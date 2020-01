Le previsioni astrologiche del 20 gennaio portano a conoscenza sulle attività dei cuori solitari. Sono stati presi in considerazione i 12 segni dello zodiaco. Toro dovrà fare chiarezza, Leone giornata assolutamente negativa.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: il momento non é dei più favorevoli, una persona che pensavate di aver accantonata si é proposta di nuovo. Non sapete cosa fare e soprattutto come rispondere alle sue lusinghe. Prima di decidere cercate di indagare sulle vostre sensazioni.

Toro: se avete delle amicizie di sesso opposto al vostro é il momento di fare chiarezza.

A volte si mischia l'affetto con l'amore e questo potrebbe destabilizzarvi. Date concretezza ai vostri rapporti.

Gemelli: é un bel momento per fare nuove conoscenze, cercate di sfruttare la vostra buona vena e qualcosa di concreto potrebbe venire fuori. Un appuntamento in particolare vi farà riflettere molto.

Cancro: in questa giornata non andrà tutto per il verso giusto, potreste discutere con una persona a cui tenete molto. Questo accadimento vi farà pensare, forse c'é un sentimento molto più forte di quello che pensavate.

Leone: sarete di pessimo umore e quindi poco inclini a nuove conoscenze. Cercate di non rovinare alcuni rapporti in una giornata che é iniziata male e potrebbe finire ancora peggio.

Vergine: una serata con gli amici potrebbe riservarvi gradite sorprese. Volevate rimanere in casa, vi accorgerete che avete fatto molto bene a dare retta alle persone che vi sono più vicine.

Bilancia: saranno molto interessanti le nuove conoscenze acquisite, il vostro modo di approcciare va migliorato ma le opportunità non mancano. Sappiate sfruttare al meglio le occasioni.

Scorpione: non abbiate fretta, la persona giusta per voi arriverà. La calma e la pazienza saranno determinanti per il raggiungimento del vostro traguardo. Non desiderate troppo qualcosa che al momento non potete ottenere.

Sagittario: avrete tantissime occasioni per mettervi in mostra.

Sarete pervasi da un alone di fascino e mistero che farà cadere molte persone 'ai vostri piedi'.

Capricorno: agite con cautela e non prendete delle posizioni nette. Il vostro modo di fare potrebbe provocarvi qualche problema. Alcune persone potrebbero credere delle cose che in realtà non avete mai affermato.

Acquario: sarete attratti da alcune nuove conoscenze, non fatevi abbindolare dai modi dolci di alcune persone, potrebbero essere solamente degli atteggiamenti di facciata. Siate sospettosi al punto giusto.

Pesci: potreste trovare l'anima gemella, cercate solo di essere pronti ad approfittare di alcune possibilità. Niente vi é precluso, ma dovrete cercare di essere considerati per quello che realmente siete.