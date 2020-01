L'Oroscopo della giornata di mercoledì 15 gennaio, prevede che Marte e Urano saranno pronti a spalleggiare i nativi Ariete, che avranno un forte spirito d'iniziativa. Mentre Giove in quadratura al segno del Capricorno favorirà i nativi Bilancia a sbrigare tutte le faccende necessarie al lavoro. L'Acquario avrà dalla sua parte un clima sereno in ambito sentimentale, mentre il Leone avrà tantissime idee da applicare al più presto sul posto di lavoro.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di mercoledì 15 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 15 gennaio segno per segno

Ariete: Marte e Urano saranno pronti a darvi una mano per l'oroscopo di mercoledì. Sul fronte sentimentale affronterete delle conversazioni molto interessanti con la vostra anima gemella, che potrebbero darvi delle soddisfazioni. Se siete single potrete beneficiare di alcune situazioni che potrebbero farvi trovare davvero il partner.

Per quanto riguarda il lavoro la caparbietà e la tenacia con cui porterete avanti ogni cosa attirerà l’attenzione di qualcuno che finora non vi aveva considerato. Voto - 8,5

Toro: l'oroscopo per voi nativi del segno sancisce una splendida mattinata grazie agli influssi benefici del pianeta Urano in congiunzione. La sfera sentimentale si rivelerà molto ricca di passione, tanto che qualcuno potrebbe provare invidia per l'impegno che ci mettete nel prendervi cura del partner. I single potrebbero tentare nuovi metodi per sedurre la loro prossima fiamma. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo proverete quasi una sensazione di divertimento in ciò che farete, e sarà molto utile per svolgere rapidamente, quasi con spensieratezza le vostre mansioni portandole al successo. Voto - 8,5

Gemelli: gli influssi della Luna in trigono rispetto al segno della Vergine, vi preparano ad una giornata dove purtroppo fareste meglio a volare basso e non avere grandi aspettative.

In amore la situazione per il momento sarà stabile, ma presto dovrete affrontare alcune questioni di coppia che dovevate affrontare tempo fa. I single avranno possibilità di fare nuove amicizie, ma niente di più. Sul posto di lavoro non sarà la giornata adatta per concludere buoni affari, e forse sarebbe il caso di pensare a concludere i vostri attuali progetti e iniziarne di nuovi più stimolanti. Voto - 6

Cancro: focus sulla famiglia e sul partner nell'oroscopo della giornata di mercoledì. Sarete piuttosto sentimentali con i vostri cari in vista soprattutto di alcune circostanze che potrebbero separarvi per un breve periodo di tempo. Sarete amorosi ma non così tanto. In fin dei conti sarà solo una situazione passeggera. I single potrebbero riuscire ad avvicinarsi ad una persona che ritenevano impossibile da conquistare.

Per quanto riguarda il lavoro potreste avere le idee confuse, e non vi sentirete sicuri di cosa volete veramente. Provate a fare mente locale e se necessario, chiedete aiuto ad un collega o un amico. Voto - 7

Leone: gli influssi di Marte nel segno amico del Sagittario influenzeranno positivamente la vostra giornata. Sul fronte sentimentale se siete single il vostro fascino non avrà rivali e potrete tentare qualcosa di originale e romantico al tempo stesso per conquistare la vostra partner ideale. Le relazioni fisse godranno di una fase di accentuata gratificazione, soprattutto per i nati nella prima decade.

Sul posto di lavoro un paio di buone notizie vi metteranno allegria e vi renderanno ancora più attivi e con una gran voglia di rivoluzionare alcune situazioni. Voto - 8

Vergine: gli influssi della Luna nel vostro segno e del Sole in quadratura al segno del Capricorno rendono la vostra giornata piuttosto fortunata. Sul fronte sentimentale se desiderate un amore forte e intenso con la vostra dolce metà non dovete fare altro che prendere l’iniziativa e fare la prima mossa. Se siete single preferirete curare i rapporti con gli amici piuttosto che cercare l'amore. In ambito lavorativo potrebbe essere arrivato il momento di fare finalmente quella spesa che entro breve tempo potrebbe garantirvi un aumento dei vostri guadagni.

Voto - 8

Bilancia: l'oroscopo di mercoledì presenterà per i nativi del segno un benefico Giove in quadratura al segno del Capricorno. Non avrete dunque particolari problemi da risolvere in ogni ambito. Sul fronte sentimentale riuscirete a chiarire alcuni dubbi che avevate nei confronti del partner, riportando in alto l'affiatamento di coppia. Se siete single ricordatevi che la bellezza non sempre sarà la soluzione migliore. Per quanto riguarda il lavoro avrete tante mansioni da svolgere e fareste meglio a darvi una mossa prima di rimanere troppo indietro. Voto - 7,5

Scorpione: gli astri riservano un oroscopo fortemente votato al fascino e ai sentimenti durante la giornata di mercoledì.

Per i single un incontro che avete fatto di recente vi ha catturato completamente il cuore e avrete intenzione di fare di tutto per conoscere meglio la vostra potenziale partner. Le relazioni fisse metteranno in risalto i sentimenti e grazie a ciò affronteranno con tenacia alcuni problemi della quotidianità. Nel lavoro sarete un po’ distratti per via di un insolito turbine di emozioni che v'impedirà di lavorare per bene. Cercate di concentrarvi e distinguere sentimenti e lavoro. Voto - 7,5

Sagittario: Marte sarà in congiunzione al vostro segno zodiacale e secondo l'oroscopo per la giornata di mercoledì riuscirete a distinguere per bene la sfera sentimentale da quella lavorativa.

Non vi mancheranno inoltre le energie per fare tutto ciò che vi sentirete di fare. In amore potrebbe essere doverosa una chiacchierata con il partner per discutere di alcune questioni per la vostra storia d'amore. I single potrebbero fare degli incontri interessanti. Nel lavoro la vostra situazione economica si rivelerà per quello che è in realtà e questo potrebbe non farvi piacere, spingendovi a lavorare di più. Voto - 7

Capricorno: l'oroscopo del vostro segno sarà decisamente positivo grazie ad una configurazione astrale decisamente a vostro favore. Infatti, con Giove e Saturno a vostro favore la sfera sentimentale si rivelerà vincente e avrete le capacità per conquistare il partner e far salire l'intesa di coppia grazie alla vostra generosità e tenerezza.

Se siete single e siete innamorati forse dovreste fare il primo passo per rompere il ghiaccio. Nel lavoro potrebbe essere una giornata molto eccitante per voi dove potreste ottenete grandi guadagni. Voto - 9

Acquario: ci sarà un clima decisamente sereno per voi nativi del segno grazie ad un oroscopo più che positivo. Avrete infatti dalla vostra parte Venere in quadratura, pronta a rendere la vostra relazione di coppia responsabile e fortemente basata sull'amore. Non tiratevi indietro se dovrete proporre dei progetti da fare con la vostra anima gemella. I single si sentiranno molto attraenti avranno voglia di mettere alla prova il loro fascino con molta disinvoltura.

Nel lavoro avrete le idee chiare e precise sui vostri progetti, aprendo le porte a buone occasioni per la vostra carriera professionale. Voto - 8,5

Pesci: l'oroscopo della giornata di mercoledì si presenterà tra alti e bassi a causa della Luna in opposizione al vostro cielo. Sul fronte lavorativo non pensate a cosa potrebbero fare i vostri colleghi e fate ciò ritenete sia più giusto. In amore avrete dei desideri da condividere con il partner di cui però vi vergognate. Ebbene non abbiate paura. Magari il partner potrebbe apprezzare le vostre idee. Se siete single unirvi a nuove compagnie potrebbe farvi conoscere persone molto interessanti.

Voto - 7