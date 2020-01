Il fine settimana è alle porte, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni dello zodiaco durante la giornata di domani? Il weekend inizierà al meglio per lo Scorpione, che potrà fare affidamento sulla Luna nel segno, ma anche per i Pesci, che almeno in ambito lavorativo, potranno ottenere qualcosa in più. Al contrario si presagisce una giornata sottotono per i Gemelli, che dovranno fare i conti con Marte in posizione dissonante. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di domani, sabato 18 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 18 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: dopo una settimana alquanto agitata durante le prossime 48 ore il segno potrà finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Gli influssi di Marte gioveranno positivamente all'Ariete che ritrova le energie e la buona volontà. È un oroscopo vantaggioso per coloro i quali sono alla ricerca di chiarimenti, ma anche per chi desidera organizzare un viaggio o una serata tra amici.

Toro: durante la giornata di sabato 18 gennaio con la Luna in opposizione i nativi del segno potrebbero vivere dei momenti particolarmente carichi di tensione e malumore, in cui non sono da escludere i contrasti tanto in ambito lavorativo quanto all'interno della sfera sentimentale.

Recupero già a partire dalla giornata di domenica.

Gemelli: durante il weekend il segno potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e prepararsi a vivere due giornate positive, soprattutto dal punto di vista fisico. Il lavoro sarà il centro dell'attenzione e questo, accompagnato dagli influssi di Marte in opposizione e Venere dissonante, potrebbe favorire la nascita di contrasti all'interno dei rapporti di coppia.

Cancro: durante la giornata di sabato 18 gennaio il segno avrà una grande voglia di riscatto, di liberarsi dalle opposizioni dei giorni precedenti e disintossicarsi dalle emozioni negative. Secondo l'oroscopo questo weekend offre l'occasione per ricucire eventuali strappi all'interno della sfera sentimentale o familiare. Si potranno vivere delle forti emozioni e ottenere dei buoni risultati sul lavoro.

Leone: il consiglio delle stelle per la giornata di domani è quello di evitare di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi. Nonostante sia iniziata una fase di recupero per il Leone per quanto riguarda il fisico, sarebbe bene evitare di fare il passo più lungo della gamba. Al contrario è un buon momento per l’amore e i sentimenti, i single potrebbero fare degli incontri interessanti per il futuro.

Vergine: durante la giornata di sabato 18 gennaio la Vergine recupererà le energie, la voglia di fare, la fiducia in se stessa e la certezza delle proprie capacità, questo è solo l'inizio di un 2020 vantaggioso in cui si potrà ottenere molto.

Durante questo weekend i nativi potranno dedicarsi con serenità all'amore e ai rapporti familiari. Bene il lavoro.

Bilancia: durante questa giornata il pensiero altrui potrebbe rappresentare un forte ostacolo per il segno, che spesso si lascia influenzare dai giudizi degli altri, mettendo in secondo piano le proprie esigenze. Gli astri consigliano di ritagliarsi dei momenti di solitudine, per riordinare i pensieri e poter agire seguendo il proprio cuore.

Scorpione: la Luna nel segno renderà i nativi creativi ed intuitivi. Sarà bene cercare di sfruttare al massimo questo momento positivo per cercare di trovare delle soluzioni o dei chiarimenti in amore o in ambito lavorativo. Durante la settimana infatti non sono mancati i contrasti, ma ora si potrà risolverli e ritrovare la serenità perduta.

Sagittario: grazie al sostegno di Marte il segno vivrà un momento molto fortunato, in ambito lavorativo tutto andrà a gonfie vele. Sarà la giornata ideale per concludere un accordo o finalizzare una vendita. Anche in amore le stelle saranno dalla vostra parte, c'è romanticismo all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: un oroscopo positivo protegge il segno durante questo weekend, sarà un buon momento per l’amore e rapporti interpersonali più in generale. Secondo il presagio delle stelle particolarmente fortunati si riveleranno i rapporti con i nati sotto il segno del Toro e dei Pesci. Le problematiche nate all'interno della sfera lavorativa potranno essere risolte, ma occorrerà procedere con ordine pazienza.

Acquario: durante la giornata di sabato 18 gennaio il segno potrebbe vedersi costretto a prendersi un momento di riposo, qualcuno potrebbe infatti risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici, soprattutto a gambe e schiena.

Al contrario questo fine settimana offrirà l’occasione giusta per dedicare maggior tempo all'amore e agli affetti familiari, anche gli incontri sono favoriti.

Pesci: con Venere e Nettuno trigoni al segno, le prossime 48 ore si riveleranno positive e produttive per quanto riguarda le questioni pratiche e la sfera lavorativa. Al contrario resta un momento sottotono per l’amore e rapporti interpersonali, soprattutto per coloro i quali vivono un momento di indecisione o incertezza e non sanno scegliere tra due persone.