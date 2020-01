Durante la giornata di martedì 7 gennaio, per i nativi Toro sarà difficile trovare un po’ di serenità a causa dei tanti impegni da portare a termine, mentre Plutone nel segno del Capricorno donerà tanto ottimismo ai nativi del segno nella propria vita sentimentale. Venere positiva nel segno del Leone renderà più scorrevole la giornata per i nativi del segno, mentre la Luna in Gemelli fin dalle prime ore del mattino riserva una cordialità comunicativa e una competenza brillante al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 7 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 7 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: il Sole in quadratura al segno del Capricorno favorirà la vostra vita sentimentale durante la giornata di martedì. Sarete affettuosi e amorevoli con gli altri, soprattutto nei confronti del partner, rendendo piacevole stare in compagnia di chi più amate. Anche per i single le cose andranno abbastanza bene e non avranno di che lamentarsi in qualsiasi settore. Sul posto di lavoro, soprattutto se ricoprite un ruolo da leader, saprete assumervi le vostre responsabilità anche quando qualcosa non va per il verso giusto.

Per il momento avrete bisogno di calma e pazienza, riflettendo bene sulla vostra situazione attuale. Voto - 7,5

Toro: potreste avere una serie di imprevisti che v'impediranno di trovare del tempo da dedicare a voi oppure ai vostri cari martedì. Gli influssi planetari del Capricorno non porteranno buone notizie nel vostro cielo anzi, poteranno qualche difficoltà soprattutto in ambito lavorativo. Infatti, dovrete riprendere alcuni progetti che sembravano procedere alla grande, sistemandone alcuni aspetti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vivrete un periodo positivo. Le vostre parole e i vostri gesti saranno di grande conforto per le persone che ne avranno bisogno, grazie alla vostra sincerità. Se siete single le emozioni che state cercando arriveranno presto. Dovrete solo avere pazienza.

Voto - 7

Gemelli: la Luna transiterà nel vostro segno zodiacale già a partire dall'alba, e vi permetterà di cimentarvi molto bene nel vostro lavoro. Infatti, una notevole cordialità abbinata ad un'audace professionalità vi saranno di notevole aiuto per ottenere grandiosi risultati. Sul fronte amoroso la situazione sarà ottimale per la vostra relazione di coppia. La vostra energia positiva vi aiuterà a trasmettere il vostro amore al meglio nei confronti della vostra anima gemella. I single faranno nuove frequentazioni che presto potrebbero diventare qualcosa di più. Voto - 8

Cancro: Venere dissonante potrebbe portare qualche problema nella vostra relazione di coppia. Dovrete affrontare alcuni problemi con la vostra anima gemella che dovevate affrontare da tempo. Tuttavia, non vi date pensiero più di tanto se non sentite una piena sintonia con il partner: si tratta di una situazione emotiva passeggera che passerà presto.

I single potrebbero avere delle difficoltà a gestire un sentimento nei confronti di una persona in particolare. Per quanto riguarda il lavoro durante la giornata di martedì prevarrà il lavoro di squadra, trasmettendo fiducia e ottimismo nei confronti dei vostri colleghi. Voto - 7

Leone: Venere in angolo benefico nel vostro cielo rende particolarmente scorrevole la giornata sotto ogni ambito. In amore vi darete da fare per rendere felice il partner, grazie anche al vostro ottimismo, pieno di speranza e lungimiranza. In questo modo ecco che il vostro entusiasmo sarà quasi contagioso. Cercate inoltre di evitare sempre le persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda e non soccombete alle pretese degli altri.

I single potrebbero attirare l'attenzione di qualcuno condividendo i propri progetti per il futuro. Nel lavoro il successo sarà nelle vostre mani grazie al tanto lavoro che avete svolto recentemente. Voto - 8,5

Vergine: gli influssi del Sole in trigono al segno del Capricorno favoriranno particolarmente l'ambito sentimentale per voi nativi del segno. In ripresa visibile soprattutto la seconda decade, con una disponibilità sentimentale meno timorosa per i single. Per quanto riguarda la vostra relazione di coppia sentirete la necessità di portare dei cambiamenti in meglio, ciò nonostante avrete bisogno anche dell'approvazione da parte della vostra anima gemella.

I cuori solitari saranno affascinati da una nuova conoscenza. In ambito lavorativo la vostra vita professionale procede in maniera fluida e potrete godere di ottime opportunità grazia alla Luna favorevole al vostro cielo. Voto - 8

Bilancia: sarà quasi una giornata di festa per voi nativi del segno grazie soprattutto ad una configurazione astrale fortemente votata alla fortuna. Sul fronte amoroso il vostro cuore vi chiede di ascoltare le sue ragioni se siete single, seguendo dunque le vostre emozioni e i vostri sentimenti. Le relazioni di lunga data vivranno con passione ogni momento insieme, in un affiatamento di coppia decisamente alto.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo cercherete di rendere al massimo ogni impegno che svolgerete. Tuttavia cercate di non essere arroganti nei confronti dei colleghi. Buone possibilità per chi si trova alla ricerca di un impiego. Voto - 9

Scorpione: la vostra immaginazione sarà particolarmente alta e avrete voglia di dare inizio a nuove attività divertenti e rinvigorenti per voi e chi vi sta attorno. Sul fronte sentimentale con Venere in quadratura al segno dell'Acquario avrete bisogno di stabilità all'interno della vostra relazione di coppia e ci riuscirete grazie al vostro ottimismo. Per quanto riguarda i single i rapporti con gli amici miglioreranno, e sarete pronti a intraprenderne di nuovi.

In ambito lavorativo cercate di evitare le battutacce poiché qualcuno potrebbe risentirsi dei vostri comportamenti e ricredersi sulla vostra persona. Voto - 8

Sagittario: sarete irresistibili in amore grazie a un felice cocktail di grinta e seduttività. Il Sole nel buon segno vicino del Capricorno vi renderanno desiderosi di amore da parte della vostra anima gemella. Sia che siate in una relazione di lungo periodo, oppure se vi troviate in un rapporto che state costruendo pazientemente, gli astri vi assicurano naturalezza e capacità di esprimere quel che provate, ottenendo un considerevole successo.

I single saranno sotto pressione a causa di alcuni eventi in arrivo. Nel lavoro attraverserete una fase piuttosto stressante che vi aiuterà a procedere al meglio con le vostre mansioni. Voto - 7,5

Capricorno: una configurazione astrale completa e ben bilanciata vi daranno un notevole aiuto sotto ogni ambito durante la giornata di martedì. Sul posto di lavoro, continuando a seguire i vostri piani, potreste ottenere successi di non poco conto, soprattutto se lavorate autonomamente. In amore sarete molto affettuosi e avrete molta fiducia nei confronti della vostra anima gemella. I single devono invece ricordare che ogni cosa arriva al momento giusto, bisogna solamente attendere.

Nel lavoro farete certamente una notevole prima impressione se siete alla ricerca di un nuovo impiego. Voto - 9

Acquario: con Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale il vostro livello di energie sarà particolarmente alto, permettendovi di avere grandi piani durante la giornata di martedì. Sul fronte sentimentale potrete risolvere ogni situazione in sospeso, a patto che riusciate a manifestare il vostro punto di vista al partner. Se siete cuori solitari la serietà dei vostri comportamenti vi potrebbe aiutare molto. Sul fronte lavorativo ci saranno svariati impegni da portare a termine e potreste aver bisogno dell'aiuto di un vostro collega.

Voto - 7,5

Pesci: Se siete single un incontro personale molto importante potrebbe agitarvi parecchio, rischiando di combinare dei problemi. La vostra vita sentimentale vi regalerà piaceri inaspettati, specialmente se siete nati nella terza decade. Inoltre il vostro fascino vi aiuterà parecchio ad aumentare l'affiatamento di coppia e proporre nuove attività da fare insieme. Sul posto di lavoro la vostra estrema attenzione ai dettagli vi permetterà di non sottovalutare alcune situazioni che potrebbero compromettere le vostre mansioni degli ultimi tempi. Voto - 8