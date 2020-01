Le previsioni astrologiche che attendono questo weekend di sabato 18 e domenica 19 gennaio vedranno il segno zodiacale del Toro e dell'Ariete in rialzo, favoriti dall'energia positiva di Giove mentre l'Oroscopo contempla un calo di desiderio per il segno zodiacale del Leone a causa di Marte che porterà una certa negatività dal punto di vista sentimentale. Un weekend esuberante che porterà belle sorprese per i nati sotto il segno dei Gemelli e del Sagittario. Vediamo quali sono le previsioni astrologiche dei dodici segni zodiacali per questo fine settimana.

Oroscopo di sabato 18 e domenica 19 gennaio, da Ariete a Gemelli

Ariete: il weekend farà registrare un inizio impegnativo per i nati sotto il segno dell'Ariete ma, al tempo stesso, vi sentirete pieni di energia e pronti ad affrontare al meglio il fine settimana. Non mancheranno le serate coinvolgenti a cui vi concederete qualche trasgressione.

Toro: il prossimo sarà un weekend molto appagante a cui darete sfogo alla vostra personalità e al vostro carattere. Lo svago, però, non dovrà mancare anche perché sarà fondamentale per recuperare da una settimana di lavoro e di stress.

Gemelli: sorprese in vista per il segno zodiacale dei Gemelli, soprattutto per quanto riguarda i single. Una persona inaspettata potrebbe chiedervi di uscire e la serata potrebbe evolversi nel migliore dei modi ma fate attenzione a non entrare in argomenti troppo imbarazzanti.

L'oroscopo del weekend dal segno del Cancro alla Vergine

Cancro: il fine settimana sarà abbastanza movimentato. Fino a sabato non avrete tregua ma troverete il modo di fronteggiare ogni situazione con un tono abbastanza positivo.

Domenica sarà una giornata più tranquilla e potrete finalmente dedicarvi al riposo.

Leone: Marte emana negatività in merito al vostro rapporto e questo causerà un calo del desiderio ma non disperate, basterà essere più pazienti e aggiungere un pizzico di romanticismo per far tornare il tutto alla normalità.

Vergine: sabato e domenica saranno giornate tranquille e positive. Le stelle vi aiuteranno a mantenere la giusta vitalità per affrontare il fine settimana al meglio della vostra forma.

Le serate saranno molto piacevoli, inoltre avrete un aspetto impeccabile.

Previsioni astrologiche per il fine settimana da Bilancia a Pesci

Bilancia: avete bisogno di riallacciare i rapporti con i vostri cari. Questo weekend potrete sfruttarlo per passare il vostro tempo con i familiari. In coppia ci sarà qualche disguido ma nulla di importante o di rilevante.

Scorpione: sabato alquanto noioso, in generale, per il segno zodiacale dello Scorpione.

La giornata passerà in completa monotonia ma, fortunatamente, potrete trovare qualche sorpresa piacevole nel corso della serata. Domenica, invece, potrebbe essere il giorno giusto da dedicare a qualche attività ricreativa di vostro piacimento.

Sagittario: in questo fine settimana le sorprese non mancheranno per il Sagittario. Qualcuno potrebbe dichiararsi e forse potrebbe essere l'inizio di una grande storia d'amore.

Rimanere single oppure avventurarsi ? Dipenderà solamente da voi.

Capricorno: la posizione di Saturno non è del tutto favorevole ma la vostra costellazione in transito contrasterà l'effetto 'saturnino' regalandovi un fine settimana, nel complesso, positivo.

Acquario: weekend dal tono pacifico e sereno. Sabato sarà una giornata caratterizzata dalla quiete. Per la serata avrete un programma altrettanto tranquillo: siete alla ricerca di momenti da passare in totale relax dopo una settimana impegnativa.

Pesci: avrete bisogno di un bel po' di grinta in questo fine settimana, saranno giornate movimentate ma non negative.

Se riuscirete a mantenere un atteggiamento positivo, avrete modo di organizzare delle serate interessanti in piacevole compagnia.