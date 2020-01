L'Oroscopo del giorno 18 gennaio prevede nuove opportunità per Toro, mentre il Capricorno sarà un po' agitato. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: periodo impegnativo per i nati sotto il vostro segno zodiacale, ma la vostra determinazione vi aiuterà ad andare avanti e a dare il massimo. Le difficoltà non vi spaventeranno perché le alternative che al momento vi si presentano non sono di vostro gradimento. In ambito lavorativo potreste dover modificare alcuni progetti.

Toro: periodo positivo per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Sono favorite le relazioni e i rapporti di coppia che nello scorso periodo hanno subito un periodo di crisi. In questo fine settimana riuscirete a ritrovare una certa leggerezza e spensieratezza.

Gemelli: in questa giornata del 18 gennaio potrebbero esserci dei cambiamenti che interessano la vostra vita. Le vostre prospettive future potrebbero dunque essere diverse. In ambito lavorativo potrete contare su una certa stabilità. In ambito sentimentale ci sarà un recupero.

Cancro: nella vita di coppia potreste riscontare qualche disagio. Ci sono delle discussioni da chiarire che non possono essere rimandate. Faticherete a trovare un punto d'incontro con il partner. A livello lavorativo potreste trovarvi davanti a fare delle scelte.

Leone: nella prima metà di gennaio potreste aver dovuto fare i conti con una condizione astrologica abbastanza complessa. Adesso avrete la possibilità di gestire in modo migliore i problemi e valutare nuove alternative.

Attenzione a chi avete al fianco: qualcuno potrebbe tramare alle vostre spalle.

Vergine: in questa giornata del 18 gennaio potreste dover usare parecchia prudenza perché potrebbe esserci qualche avvenimento che vi farà saltare i nervi. Sul lavoro potrebbero esserci alcuni contrattempi che vi renderanno polemici. I chiarimenti andranno rimandati in un secondo momento.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: nell'ultimo periodo ci sono state delle preoccupazioni che hanno penalizzato la vostra vita. Potreste aver trascurato in maniera eccessiva l'aspetto lavorativo della vostra vita per dedicarvi alla famiglia. Cercate di farvi scivolare addosso le polemiche e ritroverete maggiore serenità. Da parte del partner vi aspettate una maggiore comprensione.

Scorpione: se nell'ultimo periodo sono nate dello storie d'amore, quest'ultime sono destinate a durare.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

In ambito lavorativo avrete voglia di impegnarvi e portare avanti progetti importanti. Non avrete voglia di perdere tempo, ma cercherete di focalizzarvi solo su cose veramente concrete. I single potranno fare nuovi incontri.

Sagittario: in questa giornata del 18 gennaio potreste avvertire un lieve calo fisico. Purtroppo ci sono alcune problematiche che non vi consentono di procedere per come vorreste.

Non accontentatevi, ma cercare di recuperare la vostra forma fisica per ripartire più forti di prima.

Capricorno: per i nati sotto il vostro segno zodiacale ci sarà parecchia agitazione. Con il partner potrebbero nascere delle discussioni. Non siete un segno polemico solitamente, ma alcune situazioni potrebbero farvi sbottare. Nei rapporti di coppia farete fatica a trovare un compromesso con chi vi sta al fianco.

Acquario: siete alla ricerca di cambiamenti da apportare alla vostra vita che a tratti vi appare un po' monotona. Purtroppo però, al momento farete fatica a fare delle scelte definitive.

Prendere delle decisioni non sarà affatto semplice per voi, ma sarete agevolati se stabilirete le vostre giuste priorità. Dovrete inoltre prestare maggiore attenzione alle spese economiche.

Pesci: potreste dover far fronte ad un momento di crisi in questa giornata del 18 gennaio. Dovrete fare delle scelte, ma sarete parecchio indecisi. In questo periodo potrebbe esserci qualche ostacolo in più sul lavoro che vi penalizzerà.