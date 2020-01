L'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 gennaio prevede soddisfazioni per i nati sotto il segno del Capricorno, mentre per i Pesci ci sarà qualche problema in ambito sentimentale. Scopriamo le previsioni degli astri della seconda sestina.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: in ambito lavorativo le cose potrebbero non andare per come vorreste. Mercurio in aspetto sfavorevole potrebbe impedirvi di ottenere le giuste soddisfazioni. Vi state comunque impegnando parecchio e i vostri superiori non potranno che notarlo.

Dovrete però cercare di avere pazienza. In amore invece, la situazione sarà migliore. Venerdì e sabato saranno le giornate più emozionanti.

Scorpione: Mercurio sul vostro segno zodiacale vi regalerà delle grandi soddisfazioni. In ambito lavorativo potreste aver dovuto affrontare dei cambiamenti negli scorsi mesi. Adesso potreste raccogliere i frutti delle vostre scelte. Martedì e mercoledì saranno le giornate più fortunate. Prevista grande fortuna in ambito sentimentale.

Sagittario: in questa settimana dal 20 al 26 gennaio sarete parecchio affascinanti.

Chi è ancora single potrebbe avere delle frequentazioni e dover fare alcune scelte. Chi ha una relazione di coppia vivrà momenti di grande passione con il partner. Sul lavoro potrebbero arrivare belle notizie tra lunedì e martedì. Giornate tese quelle di mercoledì e giovedì.

Capricorno: per i nati sotto il vostro segno zodiacale sarà il momento di prendersi una rivincita. In ambito lavorativo non vi mancheranno le nuove occasioni.

Chi nell'ultimo periodo non si è sentito abbastanza gratificato, adesso potrà prendersi una rivincita. Il momento di farvi valere è arrivato. Non mancheranno comunque gli ostacoli.

Acquario: la vostra settimana partirà con delle giornate piuttosto stressanti. Purtroppo, a causa di Luna in opposizione, potreste rischiare di incorrere in qualche contrattempo. Sicuramente non vi mancherà una buona dose di nervosismo.

Solo con la vostra pazienza potrete superare ogni momento di difficoltà. Ci saranno nuove opportunità in amore. Potrete godere di una grande complicità con il partner. Chi è single sarà alla ricerca di una nuova avventura.

Pesci: in questa settimana dal 20 al 26 gennaio potreste essere impegnati nel cercare di mettere al giusto posto alcuni aspetti della vostra vita che non vanno. Nonostante il vostro estremo impegno, farete fatica a ritrovare un certo equilibrio.

Mercurio vi aiuterà ad ottenere ottimi risultati in ambito lavorativo. Potrebbero presentarsi delle nuove occasioni che dovrete saper sfruttare al meglio. Nel weekend, Luna in opposizione potrebbe crearvi qualche problema.