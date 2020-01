L'Oroscopo del giorno 30 gennaio 2020 cerca di esaudire curiosità e aspettative sulla giornata di giovedì. A tenere banco, come sempre, l'astrologia applicata alle sezioni della quotidianità legate all'amore e al lavoro. In ottima evidenza quest'oggi tre segni, ovviamente presenti nella sestina sotto analisi in questa sede che, lo ricordiamo, sono Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire i segni più e meno fortunati del giorno? In evidenza nel periodo sicuramente coloro nativi della Bilancia, forti del sostegno offerto dalla Luna, attualmente presente nel settore dell'Ariete.

A dare compagnia al segno di Aria in vetta alla classifica con le stelline quotidiane, altri due segni, entrambi valutati al 'top' ma con cinque stelle all'attivo: Sagittario e Acquario. Invece sotto le attese il periodo per i nati sotto il segno del Capricorno al quale gli astri del momento hanno riservato un un pessimo giovedì da 'sottotono'. A questo punto, vediamo di mettere in rilievo uno ad uno i sei segni sotto analisi in questa sede, ovviamente subito dopo aver svelato la classifica del giorno segno per segno.

Classifica stelline 30 gennaio 2020

Pronti a scoprire i segni fortunati e quelli in difficoltà secondo l'astrologia? A dare le giuste indicazioni in merito è la nuova classifica stelline dell'oroscopo del 30 gennaio 2020. Diciamo subito che, nel caso foste nativi della Bilancia, il prossimo giovedì è pronto a regalare una marea di emozioni in campo sentimentale. Infatti a portare una ventata di positività a tutti coloro nativi del segno di Fuoco sarà la presenza della Luna in Ariete, toccando il massimo della positività a fine serata.

Passiamo pure al resoconto dei sei segni in analisi, valutando il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Capricorno.

★★: NESSUNO

Oroscopo giovedì 30 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ’top del giorno’. Giornata di metà settimana valutata al massimo della positività.

Come messo in preventivo dalle stelle, a dare quel tocco di magia a sentimenti, amicizie, famiglia e rapporti interpersonali in genere sarà l'arrivo della Luna in Ariete, per voi nativi speculare positiva al 90%. Se le vostre certezze saranno ben programmate troverete il filo conduttore ai vostri più intimi desideri... In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo, diciamo pure che sarete circondati da un'aura così intensa e accattivante che, a conti fatti, potrebbe risultare quasi impossibile resistere al vostro fascino. Single, le previsioni del giorno indicano che vi sentirete dolci e teneri scoprendo di volere a tutti i costi qualcuno che vi stia accanto per sempre.

Iniziate allora la ricerca e vedrete che qualcosa andrà a buon fine: giovedì sarà la vostra giornata! Nel lavoro, intanto, il periodo trascorrerà in tutta tranquillità e potrete ottenere ottimi profitti e gratificazioni dalla vostra attività quotidiana.

Scorpione: ★★★★. Partirà un po' al rallentatore questo vostro giovedì di metà settimana, poi, verso metà/fine pomeriggio riprenderà la giusta direzione. Fate attenzione a non riversare malumori o tensioni personali su chi opera a contatto con voi, potrebbero nascere fraintendimenti e mugugni di vario tipo. In amore, la passionalità sarà una tra le tante possibilità che avrete per dare enfasi alle situazioni affettive un poco in stallo.

L'intenzione dovrà essere quella di dare qualcosa in più al partner, assecondarlo in qualcosa che piace: se non tutto, almeno una parte della giornata sarà perfetta. Single, l'oroscopo del giorno pensa che potrebbe essere questo il momento giusto per invogliare qualcuno, magari tra i vostri amici più cari, a guardare con occhi diversi l'attuale rapporto. Le previsioni del giorno invitano ad essere più fiduciosi. Nel lavoro, avrete delle ottime intuizioni che vi alleggeriranno la giornata lavorativa. Diciamo che finirete i vostri 'compiti' prima degli altri.

Sagittario: ★★★★★. Partirà bene questa parte della settimana, con un giovedì sicuramente ottimo oltre ogni aspettativa.

Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all’ultimo minuto a errori di varia natura. In amore, riceverete dei chiari segnali che la relazione che state vivendo sta finalmente evolvendosi, quindi cambiando in positivo. Diciamo che ne sarete entusiasti e saprete regolarvi di conseguenza. Single, l’entusiasmo di una persona che ricambia i vostri sentimenti vi farà vivere momenti molto appassionanti: potrete sognare in grande in questo periodo, baciati dalle stelle più luccicanti. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 30 gennaio del Sagittario invita ad avere più fiducia non solo in se stessi ma soprattutto verso gli altri: se dovesse presentarsi un problema basterà che chiediate aiuto e tutti saranno subito pronti a soddisfare le vostre richieste.

Astrologia del giorno 30 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. L'oroscopo della giornata di giovedì prevede un giorno impostato sul classico 'sottotono', dunque gli astri vi chiederanno sicuramente qualche sacrificio in più da mettere sul piatto della bilancia: sfruttateli come tornaconto a vostro favore, potrebbero tornarvi utili a breve. In amore, non avrete la solita vena passionale, anzi, sentirete di più il bisogno di relax da vivere in solitaria. Diciamo che qualche momento di positivo isolamento da tutto e tutti sicuramente vi aiuterà a rigenerare spirito e mente. Single, gran parte di voi farà bene a stare accorta: sentimentalmente parlando, il periodo è poco chiaro e nell'aria c'è qualcosa di acre.

Una brutta (ri)caduta è proprio quello che dovete evitare. Il non farlo equivarrà ad una sconfitta bruciante: lo sapevate e non avete fatto niente per impedirlo. Nel lavoro, per chi attraversa un periodo particolare il consiglio è quello di non dare consensi se non prima di aver visto con calma ogni dettaglio.

Acquario: ★★★★★. Il prossimo giovedì sarà di certo meraviglioso per voi dell'Acquario. Gli astri, in primis la splendida Luna in Ariete, favoriranno alla grande eventuali iniziative sentimentali con un particolare sostegno verso coloro in stato singolo. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo del segno zodiacale dell'Acquario, grazie anche ad effemeridi vincenti amiche del vostro segno, inizierete alla grande già dal primo mattino.

In coppia, quasi tutto il periodo sarà all’insegna della comunicatività e della buona intesa: sappiate regolarvi di conseguenza. Single, se avete scelto di essere così 'solitari', nel senso che nessuno ve l'ha imposto ma è frutto consapevole di una scelta personale ponderata a priori, tranquilli. Adesso non vi resta che godere al meglio questa vostra condizione: convinti di rinunciare definitivamente alla bella festa di nozze che tutti si aspettavano da voi? Nel lavoro invece, l'oroscopo indica che i programmi, le intese o quei progetti particolari messi in circolo in questo giovedì di metà settimana, probabilmente andranno in porto ottenendo senz'altro l’approvazione di chi sapete.

Pesci: ★★★★. Partirà discretamente bene questo vostro giovedì di mezza settimana, non tanto nei sentimenti ma soprattutto nel lavoro. Diciamo che, secondo l'oroscopo del momento, servirà solo un po' più di sano intuito e tanta (ma proprio tanta!) pazienza. Se poi riuscirete ad unire il tutto ad un pizzico di buon senso, che non guasta mani, allora sarete davvero a metà dell'opera. Secondo l'oroscopo del giorno 30 gennaio riguardo l'amore, il periodo è preventivato come abbastanza teso: saranno tante le situazioni potenzialmente in grado di generare ansia. Nei giorni scorsi, non senza sforzo, molti di voi hanno tentato di ritrovare sensualità e voglia di stare insieme, ma con poco o scarso successo.

Pazientate ancora un po'. Se single invece, le stelle di giovedì vi consigliano di cancellare qualche impegno di troppo: provate a staccare, magari dedicando del tempo solo a voi stessi. Per voi in questa parte della settimana la parola d'ordine dovrà essere solo e semplicemente 'relax'. Nel lavoro, per chiudere, riprendete in mano quel progetto che sapete, rimasto fermo nel cassetto in attesa di momenti migliori: chissà, forse potrebbe essere messo in pratica proprio adesso, che dite?