Nella settimana che va dal 6 al 12 gennaio, la Luna si sposterà nel segno zodiacale dei Gemelli, regalando ai nativi del segno delle giornate emozionanti in ambito sentimentale, mentre Marte favorevole aiuterà l'Ariete a rendere la propria relazione di coppia molto intensa. Bilancia avrà qualche difficoltà a esprimersi chiaramente, a causa di una configurazione astrale scarsa, mentre Sagittario potrà fare incontri fortunati nelle giornate di martedì e mercoledì.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale dal 6 al 12 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche dal 6 al 12 gennaio, segno per segno

Ariete: sarà una settimana propizia per voi nativi del segno grazie, soprattutto, a una configurazione astrale favorevole formata da Marte in angolo benefico. In ambito sentimentale la vostra relazione di coppia raggiungerà punti molto alti, grazie anche a una serie di eventi fortunati. La Luna in trigono al segno del Leone promette un fine settimana ottimo.

Se siete single la disponibilità da parte di un vostro amico potrebbe rivelarsi molto utile. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, potrebbe esserci qualche problema da superare tra voi e i vostri colleghi. Sappiate ascoltare le loro ragioni e trovate un compromesso. Voto - 7,5

Toro: la settimana inizierà con un lunedì positivo grazie alla Luna in quadratura. Ciò nonostante la situazione cambierà quando l'argenteo satellite lascerà il vostro cielo. Nulla di drammatico, ma sarà richiesta attenzione. Sul fronte sentimentale, qualche discussione in merito ad alcuni progetti farà affievolire l'affiatamento di coppia. Con una certa maturità potreste trovare una soluzione, ma dovrete saper rispettare anche le esigenze del partner. I cuori solitari che stanno cercando l’anima gemella devono aprire il cuore se vogliono conquistare qualcuno.

Sul fronte lavorativo l'impulsività potrebbe rivelarsi una scelta vincente, ma non utilizzatela per qualunque problema. Voto - 7,5

Gemelli: con la Luna nel vostro cielo durante le giornate di martedì e mercoledì, la salute e la buona sorte saranno la causa principale dei vostri successi in ogni ambito. Come se non bastasse, Venere in trigono prolungherà tali successi anche dopo che la Luna lascerà il vostro segno. Sul fronte sentimentale saprete risolvere un problema in casa che potrebbe richiedere anche qualche soldo da spendere: in ogni caso ne beneficerà la vostra famiglia. I single saranno coinvolti in primo piano in una questione familiare. Sul posto di lavoro potreste essere in ansia per via di un progetto in particolare, ma con un po’ di fiducia in più in voi stessi riuscirete a venirne a capo.

Voto - 8,5

Cancro: potreste essere un po’ con la testa fra le nuvole durante la settimana. Fortunatamente la Luna nel vostro segno potrebbe aiutarvi parecchio con i vostri impegni e portare un po’ di concentrazione in più. In ambito sentimentale potrete sfruttare una situazione a vostro vantaggio tra giovedì e venerdì. Saprete soddisfare le esigenze della vostra anima gemella, tuttavia non prendetela sul personale se non vi sentirete ricambiati. Se siete single, Mercurio in opposizione potrebbe crearvi problemi a trovare l'amore: siate comunque ottimisti. Non ci sono grandi prospettive e certezze a lunga scadenza sotto il profilo lavorativo e tutto ciò potrebbe mettervi a disagio.

Voto - 7

Leone: gli influssi della Luna in quadratura al vostro segno, nel fine settimana, vi daranno un grande aiuto. Sul fronte sentimentale potrete ritenervi molto soddisfatti della vostra situazione attuale. Ciò nonostante, saranno necessari dei chiarimenti tra voi e la vostra anima gemella. Sarà una settimana abbastanza intensa anche per i single, che vorranno accantonare le noie quotidiane per vivere spensierati e all’insegna del divertimento. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo fermatevi un momento a riflettere, per cercare di capire se sarà il caso di spendere soldi per un progetto in particolare.

Voto - 7,5

Vergine: un po’ di stanchezza fisica sarà presente durante la settimana per voi nativi del segno, a causa di Marte in opposizione al vostro segno zodiacale. Ciò nonostante la fantasia e la creatività dentro di voi volano, per questo metterete da parte tante idee da realizzare al più presto. Sul fronte sentimentale, sfrutterete le ore di tempo libero per creare la giusta intesa di coppia con la vostra dolce metà. Per quanto riguarda i single, sarà il momento adatto per rimettersi in gioco e trovare davvero la vostra anima gemella. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a non gettare la spugna in mansioni che potrebbero rivelarsi ardue.

Voto - 7,5

Bilancia: una configurazione astrale abbastanza scarsa potrebbe mettervi in difficoltà durante la settimana. In ambito sentimentale faticherete a esprimere chiaramente ciò che sentite nei confronti della vostra anima gemella, causando involontariamente qualche incomprensione oppure qualche litigio. Dovrete fare mente locale, raccogliere le idee e cercare di capire veramente cosa volete dalla vostra relazione di coppia. I single dovranno cercare di superare alcune piccole crisi emotive e capire se la persona di cui sono innamorati sia quella giusta. In quanto a lavoro non vi mancherà la voglia di svolgere bene le vostre mansioni, anzi, le considererete quasi come se fosse uno svago.

Voto - 6,5

Scorpione: forse le cose non andranno esattamente come le avete programmate durante la settimana per voi nativi del segno. Marte e Giove in opposizione potrebbero causarvi qualche difficoltà a comunicare con il partner. Venere sfavorevole rischia di aumentare la tensione tra di voi, facendo scoppiare litigi da piccole discussioni. Fortunatamente nel fine settimana tornerà il sereno grazie a una bella Luna in posizione favorevole. I single potrebbero tentare un approccio differente per sedurre le loro prede. Sul posto di lavoro le vostre mansioni potrebbero andare a rilento, così come i vostri guadagni.

Dovrete trovare una soluzione per risolvere il problema al più presto. Voto - 7

Sagittario: godrete di un fascino irresistibile che vi porterà tanta passione nella vostra relazione di coppia, grazie agli influssi positivi del pianeta Venere. Ciò nonostante sarà tempo anche per prendere decisioni su alcune spese piuttosto ingenti da affrontare, quindi godetevi il momento, ma sappiate sfruttarlo al massimo. Se siete cuori solitari in cerca dell'anima gemella sarete orientati a cercare persone interessanti, ma molte di esse potrebbero non interessarvi. Per quanto riguarda il lavoro, ci metterete anima e corpo in quello che farete pur di soddisfare i vostri superiori, anche a costo di lavorare qualche ora in più a casa.

Voto - 7,5

Capricorno: buone notizie in arrivo per voi nativi del segno, grazie a una configurazione astrale benefica formata da Mercurio, Giove e Saturno. In amore basta che vi comportiate al solito per far impazzire il partner, che sicuramente saprà come ricambiare. Se siete single avrete tante occasioni per cercare e trovare l’anima gemella, grazie al passaggio di Giove. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo attenzione a qualche possibile rallentamento o ostacolo nelle giornate di luna opposta. Fareste meglio a essere cauti e non fare niente di azzardato. Voto - 8,5

Acquario: Venere sarà ancora nel vostro cielo e riempirà la vostra settimana con una notevole dose di passione e amore da condividere con la vostra anima gemella.

Periodo ottimale le giornate di giovedì, venerdì e sabato per proporre, iniziare oppure ultimare eventuali progetti di coppia. Se siete single e recentemente avete avuto qualche difficoltà a esprimere i vostri sentimenti, sarà il periodo perfetto per rilanciarvi. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Marte favorevole vi regalerà una grande grinta e tanta energia che vi aiuteranno a superare possibili imprevisti lavorativi. Voto - 8

Pesci: in generale sarà una settimana positiva per voi nativi del segno, potrete contare su giornate molto positive sotto ogni ambito. Ciò nonostante, dovrete fare i conti con alcuni imprevisti che potrebbero rallentarvi, a partire dall'ambito lavorativo.

Infatti sarà difficile svolgere le vostre mansioni con alcune difficoltà dinanzi a voi, tanto che fareste meglio a risolverle al più presto. Sul fronte sentimentale la situazione sarà molto buona e potrete godervi gli affetti familiari, ma soprattutto il partner, senza che niente vada storto. I single faranno incontri interessanti e cercheranno di adattarsi alle situazioni. Voto - 8