L'Oroscopo di lunedì 13 gennaio indaga circa la presenza di Luna in Leone. L'astro d'argento incrocia le sue energie con il Sole e crea un connubio incantevole, puntando un riflettore su un'emotività generosa e su un atteggiamento più vitale in amore. Non solo Leone, ma anche Ariete, Sagittario, Bilancia e Gemelli affermano il loro modo di essere con passione e grande generosità d'animo nelle previsioni astrali seguenti.

Luna in Leone nell'oroscopo di lunedì

Ariete: la mente è in pieno fermento e potrete sviluppare nuove idee, utili per superare gli ostacoli della vita in modo favorevole.

Posizionati tra Nettuno e Urano, i pensieri acquistano profondità fino a suggerire alcune scelte risolutive anche in campo lavorativo.

Toro: c'è ancora un po' di tensione sia in campo sentimentale che sul piano lavorativo e la causa è una dissonanza di Luna e di Venere con Urano. Quasi privi di stimoli per rivoluzionare le sfere vitali, rimarrete ad attendere gli eventi in modo alquanto apatico. A breve Venere si trasferirà in Pesci e l'amore prenderà il volo.

Gemelli: l'influenza del satellite notturno è benefica dal Leone e sorride alle sfere vitali, garantendo un atteggiamento più ambizioso nei confronti del lavoro e un modo di amare più autoritario.

Vitalità e sensibilità si incrociano in modo entusiasmante e avrete ben chiare le idee su cosa desiderate dall'amore.

Cancro: molto desiderosi di quiete, cercherete di arginare un'angolatura marziana che pone sempre maggiori sfide da affrontare con precisione e grinta. Voi in coppia desidererete rinnovare la storia facendola progredire. Single, invece, verrete stimolati a fare di più in ambito amoroso. In campo lavorativo sarà premiata la creatività.

Leone: molto al centro dell'attenzione con Luna nel segno, i desideri sono più marcati e acquistano concretezza grazie a una nuova ambizione che apre la strada a nuovi progetti lavorativi. In amore attirerete tutti gli sguardi su di voi divenendo i protagonisti indiscussi e colpendo con il vostro fascino.

Vergine: i pianeti presente in Capricorno sono un vero talismano di successo e garantiscono nuove conferme in campo lavorativo.

In amore occorrerà maggiore convinzione per lasciarsi andare a vivere una scintilla passionale sprigionata da Saturno.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: buona l'angolazione di Marte e Luna che garantisce nuove emozioni. La sensibilità cammina a braccetto con la razionalità, coinvolgendo corpo e mente con le relazioni amorose. Non permetterete a nessuno di calpestarvi sul lavoro.

Scorpione: alcune tensioni amorose potrebbero essere causate da Luna in angolatura dissonante con Urano. Devono essere arginate, attingendo a una maggiore comprensione reciproca. In ambito professionale cercherete più libertà di pensiero.

Sagittario: il fuoco primeggia grazie alla presenza di Marte e in sinergia con Luna la passione diventa travolgente. Molto sensuali, seguirete i vostri istinti e diventerete i dominatori in coppia.

In ambito lavorativo porterete avanti i progetti professionali con maggiore affermazione della vostra personalità.

Capricorno: attenzione a non lasciarvi prendere troppo dalle emozioni, anteponendo i sentimenti a una valutazione più razionale dei fatti. Giove nel segno preannuncia fortuna nelle sfere vitali, ma dovrete progredire nel presente lasciandovi il passato alle spalle.

Acquario: siete alla ricerca di maggiore libertà emotiva, da attuare in una storia d'amore che prima di tutto non deve essere pressante. Venere nel segno garantisce maggiore campo d'azione in ambito amoroso, allargando gli orizzonti sentimentali.

In ambito lavorativo cercate di progredire con maggiore fiducia in voi stessi.

Pesci: la consapevolezza è in piena espansione grazie a Nettuno presente nel segno e a Urano in posizione di sestile astrologico. Materiale e spirituale si alternano in modo fantasioso e sensibile, rendendo i pensieri molto profondi e l'amore avvolgente. Il lavoro richiede maggiore ambizione da parte vostra.