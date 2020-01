L'Oroscopo di giovedì 23 gennaio analizza l'entrata di Luna in Capricorno. Anche se in esilio, l'astro d'argento punta un riflettore sugli affetti e lo fa in modo molto introspettivo e concreto. Una nuova riservatezza, spinta da un impegno costante nel diffondere sensazioni profonde e sincere, lambisce non solo il Capricorno ma anche tutti gli altri segni zodiacali di Terra. Così anche la sfera lavorativa viene investita di perseveranza e diplomazia, nelle previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di giovedì

Ariete: il rigoroso Saturno gira intorno a un Giove e a una Luna molto sensibili, poiché in quadratura. Cercherete in tutto i modi di evitare i compromessi sia sul lavoro che in amore, portando avanti il vostro modo di pensare con fiducia, volontà e costanza. Marte favorisce il dinamismo sul lavoro e potenzia il fascino in amore.

Toro: Urano e Luna incrociano le loro energie portentose in trigono, sprigionando imprevisti favorevoli per l'amore. Alcune novità giungono in modo inaspettato e insolito.

Preparatevi quindi a coglierle al volo con la grinta che non vi abbandona mai. E' previsto un avanzamento di carriera in ambito lavorativo.

Gemelli: l'immaginazione vola con Venere e Nettuno in quadratura, ma attenzione a non perdere il contatto con la realtà, soprattutto in amore dove potreste idealizzare il partner in modo alquanto surreale. Che ne dite di trovare il coraggio di affrontare la realtà sia in amore che sul lavoro?

Cancro: Luna rema contro poiché in opposizione e rende il comportamento molto suscettibile. Eccessivamente orgogliosi, potreste offendervi per un nonnulla e assumere un atteggiamento ombroso, di chiusura nei confronti delle emozioni. Che ne dite di lasciarvi alle spalle i fantasmi del passato? Potrete progredire con una maggiore consapevolezza anche sul lavoro, avendo più fiducia nelle vostre capacità.

Leone: Venere e Nettuno dai Pesci quasi sfidano a concretizzare i sogni amorosi, offuscando un po' la visuale sentimentale. Cercate di schiarirvi le idee, prima di prendere decisioni affrettate. Buono il lavoro, ma dovrete adattarvi alle nuove regole.

Vergine: buona la sfera lavorativa con Luna, Saturno, Plutone e Giove dalla vostra parte. Sono previsti successi e la riuscita è dovuta alle vostre spiccate capacità personali. In amore, sarete pazienti e razionali, vivendo il tutto con impegno costante.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: purtroppo Saturno, Luna, Plutone e Giove remano contro, rendendo il carattere malinconico e pessimista.

Molto sensibili e chiusi ad attuare un'apertura mentale benefica per l'amore, tenderete a rifugiarvi nella vostra interiorità. Attenzione ad alcune difficoltà economiche che creano disagio.

Scorpione: Luna in casa astrologica decima, punta un riflettore sull'amore e individua un modo di approcciarsi più sensibile e comprensivo. Andrete così oltre la superficie delle storie amorose, scavando in profondità a caccia di sensazioni costanti e più concrete. In ambito lavorativo, utilizzate tutta la diplomazia di cui siete provvisti, per mitigare eventuali contrasti.

Sagittario: buono il fascino potenziato da Marte nel segno e Luna molto vicina a voi.

Sensuali e muniti di una carica intellettiva che non passa di certo inosservata, potrete accogliere le novità amorose con un'apertura mentale dinamica e intuitiva. Sono in arrivo novità in campo lavorativo.

Capricorno: più responsabili e riservati con Luna nel segno, il senso del dovere è alto e lo applicherete nelle sfere vitali anche con spirito di sacrificio. Molto ambiziosi sul lavoro, otterrete ottimi risultati anche grazie alla presenza di Saturno. In amore, l'impegno è costante.

Acquario: buono il lavoro con Mercurio nel segno che annuncia novità. Un'ottima memoria sarà tutta da investire negli studi o nel settore professionale, per emergere con successo.

In amore, sarete molto chiari nei confronti delle sensazioni che provate, dimostrandolo con i fatti e con le parole.

Pesci: in amore così come nell'amicizia, avrete bisogno di coltivare gli affetti in modo comprensivo e profondo. Luna stringe un sestile astrologico splendido con Nettuno e Venere nel segno, in grado di sciogliere le tensioni passate, aprendovi a un presente più sensibile. Sarete molto affascinanti in amore e intuitivi sul lavoro.