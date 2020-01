L'Oroscopo di mercoledì 29 gennaio, punta un riflettore sulla presenza di astri benefici per l'amore e il lavoro. Marte in Sagittario sprigiona un'eccessiva impulsività, che potrebbe creare insoddisfazione in amore anche per l'Ariete, Bilancia, Cancro e Leone. La Luna in Pesci trasforma l'amore in modo idilliaco e magico, rendendo anche il lavoro più creativo.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrologiche.

Influssi sensazionali nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: Mercurio dall'Acquario porta dei chiarimenti in amore, ma non prolungate più di troppo i discorsi.

Basta che siate più concreti e chiari da subito. In ambito professionale, cercherete di dare il massimo di voi, concretizzando un'ambizione fortunata elargita da Marte e Sole.

Toro: gli astri conferiscono un atteggiamento troppo precipitoso nei confronti dell'amore e delle amicizie. Tempo al tempo quindi e nel frattempo, investite le vostre energie nel lavoro. Si preannunciano successi e avanzamenti di carriera molto gratificanti.

Gemelli: Nettuno confonde un po' il sogno con la realtà, poiché in congiunzione con Luna in Pesci.

Se da un lato l'astro nettuniano offusca in modo surreale l'amore, creando fughe di pensiero che cercano di bandire la delusione, in compenso facilita il lavoro, sfruttando l'occasione giusta che potrebbe presentarsi in maniera imprevedibile.

Cancro: piuttosto apatici a causa di un'eccessiva sensibilità che punta un riflettore sulla vostra interiorità, tenderete a isolarvi chiudendovi in una meditazione che può essere benefica perché fa rivivere i trascorsi precedenti, in modo tale da farvi riemergere in maniera più consapevole.

Sul lavoro, cercate di contenere l'ansia.

Leone: alcune circostanze esterne elargite da qualche pianeta dissonante, potrebbero minacciare la vostra serenità ma non temete, una spiccata capacità organizzativa che vi è consona può di sicuro mettere tutto in ordine. Il Sole in angolatura dissonante, mette alla prova l'amore ma Marte è dalla vostra, facendo superare il tutto con un dinamismo speciale.

Vergine: siete in continua evoluzione e desiderate migliorare tutte le sfere vitali. Anche se dovrete faticare per ottenere ciò che desiderate, vi metterete con impegno dando libero sfogo alla vostra concretezza e ambizione. In amore, cercate di arginare un impulso che cerca di razionalizzare le emozioni, contenendo la passione.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buono il fascino con Sole e Mercurio dall'Acquario, che garantiscono amore e una forma fisica invidiabile. Molto ricchi di charme, la voglia di piacere è tanta e a breve, riceverete le conferme sentimentali che aspettavate.

Attenzione a non farvi prendere dalla monotonia in campo lavorativo, che potrebbe non farvi concentrare come vorreste.

Scorpione: in ambito lavorativo, dovrete cercare di guadagnare di più per non avere eventuali preoccupazioni economiche. In amore, la Luna dai Pesci ispira romanticismo. Seguite il consiglio e potrete beneficiare di splendidi momenti a due.

Sagittario: Marte incrocia i suoi influssi dinamici con la Luna in Pesci e sprigiona un'intraprendenza a tratti troppo aggressiva nei confronti dei sentimenti. Attenzione a non litigare, seguendo questa energia troppo irruente. In campo lavorativo, non fidatevi dei colleghi.

Capricorno: Giove, Plutone e Saturno sono carichi di energia nel segno. Alcune spinte evolutive non si possono frenare e riuscirete a incanalarle al meglio, trovando uno sbocco che soddisfi le vostre aspettative, che siano amorose, lavorative o puramente personali.

Acquario: puntate tutto su un consiglio elargito da una figura femminile, che sarà benefico per sbloccare una situazione rimasta in sospeso. In amore così come nelle amicizie, sarete messaggeri di pace. Buone opportunità sono previste in capo professionale.

Pesci: sensibilità e amore si miscelano in modo affascinante e intuitivo, rendendo a volte l'amore molto suggestionabile.

Riservati e molto pensierosi con Nettuno nel segno, tenderete a incamerare gli influssi venusiani dirottandoli nella vostra interiorità. Ma attenzione a non diventare apatici nei confronti dell'amore. In ambito lavorativo, è favorito lo spirito d'iniziativa.