere in serata una sorpresa, in linea con il resto della giornata.

Toro: la persona amata sta digerendo con riluttanza alcuni vostri comportamenti e potrebbero scaturire delle discussioni animate.

Cercate di pensare meno alle amicizie e concentratevi maggiormente sul rapporto di coppia.

Gemelli: nutrite qualche dubbio sull'autenticità dei sentimenti che il partner prova per voi. È questo il momento giusto per chiarire definitivamente alcuni atteggiamenti che non avete compreso. Non abbiate timore, al massimo non é la persona giusta per voi.

Cancro: avete intrapreso una strada molto complessa, fatta di polemiche e rancore. Sta a voi decidere se proseguire in quella direzione e sfasciare tutto oppure agire intelligentemente e mandare giù qualche 'boccone amaro'.

In amore si vive anche di compromessi.

Leone: oggi le stelle saranno al vostro fianco, avrete la possibilità di ricucire situazioni che sembravano gravemente deteriorate. La vicinanza degli astri farà si che riuscirete nel vostro intento. Armatevi di molta pazienza.

Vergine: bella giornata da trascorrere con il vostro partner, siate comprensivi e cercate di supportare la vostra dolce metà. Non é un momento felicissimo per il partner e ha bisogno di tutto il vostro amore.

Bilancia: non adagiatevi, la situazione di coppia é tranquilla e lineare ma non mollate di un centimetro. Cercate, laddove sia possibile, di alimentare la passione e rendere il vostro sentimento qualcosa per cui la persona amata ne vada fiera.

Scorpione: assecondate il vostro istinto, ritrovate quella passione che un tempo era più forte.

Il partner se ne é accorto da tempo e non vede l'ora di tornare ai 'fasti del passato'. Associate determinazione e voglia di rimettervi in gioco.

Sagittario: date una scossa alla via senza uscita che sta prendendo il vostro rapporto. Non aspettate che sia sempre il partner a fare il primo passo, sorprendete e cercate, nei limiti del possibile, di inventarvi qualcosa di nuovo.

Capricorno: la persona amata vi chiede un cambio di passo, riprendete vecchi progetti di coppia e portateli avanti. Non fate cadere tutto nella monotonia e nell'abitudinario, a lungo andare stancherà anche a voi.

Acquario: non aspettavate altro, oggi potrete confrontarvi con un partner che ritenevate troppo distante e preso da tanti altri pensieri. Sfruttate al meglio l'occasione e dimostrate la vostra importanza.

Pesci: giorno adatto per palesare al partner tutta la vostra vicinanza e il vostro amore.

Serata all'insegna della passione e della voglia di stare insieme. Non lasciatevi scappare l'occasione per niente al mondo.