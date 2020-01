L'Oroscopo del giorno 17 gennaio prevede momenti altalenanti per i Gemelli, mentre il Capricorno sarà alla ricerca di maggiore stabilità. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questo periodo nasceranno delle relazioni che potrebbero diventare molto importanti. Gli astri dalla vostra parte vi aiuteranno ad avere un po' di fortuna in ambito professionale, dove potrete ottenere qualche soddisfazione in più.

Toro: siete delle persone molto positive ed efficienti.

Grazie al vostro carattere riuscirete a ottenere l'approvazione di chi vi sta intorno. Sentirete comunque il bisogno di avere maggiori garanzie, specialmente in amore, dove nell'ultimo periodo ci sono state parecchie difficoltà.

Gemelli: la giornata del 17 gennaio sarà piuttosto altalenante per i nati sotto il vostro segno zodiacale. La prima parte del mese è stata abbastanza difficile per voi, ma adesso la situazione sembrerà essere in ripresa. Amate le sfide, ma attenzione a mettervi contro chi non dovreste.

Alcune volte sarà meglio per voi fare buon viso a cattivo gioco.

Cancro: potreste essere alla ricerca dell'amore, quello vero. Non amate gli incontri occasionali, ma cercate una relazione stabile. In ambito lavorativo potreste dover confrontarvi con un vostro superiore o collega per discutere di alcune questioni.

Leone: siete delle persone molto ambiziose e coraggiose. Giove e Venere sul vostro segno zodiacale vi aiuteranno a ottenere maggiori successi.

Per voi è molto importante l'opinione degli altri, motivo per cui tendete a scoraggiarvi quando qualcuno si dimostra contrario a una vostra scelta.

Vergine: questa giornata del 17 gennaio sarà molto importante per voi. Potrete ottenere dei buoni riscontri in diversi ambiti della vostra vita. Per voi non mancheranno le opportunità, ma dovrete cercare di pianificare al meglio i vostri impegni.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in ambito lavorativo potreste sentirvi sotto pressione. Ci sono delle faccende parecchio complicate da gestire e la competizione presente in ufficio sembrerà non esservi d'aiuto. Chi non lavora potrebbe invece attraversare un momento di crisi interiore. In ambito familiare potreste dover affrontare delle polemiche.

Scorpione: questo è un periodo positivo, soprattutto per l'ambito sentimentale.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Amate vivere grandi emozioni e non siete mai scontati, motivo per cui riscuotete molta ammirazione tra le persone a voi care. Alcuni di voi potrebbero aver attraversato momenti difficili, ma farete in modo che questi vi saranno d'insegnamento per non commettere più gli stessi errori.

Sagittario: siete delle persone parecchio intraprendenti e in questa giornata del 17 gennaio potreste decidere di mettervi in gioco in diversi contesti.

Amate viaggiare e solitamente per voi non è un problema spostarvi per motivi di lavoro, anzi lo fate ben volentieri. Attenzione a qualche piccola tensione in amore da dover gestire.

Capricorno: sentirete il bisogno di raggiungere una certa stabilità nella vostra vita, ma al momento portare avanti questo obiettivo non sembra per nulla semplice. Siete delle persone molto affidabili, che spesso e volentieri diventano punti di riferimento per coloro che gli stanno intorno.

Acquario: per voi questa sarà una fase all'insegna delle polemiche, nonostante ciò dovrete cercare di mantenere la calma se non volete che la situazione degeneri.

Vi sembrerà che tutto vi remi contro, tra contrattempi e persone che cercano di mettervi i bastoni tra le ruote. Dovrete cercare di impegnarvi e non mollare per raggiungere i vostri obiettivi.

Pesci: in ambito sentimentale potreste vivere momenti di tensione domani, 17 gennaio. Se state con una persona da molto tempo, infatti, potreste avvertire un po' di monotonia nella vita di coppia. Attenzione alle decisioni troppo frettolose che potrebbero portarvi a commettere degli errori.