Durante il weekend che va dall'11 al 12 gennaio i nativi Toro avranno modo di vedere le loro finanze aumentare, mentre i nati sotto il segno del Leone potrebbero riuscire a fare qualche conquista grazie al proprio fascino. Lo Scorpione si lascerà andare a delle dolci effusioni in compagnia del partner, mentre il Sagittario tirerà fuori il proprio lato migliore nei confronti della propria dolce metà. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana dell'11-12 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 11-12 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: fate attenzione a tenere a freno la vostra euforia durante il fine settimana in quanto potreste causare qualche litigio in famiglia. Cercate di esprimere la vostra felicità senza disturbare troppo chi vi sta attorno. Voto - 7

Toro: avrete modo di ricevere degli ottimi guadagni durante il weekend, frutto del vostro duro lavoro. Ciò vi stimolerà a fare del vostro meglio per ottenere migliori risultati. Voto - 8,5

Gemelli: il vostro fine settimana sarà incentrato sull'ambito amicale.

Avrete voglia di trascorrere del tempo in compagnia dei vostri amici, divertendovi parecchio, senza particolari problemi. Voto - 8

Cancro: vi concederete al più completo relax evitando di lavorare o pensare ad eventuali impegni da svolgere. L’amore vi regalerà una giornata eccitante, la passione sarà al top e sarete davvero molto felici. Voto - 8

Leone: potreste riuscire a fare audaci conquiste durante il weekend se siete single. Vi basterà mostrare il vostro fascino e la vostra gentilezza. Le relazioni fisse avranno modo di iniziare nuovi progetti di coppia. Voto - 7,5

Vergine: la vostra relazione di coppia sarà la sola cosa a cui penserete e la sfrutterete per trascorrere momenti dolcissimi insieme e fare un piacevole viaggetto di coppia. Voto - 8

Bilancia: il maggiore affiatamento di coppia sarà un ottimo incentivo per trascorrere del tempo insieme, mentre i single faranno nuove amicizie e si accorgeranno di avere un ottimo feeling con una persona in particolare.

Voto - 8,5

Scorpione: vi lascerete andare a delle tenere effusioni in compagnia della vostra anima gemella. Ciò vi aiuterà a migliorare l'affiatamento di coppia e a realizzare i vostri progetti. Voto - 8

Sagittario: sarete particolarmente felici durante il fine settimana, tanto da influenzare positivamente il partner e i vostri familiari. Siate moderati e dedicate più tempo alla persona amata. Voto - 8

Capricorno: cercherete di rivolgere le vostre attenzioni alla persona amata e vivrete con gioia momenti particolarmente romantici. Se siete single cambiate strategia per trovare l'amore. Voto - 7,5

Acquario: affronterete un momento piuttosto difficile che solo con la vostra anima gemella potreste riuscire a superare. Evitate dunque di essere arroganti nei confronti del partner. Voto - 6

Pesci: siate più prudenti in amore e fate attenzione alle tensioni che potrebbero essere causate dalle controversie.

Cercate di essere comprensivi evitando possibili malintesi. Voto - 6