L'Oroscopo della giornata di giovedì 16 gennaio, prevede la Luna in quadratura al segno della Bilancia e avrà una mente molto elastica per gestire al meglio le proprie mansioni al lavoro, mentre il Leone grazie ad uno strepitoso Marte otterrà notevoli benefici in amore. Lo Scorpione avrà livelli di energia piuttosto alti, mentre il Sole in congiunzione al segno del Capricorno aiuterà i nativi del segno ad esprimere al meglio i propri sentimenti.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di giovedì 16 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 16 gennaio segno per segno

Ariete: la Luna si troverà in opposizione al vostro segno zodiacale durante la giornata di giovedì. L'oroscopo potrebbe portarvi qualche difficoltà sul fronte sentimentale. Scoprire cose nuove della vostra anima gemella infatti non sempre potrebbe essere una fonte di romanticismo. Se potete, provate a discuterne con il partner.

Se siete single una nuova conoscenza potrebbe non fare al caso vostro e preferirete guardare altrove. In ambito lavorativo saper ammettere gli errori sarà la cosa giusta da fare per tornare a svolgere le vostre mansioni con serenità. Voto - 6,5

Toro: sostenuti dal passaggio di Mercurio nel segno, assieme a Urano stazionario riservano per voi un oroscopo più che positivo per voi nativi del segno. In amore avrete tante possibilità di trascorrere momenti allegri con la vostra dolce metà. Ciò nonostante sarà il momento di innovare con qualche idea fresca per mantenere alto l'affiatamento di coppia. Se siete single provate a fare un favore veramente importante per la persona che amate. In quanto a lavoro il Sole in opposizione potrebbe crearvi qualche difficoltà soprattutto nelle mansioni di gruppo.

Voto - 7,5

Gemelli: sarete piuttosto idealisti e con una spiccata immaginazione soprattutto sul posto di lavoro. Tuttavia la vostra immaginazione potrebbe portarvi fuori strada e fareste meglio questa volta a mantenere la concentrazione. Sul fronte sentimentale avrete bisogno di maggiore equilibrio nelle relazioni di coppia. Ve ne accorgerete infatti quando il vostro partner vi rimprovererà di essere troppo incostanti. I cuori solitari avranno tanta voglia di trovare l'amore, ma senza rinunciare alla propria libertà. Voto - 7

Cancro: un oroscopo tutto sommato positivo grazie al Sole benefico nel segno del Capricorno. La vostra giornata sarà fortemente incentrata sul fronte sentimentale, dove sentirete la necessità di stare accanto al partner per terminare alcune questioni che senza la vostra anima gemella non riuscirete a fare.

Approfittatene per gettare le basi per una relazione molto forte. I single potrebbero aiutare una persona cara a terminare un compito. Nel lavoro se soffrite la competizione in questo periodo, potreste provare a prendere più sul serio i consigli delle persone di cui vi fidate. Voto - 7,5

Leone: con uno strepitoso Marte e un bell’Urano, rispettivamente nel segno del Sagittario e del Toro, l'oroscopo della giornata di giovedì si rivelerà estremamente soddisfacente per voi nativi del segno. La sfera sentimentale si rivelerà positiva, permettendovi di risolvere questioni che vi sembravano insormontabili.

I single saranno intenzionati a conquistare una persona che non riescono a dimenticare. Per quanto riguarda il lavoro i consigli che vi verranno generosamente serviti dai colleghi saranno molto utili per la vostra vita futura in campo professionale grazie anche a nuovi contratti in arrivo. Voto - 9

Vergine: L'oroscopo della giornata di mercoledì vi suggerisce di evitare determinati impegni di cui poi potreste non essere in grado di risolvere. Gli influssi di Giove e Saturno nel segno amico del Capricorno portano buone notizie per quanto riguarda l'ambito sentimentale dove l’amore con il partner sarà intenso e profondo, aumentando a dismisura l'intesa di coppia.

I single stenteranno a sbilanciarsi, per la paura di prendere un abbaglio. Per quanto riguarda il lavoro sarete in forma, e le mansioni che svolgerete saranno per voi piacevoli. Voto - 8

Bilancia: la Luna si troverà in congiunzione al vostro segno zodiacale e vi permetterà di trascorrere momenti piacevoli in ogni ambito. In ambito sentimentale sarete particolarmente emotivi tanto da provare sentimenti forti e potenti nei confronti della vostra anima gemella. Se avete dei progetti da proporre, assicuratevi che siano validi prima di proporli al partner. I single saranno molto ottimisti e sapranno reagire bene anche a delle delusioni.

In ambito lavorativo avrete una notevole elasticità mentale che vi darà una mano per svolgere stimolanti e interessanti progetti. Voto - 8,5

Scorpione: il vostro livello di energie sarà molto alto durante la giornata di giovedì, e vi darà modo di gestire al meglio l'ambito lavorativo grazie alle vostre notevoli abilità oratorie. Potrete ambire a buoni guadagni e gestire mansioni più alla vostra portata. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single sarete seducenti come non mai e potrete lanciarvi alla conquista del cuore di chi vi interessa. Per le relazioni fisse le posizioni astrali potrebbero regalare a molti di voi nativi momenti indimenticabili da vivere con chi amate.

Voto - 8

Sagittario: gli influssi di Marte nel segno del Sagittario completano un oroscopo positivo per voi nativi del segno. In amore se siete single non datevi tregua perché presto potreste incontrare una persona che diventerà presto molto importante. Le relazioni fisse sentiranno dei piccoli cambiamenti che potrebbero rendere la loro vita molto interessante. Proseguite su questa direzione: potreste rimanerne sorpresi. Sul posto di lavoro fareste meglio a non aspettarvi grandi cose. Limitatevi a fare l'indispensabile e nel modo migliore possibile. Voto - 7,5

Capricorno: avrete dalla vostra parte una configurazione astrale positiva, formata da Giove, Saturno e Sole positivi nel cielo.

Sul fronte sentimentale sarà un grande momento per riflettere e capire bene la situazione attuale. Riuscirete inoltre a provare sensazioni ed emozioni che vi faranno provare allegria e leggerezza. I single potranno concludere un corteggiamento iniziato in precedenza e potranno anche innamorarsi. Nel lavoro cogliete alcune occasioni per avvantaggiarvi su una determinata mansione. Voto - 8

Acquario: un oroscopo che metterà a punto una configurazione astrale tutta a vostro vantaggio. In amore Venere in quadratura vi darà l'occasione di crescere emotivamente. Sarete attaccati alle questioni più importanti della vostra storia d'amore, affinché questa proceda al meglio.

Se siete single e non avete ancora tentato nessun approccio, sarebbe il caso di farlo. Per quanto riguarda il lavoro sarete sontuosi e la vostra positività si riverserà anche in tutte le attività che porterete a termine con tenacia e impegno. Voto - 8,5

Pesci: la vostra mente sarà molto creativa durante la giornata di giovedì grazie ad un oroscopo formato da Plutone e Nettuno entrambi in quadratura al segno zodiacale. Sul fronte amoroso saprete ricambiare il partner in maniera decisamente perfetta soddisfando le esigenze del partner rendendolo molto felice. Se siete single ci saranno incontri inaspettati e fortunati.

Nel lavoro anche quando vi sembrerà che i problemi siano impossibili da superare, alla fine tutto si sistemerà. Dovrete solo vedere le cose dal lato positivo. Voto - 7,5